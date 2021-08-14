"Правый сектор" обратился к Зеленскому с требованиями не поддаваться международному давлению: Тотальная защита от РФ - наивысший приоритет госполитики

"Правый сектор" обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованиями не поддаваться международному давлению - отказаться от реализации плана Штайнмайера, не проводить референдумов по особому статусу Донбасса, не устраивать псевдовыборы на оккупированной территории.

Соответствующие требования обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель командира ДУК ПС по вопросам деятельности резервных подразделений Тарас Хаммер, информирует Цензор.НЕТ.

"Приближается тридцатая годовщина Независимости Украины. Однако, как это ни горько осознавать, наше государство до сих пор не воспринимают как отдельного игрока на международной шахматной доске. Нами пытаются манипулировать, торговать нами. Для сохранения суверенитета Украины "Правый Сектор" требует от президента не поддаваться международному давлению. Отказаться от реализации плана Штайнмайера, не проводить никаких референдумов по особому статусу Донбасса, не устраивать псевдовыборы на оккупированной территории. Мы достойны того, чтобы к нам относились с уважением, как к равным. Соединенные Штаты Америки должны предоставить украинцам прямую военную помощь в рамках статуса основного союзника США вне НАТО, а не требовать выполнения "минских соглашений", закрывать глаза на запуск "Северного потока-2"!, - следует из требований "Правого сектора".

Кроме этого подчеркивается, что "Правый сектор" также призывает президента не повторять ошибок предшественника и не поддаваться соблазну политических репрессий в отношении защитников суверенитета и независимости Украины - ветеранов, патриотов, националистов.

"В последнее время обществу навязывается мысль о том, что едва ли не все представители патриотической среды - преступники и убийцы. Особенно горько слышать это в то время, когда до сих пор не запрещены УПЦ (МП), ОПЗЖ и тому подобное. Не стоит искать врагов среди тех, кто защищает украинскую Честь как на фронте, так и в тылу", - отмечают в "Правом секторе".

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"Интересы Украинской Нации должны быть выше интересов западных союзников, а тотальная защита от извечного врага - Российской империи - должна быть высшим приоритетом в государственной политике", - подытожили в ПС.