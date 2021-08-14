Милованов нарушил закон, не сообщив о конфликте интересов при отборе главы БЭБ. Решение комиссии о недопуске Данилюка нужно отменить, - юркомпания "Миллер"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
29 июля 2021 года комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) своим решением не допустила к участию в отборе Александра Данилюка - бывшего министра финансов Украины и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Председателем комиссии является Тимофей Милованов, который нарушил закон - не сообщил об имеющемся у него конфликте интересов. В связи с этим решение комиссии не может считаться законным.
Об этом сообщает юридическая компания "Миллер", информирует Цензор.НЕТ.
Компания "Миллер" представляет интересы Александра Данилюка, который, по утверждению компании, был незаконно отстранен от участия в конкурсе на занятие должности директора Бюро экономической безопасности.
"Тимофей Милованов неоднократно заявлял о своей приверженности принципам законности и порядка установленных процедур. Именно из этих соображений комиссия под его председательством не допустила к участию одного из претендентов. Соответственно, обращаем внимание компетентных органов на нарушения со стороны самого председателя конкурсной комиссии. Тимофей Милованов публично утверждал о том, что имеет длительные и дружеские отношения с Александром Данилюком (примеры - видеозапись телеэфира с 1:47:58 по 1:48:07, сообщение Тимофея Милованова). Поэтому при рассмотрении участия Александра Данилюка в конкурсе на должность руководителя БЭБ, господин Милованов должен был сообщить Национальное агентство по предупреждению коррупции о наличии конфликта интересов не позднее следующего рабочего дня (!) с момента, когда узнал о таком конфликте - согласно ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - отмечают в компании.
При этом подчеркивается, что напротив, Тимофей Милованов лично присутствовал при рассмотрении комиссией вопроса допуска к участию в конкурсе Александра Данилюка.
"Такие действия председателя конкурсной комиссии нельзя считать ни законными, ни этическими", - акцентируют внимание юристы.
"Сегодня мы заявили в НАПК и в Департамент стратегических коммуникаций Национальной полиции Украины с требованием проведения проверки и составления протокола об административном правонарушении на Тимофея Милованова. Также мы обратились в Офис генерального прокурора с требованием: 1. Осуществить проверку указанной информации и принять меры в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в пределах предоставленных полномочий. 2. При наличии оснований, инициировать перед НАПК вопрос относительно привлечения Тимофея Милованова к административной ответственности", - заявили в компании.
Кроме этого, отмечается, что решения комиссии по проведению конкурса, принятые с нарушением требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" (а именно - неуведомление о конфликте интересов), подлежат отмене.
"В случае отсутствия реакции со стороны компетентных органов, общество будет чувствовать недостаток доверия к будущему первому директору единого органа, который будет бороться в Украине с экономическими (финансовыми) преступлениями против государства, что не может считаться государственным интересом", - убеждены в юридической компании.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Милованов.
В комментариях к ситуации Млованов назвал Данилюка "неадекватным".
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https://www.dsnews.ua/politics/ukol-adrenalina-nachnetsya-li-verhovnaya-rada-s-otstavki-razumkova-14082021-433845
Не снимут, так попугают. Начнется ли Верховная Рада с отставки Разумкова
В СМИ и соцсетях активно пишут о вероятной отставке спикера парламента. Называют и его сменщика - вице-спикера Руслана Стефанчука. Но стоит ли Дмитрию Разумкову опасаться за свое кресло?......
Разумкову в спикерском кресле очень комфортно, а компромата, способного принудить его к отставке, нет, иначе бы какие-то фрагменты уже гуляли по сети. То есть добровольно Разумков не уйдет, а голосов за его снятие нет. Судя по комментариям "слуг", они не хотят, чтобы конфликт между Офисом президента и лично председателем Рады раскалывал фракцию. Весной журналисты подсчитали, что в условную "группу Разумкова" входит до 10 депутатов монобольшинства. На первый взгляд очень мало, но здесь вопрос надо ставить иначе: сколько "слуг народа" полностью и беспрекословно ориентируется на ОП, а не на внешние группы влияния. Посему если и будет попытка снять спикера, то с высокой долей вероятности она не увенчается успехом. По крайней мере, сейчас. А волны публикаций о скорой отставке Разумкова больше похожи на организованные вбросы - "приветы" из Офиса президента. Чтобы строптивый спикер не расслаблялся и помнил, кто заказывает музыку.
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А зараз... один ручняк на блаті...
вас там научат не тока метко метать коровье дерьмо в цель,
но и жрать его...
ну пожалуйста и плиз.
В місті Буринь продовжують залякувати людей!
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2GTN0W4LmsRB1Wdo1QiHHgfeRqBd0ss4ci7ODKf4ZreTUxA_p7Ig0jQ4w&v=McE1FWWi_y0&feature=youtu.be
===== Кто нибудь понял о чём это, и где конфликт интересов? ...... очевидно, что юридическая контора считает, что имеющие длительные и дружественные отношения должны проходить вне конкурса?
Ось тепер дивись вова , як підуть справи у юристів Данилюка, дивись уважненько й чекай ...