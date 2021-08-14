"Правый сектор" обратился к Зеленскому с требованиями не поддаваться международному давлению: Тотальная защита от РФ - наивысший приоритет госполитики
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Правый сектор" обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованиями не поддаваться международному давлению - отказаться от реализации плана Штайнмайера, не проводить референдумов по особому статусу Донбасса, не устраивать псевдовыборы на оккупированной территории.
Соответствующие требования обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель командира ДУК ПС по вопросам деятельности резервных подразделений Тарас Хаммер, информирует Цензор.НЕТ.
"Приближается тридцатая годовщина Независимости Украины. Однако, как это ни горько осознавать, наше государство до сих пор не воспринимают как отдельного игрока на международной шахматной доске. Нами пытаются манипулировать, торговать нами. Для сохранения суверенитета Украины "Правый Сектор" требует от президента не поддаваться международному давлению. Отказаться от реализации плана Штайнмайера, не проводить никаких референдумов по особому статусу Донбасса, не устраивать псевдовыборы на оккупированной территории. Мы достойны того, чтобы к нам относились с уважением, как к равным. Соединенные Штаты Америки должны предоставить украинцам прямую военную помощь в рамках статуса основного союзника США вне НАТО, а не требовать выполнения "минских соглашений", закрывать глаза на запуск "Северного потока-2"!, - следует из требований "Правого сектора".
Кроме этого подчеркивается, что "Правый сектор" также призывает президента не повторять ошибок предшественника и не поддаваться соблазну политических репрессий в отношении защитников суверенитета и независимости Украины - ветеранов, патриотов, националистов.
"В последнее время обществу навязывается мысль о том, что едва ли не все представители патриотической среды - преступники и убийцы. Особенно горько слышать это в то время, когда до сих пор не запрещены УПЦ (МП), ОПЗЖ и тому подобное. Не стоит искать врагов среди тех, кто защищает украинскую Честь как на фронте, так и в тылу", - отмечают в "Правом секторе".
"Интересы Украинской Нации должны быть выше интересов западных союзников, а тотальная защита от извечного врага - Российской империи - должна быть высшим приоритетом в государственной политике", - подытожили в ПС.
Пожалуйста, подождите...
Пресс-служба Вовы:"Видите, без Зеленского ничего не решается!"
Меркель: "идиоты, я к вам проездом из Москвы с черной меткой, что пора сдавать Путину то, что наобещали и подписали")
1. Полная остановка процесса продажи земли.
2. Новые неотложные выборы президента и парламента.
3. Выборы провести внедрив аналоги польских демократических законов о выборах, взамен наших олигархических. Наши законы являются главным фундаментом нашей олигархии.
А третий пункт рубит весь смысл быть президентом. Придется действительно работать.
реальности
https://rg.ru/2021/02/02/tank-dlia-parada-vsego-odin-oplot-izgotoviat-na-ukraine-v-2021-godu.html
https://www.youtube.com/watch?v=6nklMxWSjbs
и немношко пройдёмся по теме
https://www.youtube.com/watch?v=HDUUoMT6L9Q
https://www.youtube.com/watch?v=WgA5ok5X-gQ
https://www.youtube.com/watch?v=rqQOdmZMgH0&list=RDCMUC0WkPSg5yfdeiQKEsDFrudg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=fsTtmrrJcMI
вопрос простой - как и чем защищаться? по моим наблюдениям наша Ылита предлагает здать
ся.... на милость победителя, просто сейчас ещё не ясно кто будет в победителях и под кого
ложиться а отсюда и логика международных сношений вытекает - шлюхи в драках не участ-
вуют....
Ты звонишь и докладываешь о своём предательстве Украины убийце, которого ты же сама уличила в отравлении оппозиционера боевым химическим оружием ?
В Газпром метишь на пенсию? 🤨
Пионтковский.
2016 год: ===«Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам и договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства, реализации и так называемую формулу Штайнмайера»."Под каждой частью минских договоренностей должна стоять дата и ответственные. Это называется "дорожная карта" », - заявил тогда Порошенко.===
"ошибки предшественника", "не поддаваться западу"
Это часом не из статьи Путина про внешнее управление?
Бувший ;Богдан Розновець;, ти крім капсу ще й жирним курсивом дави.
14.08.2021 21:19Открыть на форуме Мне нравится )НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИЦІЇ ОБЄКТИВНОСТІ: старий коментарЩОБ НЕ ПОВТОРЮВАТЬСЯ :Відроджена армія ,захищена мова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенка утих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією. Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21 18:56 я Ж ПИСАВ -ПРИТОМИЛиСЬ образились ,і було за шо. а подруге дуже потужні ,мудрі та організовані з великими грошима вороги обєднались проти України та особисто проти Порошенка, та й друзі з інтересами своїх держав та народів що в принципі зрозуміло, Та тільки з дійсним обєднанням праця набагато важча і складніша- хто заважає на цєй раз,чи знОву як тому танцору? ТРОШКИ .АБО НЕ ТРОШКИ ВИ НЕ ДОГОВАРЮЄТЕ. З повагою я...........2) ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСЬКОГО для країни та народу) або буде "полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
2016 год: ===«Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам и договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства, реализации и так называемую формулу Штайнмайера»."Под каждой частью минских договоренностей должна стоять дата и ответственные. Это называется "дорожная карта" », - заявил тогда Порошенко.===