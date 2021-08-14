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Новости Политика Украины
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Данилюк Александр (469) НАПК (1163) Милованов Тимофей (285) Бюро экономической безопасности (166)

Милованов нарушил закон, не сообщив о конфликте интересов при отборе главы БЭБ. Решение комиссии о недопуске Данилюка нужно отменить, - юркомпания "Миллер"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Милованов нарушил закон, не сообщив о конфликте интересов при отборе главы БЭБ. Решение комиссии о недопуске Данилюка нужно отменить, - юркомпания

29 июля 2021 года комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) своим решением не допустила к участию в отборе Александра Данилюка - бывшего министра финансов Украины и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Председателем комиссии является Тимофей Милованов, который нарушил закон - не сообщил об имеющемся у него конфликте интересов. В связи с этим решение комиссии не может считаться законным.

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер", информирует Цензор.НЕТ.

Компания "Миллер" представляет интересы Александра Данилюка, который, по утверждению компании, был незаконно отстранен от участия в конкурсе на занятие должности директора Бюро экономической безопасности.

"Тимофей Милованов неоднократно заявлял о своей приверженности принципам законности и порядка установленных процедур. Именно из этих соображений комиссия под его председательством не допустила к участию одного из претендентов. Соответственно, обращаем внимание компетентных органов на нарушения со стороны самого председателя конкурсной комиссии. Тимофей Милованов публично утверждал о том, что имеет длительные и дружеские отношения с Александром Данилюком (примеры - видеозапись телеэфира с 1:47:58 по 1:48:07, сообщение Тимофея Милованова). Поэтому при рассмотрении участия Александра Данилюка в конкурсе на должность руководителя БЭБ, господин Милованов должен был сообщить Национальное агентство по предупреждению коррупции о наличии конфликта интересов не позднее следующего рабочего дня (!) с момента, когда узнал о таком конфликте - согласно ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - отмечают в компании.

При этом подчеркивается, что напротив, Тимофей Милованов лично присутствовал при рассмотрении комиссией вопроса допуска к участию в конкурсе Александра Данилюка.

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"Такие действия председателя конкурсной комиссии нельзя считать ни законными, ни этическими", - акцентируют внимание юристы.

"Сегодня мы заявили в НАПК и в Департамент стратегических коммуникаций Национальной полиции Украины с требованием проведения проверки и составления протокола об административном правонарушении на Тимофея Милованова. Также мы обратились в Офис генерального прокурора с требованием: 1. Осуществить проверку указанной информации и принять меры в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в пределах предоставленных полномочий. 2. При наличии оснований, инициировать перед НАПК вопрос относительно привлечения Тимофея Милованова к административной ответственности", - заявили в компании.

Кроме этого, отмечается, что решения комиссии по проведению конкурса, принятые с нарушением требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" (а именно - неуведомление о конфликте интересов), подлежат отмене.

"В случае отсутствия реакции со стороны компетентных органов, общество будет чувствовать недостаток доверия к будущему первому директору единого органа, который будет бороться в Украине с экономическими (финансовыми) преступлениями против государства, что не может считаться государственным интересом", - убеждены в юридической компании.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должности директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом Университета Индианы США. Глава этой комиссии - Милованов.

В комментариях к ситуации Млованов назвал Данилюка "неадекватным".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Милованов нарушил закон в момент своего рождения.
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14.08.2021 10:27
+13
Для зелені закони не писані.
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14.08.2021 10:27
+7
блд... я просто пригадую, як з-за часів Пороха всі боролися за ці конкурси, і з цим вовчим ОАСКом.. І перемагали же!
А зараз... один ручняк на блаті...
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14.08.2021 10:32
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14.08.2021 10:27 Ответить
А це вже напряму владний срач- ДВОХ ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ В ДЕРЖАВІ (ЄРМАКА йРАЗУМКОВА ) )
https://www.dsnews.ua/politics/ukol-adrenalina-nachnetsya-li-verhovnaya-rada-s-otstavki-razumkova-14082021-433845

Не снимут, так попугают. Начнется ли Верховная Рада с отставки Разумкова
В СМИ и соцсетях активно пишут о вероятной отставке спикера парламента. Называют и его сменщика - вице-спикера Руслана Стефанчука. Но стоит ли Дмитрию Разумкову опасаться за свое кресло?......

Разумкову в спикерском кресле очень комфортно, а компромата, способного принудить его к отставке, нет, иначе бы какие-то фрагменты уже гуляли по сети. То есть добровольно Разумков не уйдет, а голосов за его снятие нет. Судя по комментариям "слуг", они не хотят, чтобы конфликт между Офисом президента и лично председателем Рады раскалывал фракцию. Весной журналисты подсчитали, что в условную "группу Разумкова" входит до 10 депутатов монобольшинства. На первый взгляд очень мало, но здесь вопрос надо ставить иначе: сколько "слуг народа" полностью и беспрекословно ориентируется на ОП, а не на внешние группы влияния. Посему если и будет попытка снять спикера, то с высокой долей вероятности она не увенчается успехом. По крайней мере, сейчас. А волны публикаций о скорой отставке Разумкова больше похожи на организованные вбросы - "приветы" из Офиса президента. Чтобы строптивый спикер не расслаблялся и помнил, кто заказывает музыку.
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14.08.2021 12:54 Ответить
#березовец #ермак #вицепрезидент
Ни один посол не назначается без визы Ермака | Скандальные подробности визита в Вашингтон
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14.08.2021 12:57 Ответить
Милованов нарушил закон в момент своего рождения.
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14.08.2021 10:27 Ответить
"Рождённые через *опу не имеют права занимать государственные должности".
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14.08.2021 10:41 Ответить
його через неї зачали
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14.08.2021 11:27 Ответить
Для зелені закони не писані.
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14.08.2021 10:27 Ответить
Зелений планктон формується тільки за законами розвитку біофлори... До homo sapiens це ніякого відношення не має.
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14.08.2021 10:52 Ответить
в зеле-портновському суді ОАСК вони нічого не докажуть. А тільки там можна визнати цей конкурс нелегітимним, і підкилимним.
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14.08.2021 10:30 Ответить
блд... я просто пригадую, як з-за часів Пороха всі боролися за ці конкурси, і з цим вовчим ОАСКом.. І перемагали же!
А зараз... один ручняк на блаті...
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14.08.2021 10:32 Ответить
У ЖЭК-27 и водоканала еще спросите.
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14.08.2021 10:31 Ответить
Меня поражает то что имея такую тупую харю и мизерный интеллект можно что-то в Штатах преподавать!!!!!!! Мериканцы, совсем збрендили?????
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14.08.2021 10:39 Ответить
yes
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14.08.2021 10:43 Ответить
То школа для умственно отсталых, типо зебилов.
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14.08.2021 10:59 Ответить
знаю школу для умственно впередящих - в саратове она....
вас там научат не тока метко метать коровье дерьмо в цель,
но и жрать его...
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14.08.2021 11:02 Ответить
есть еще личная просьба - не шлите придурка в Америку - своих проблем через горло...

ну пожалуйста и плиз.
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14.08.2021 10:43 Ответить
можна вічно дивитись, як тече вода, горить вогонь, та як сруться зелені жаби з гадюками
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14.08.2021 10:46 Ответить
Смєтуни, ау!
В місті Буринь продовжують залякувати людей!
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2GTN0W4LmsRB1Wdo1QiHHgfeRqBd0ss4ci7ODKf4ZreTUxA_p7Ig0jQ4w&v=McE1FWWi_y0&feature=youtu.be
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14.08.2021 10:46 Ответить
Плісняві потрібно протягти 300% свого. Того, який не буде помічати "правИльних лЯдей", драти, по команді, "неугодних" та "мудрий" нарід, і носити відкати дерьмаку, чуваку, який працює при ньому презЕдентом, та їх хазяям.
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14.08.2021 10:58 Ответить
Откуда у Данилюка деньги на топ компанию юридическу? Он же уже 1,5 год безработный
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14.08.2021 10:59 Ответить
главой бэв, зе-мародеры собираются поставить своего единомышленника - горбаля. Того самого, который работал в опг петуховича и того самого, который голосовал за диктаторские законы! люстрация? Нет, зе-упыри не слышали.
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14.08.2021 11:05 Ответить
Мены не до вподоби ані зелений Данилюк, ані зелений Мілованов, але сам факт недопуску - тупий! Бо Мілованов каже, що у Данилюка диплома немає, а Данилюк каже, що диплом є, але американський. У нас не визнають дипломи з США? А як же Болонський процес і все таке?
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14.08.2021 11:12 Ответить
Тимофей Милованов публично утверждал о том, что имеет длительные и дружеские отношения с Александром Данилюком (примеры - видеозапись телеэфира с 1:47:58 по 1:48:07, сообщение Тимофея Милованова). Поэтому при рассмотрении участия Александра Данилюка в конкурсе на должность руководителя БЭБ, господин Милованов должен был сообщить Национальное агентство по предупреждению коррупции о наличии конфликта интересов не позднее следующего рабочего дня (!) с момента, когда узнал о таком конфликте - согласно ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - отмечают в компании.Источник: https://censor.net/ru/n3282743 ===

===== Кто нибудь понял о чём это, и где конфликт интересов? ...... очевидно, что юридическая контора считает, что имеющие длительные и дружественные отношения должны проходить вне конкурса? Милованов порушив закон, не повідомивши про конфлікт інтересів на відборі глави БЕБ. Рішення комісії про недопуск Данилюка потрібно скасувати, - юркомпанія "Міллер" - Цензор.НЕТ 9258
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14.08.2021 11:15 Ответить
При любом раскладе зелёные проведут на должность тушку, угодную Ермаку.
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14.08.2021 11:35 Ответить
та вважай, вже провели Мельника
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14.08.2021 12:31 Ответить
З ким там вова порушив закон, маючи конфлікт інтересів , призначаючи на дуже важливі державні посади сусідку по квартирі, доружбана дєтства , карєша по кварьалній клоунаді...
Ось тепер дивись вова , як підуть справи у юристів Данилюка, дивись уважненько й чекай ...
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14.08.2021 12:39 Ответить
 
 