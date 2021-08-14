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Так называемый "замминистра информации "ДНР", пропагандировавший "русский мир" и пытавший пленных, предстанет перед судом, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Так называемый

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в деятельности террористической организации, а также по факту распространения коммунистической символики и пропаганды коммунистического режима (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 436-1 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый, занимая должность так называемого "заместителя министра информации "ДНР", отвечал за:

- организацию агитационной работы среди населения;

- склонение к участию в террористической организации и поддержке ее деятельности;

- пропаганду идей "русского мира";

- налаживание взаимодействия с местными и зарубежными средствами массовой информации с целью их использования для агитации;

- освещение деятельности террористической организации "ДНР";

- дискредитацию деятельности органов государственной власти Украины и лиц, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции.

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Также досудебным расследованием установлено, что он в подвалах захваченного боевиками здания Управления СБУ в Донецкой области неоднократно заставлял пленных украинских военнослужащих на вопросы российских журналистов сообщать ложную информацию о якобы умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными силами Украины жилых домов и надлежащих условиях содержания в плену. За отказ в предоставлении подобных "интервью" боевики пытали военнопленных.

Кроме этого, обвиняемый в специально созданном телеграмм-канале осуществлял пропаганду коммунистического тоталитарного режима, распространяя при этом запрещенную символику.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Главное не написали-он задержан или это опять заочный процесс?
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14.08.2021 11:26
+9
Насмешили...Встречный вопрос - когда предстанет ? ))
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14.08.2021 11:25
+5
Внимательно прочитал информацию,но нигде не нашел кто этот ОН или обвиняемый.Где имя фамилия.Или наши суды и прокуратура за наши налоги обвиняют и выносят приговоры ,,облачным,,не существующим в реале виртуальным преступникам которых даже сами и в глаза не видели?
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14.08.2021 11:52
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Насмешили...Встречный вопрос - когда предстанет ? ))
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14.08.2021 11:25 Ответить
Главное не написали-он задержан или это опять заочный процесс?
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14.08.2021 11:26 Ответить
сидит тело сидит Так называемый "замминистра информации "ДНР", пропагандировавший "русский мир" и пытавший пленных, предстанет перед судом, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 4156
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14.08.2021 11:35 Ответить
В данный момент его местонахождения неизвестно. Так называемый "замминистра информации "ДНР", пропагандировавший "русский мир" и пытавший пленных, предстанет перед судом, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2096 "Дело" передано в суд, а "тело" где-то носится беззаботно.
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14.08.2021 11:43 Ответить
если это басе Так называемый "замминистра информации "ДНР", пропагандировавший "русский мир" и пытавший пленных, предстанет перед судом, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1311 то тело упоротое наглухо канабисом Так называемый "замминистра информации "ДНР", пропагандировавший "русский мир" и пытавший пленных, предстанет перед судом, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 1311
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14.08.2021 11:48 Ответить
Один пишет сидит,другая-нет.Но и в самом деле,утомили однотипные статьи.Сначала огромный заголовок про перемогу,потом много текста ни о чем,а в конце мелким почерком,что подозреваемый будет объявлен в международный розыск.Надоели эти расстрелы с отсрочкой исполнения 500 лет.
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14.08.2021 13:09 Ответить
Так он задержан или заочно судить?
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14.08.2021 11:26 Ответить
Может смертную казнь вернуть. По особо определенным статьям.
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14.08.2021 11:30 Ответить
Чуваки себе работу придумывают и премии выписывают. Так называемый "замминистра информации "ДНР", пропагандировавший "русский мир" и пытавший пленных, предстанет перед судом, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7464
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14.08.2021 11:32 Ответить
Так называемый "замминистра информации "ДНР", пропагандировавший "русский мир" и пытавший пленных, предстанет перед судом, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8810
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14.08.2021 11:33 Ответить
Вышли на плато. А как же Sputnik-V? Цыплят по осени считают. Самый объективный показатель.
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14.08.2021 12:01 Ответить
этА сызонный грып...
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14.08.2021 15:33 Ответить
п...ц, розсміши коміка, 7 сезон
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14.08.2021 11:37 Ответить
Внимательно прочитал информацию,но нигде не нашел кто этот ОН или обвиняемый.Где имя фамилия.Или наши суды и прокуратура за наши налоги обвиняют и выносят приговоры ,,облачным,,не существующим в реале виртуальным преступникам которых даже сами и в глаза не видели?
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14.08.2021 11:52 Ответить
Після суду його відразу в депутати в партію «слуга народу» або в жопоблок
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14.08.2021 11:57 Ответить
Знову заочно? Ну тоді,як завжди,справи,справи йдуть,контора пише...
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14.08.2021 12:14 Ответить
обменяют. поэтому эти питоры и не боятся
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14.08.2021 12:27 Ответить
Украинский Моссад над создать, чтобы валил всех врагов государства в любой точке мира и любыми средствами.
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14.08.2021 12:32 Ответить
Вангую.Дадут условно.
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14.08.2021 12:51 Ответить
Определить это чмо в камеру к злым неграм( я думаю что с десяток нигеров у нас в стране найдется) и сообщить им что он говорил что все негры питарасы. А то корми его, ***!!!!
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14.08.2021 12:57 Ответить
Чтобы определить в камеру, его сперва нужно найти и задержать.
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14.08.2021 14:25 Ответить
А имя есть у этого х/з кого?Разве так сложно подавать полную информацию?Где этот орк сидит уже или его ещё не словили но уже надеятся,что он "предстанет"?
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14.08.2021 13:36 Ответить
Сперва нужно выяснить, если вообще на свете этот х/з кто. Я не удивлюсь, если наша доблестная прокуратура, для отчётности и премирования, заочно штампуют дела на виртуальных преступников, а суд их заочно осуждает не покладая рук. Сейчас это в тренде : на бумаге арестовывают российские самолёты, осуждают, приговаривают, конфисковывают имущество, Шойгу вызывают на допросы... Больше же заняться в стране нечем, - все реальные следственные и судебные процессы уже завершены. И самое главное, - весь этот титанический труд отлично оплачивается из наших налогов.
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14.08.2021 14:40 Ответить
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14.08.2021 13:43 Ответить
..зебилы из очка государева, у вас зраднык-депутан Аксёнов из Новодонецка, на ~1/430тую определяющий судьбу Украины, ходит без конвоя до сих пор, а вы украинцев своими фантазиями смешите..
походу всё это броуновское движение - перед визитом Говнокомандувача на ковёр к Байдену..
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14.08.2021 16:41 Ответить
Чёто не понятно совсем. А где имя и фамилия? Или генпрокурор вынесет воображаемый приговор воображаемому преступнику в своей голове? В офисе генпрокурора тоже, наверное, все нещадно обкурюются
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14.08.2021 20:22 Ответить
да вы с ума сошли! это же - готовый кандидат в ОПу зеленой сопли.....
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15.08.2021 13:21 Ответить
Це Плахотнюк. Прочитав в ЦН 13.01.2022 р., що йому не дали ніякошо запобіжного заходу і він уже втік в днр
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13.01.2022 22:46 Ответить
 
 