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Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ

Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии Украинской православной Церкви (ПЦУ).

"В воскресенье, 22 августа 2021 года, на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два предстоятели - Всесвятийший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - следует из сообщения.

Кроме этого, подчеркивается, что богослужение начнется в 09.00. ПЦУ просит духовенство и верующих учитывать меры безопасности, которые будут осуществляться.

Накануне, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+25
такого не случится - все кто не иудеи близкие к Зели ходят в МПЦ ФСБ..



Уинстон Черчилль

@Churchill_N1

·12 авг.

Суд в окупованому Криму відібрав кафедральний собор Сімферополя у громади Православної Церкви України.
Це чудова нагода для того, щоб вигнати РПЦ з Києво-Печерської Лаври!
А ще краще з України! І нехай, хоч одна московська журналюга скаже, що це ''утіснєніє вєрующіх''.

Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 9239
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14.08.2021 11:54
+19
Велика повага і шана цим людям, дай Боже вам здоров'я на многії літа.
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14.08.2021 11:47
+15
Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2741
Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 7984
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14.08.2021 11:55
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во пригорит на москве а любитель меринов Пашка на взлёт из Лавры пойдёт на низкую орбиту Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2811
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14.08.2021 11:46 Ответить
Велика повага і шана цим людям, дай Боже вам здоров'я на многії літа.
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14.08.2021 11:47 Ответить
черти из мацковкого патриархата в говно сгорят...
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14.08.2021 11:50 Ответить
Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2741
Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 7984
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14.08.2021 11:55 Ответить
красні чорти-передасти... де смотрящій новінський?
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14.08.2021 12:40 Ответить
такого не случится - все кто не иудеи близкие к Зели ходят в МПЦ ФСБ..



Уинстон Черчилль

@Churchill_N1

·12 авг.

Суд в окупованому Криму відібрав кафедральний собор Сімферополя у громади Православної Церкви України.
Це чудова нагода для того, щоб вигнати РПЦ з Києво-Печерської Лаври!
А ще краще з України! І нехай, хоч одна московська журналюга скаже, що це ''утіснєніє вєрующіх''.

Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 9239
показать весь комментарий
14.08.2021 11:54 Ответить
Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2618
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14.08.2021 11:55 Ответить
УПЦ(РПЦ) МП,це філія ФСБ в Україні !! Нах...,за порєбрік ,розплідник колорадської гидоти !!!)))
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14.08.2021 12:00 Ответить
Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 3132
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14.08.2021 12:01 Ответить
я католик, ну так местами...
но Варфоломей? - ето шо та особенного! - уважение беспредельное....
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14.08.2021 12:08 Ответить
вы нехристь?
любая копейка в Украину на победить кацапию - ето зачет.
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14.08.2021 12:27 Ответить
и святой отец Варфоломей ето хорошо понимает...
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14.08.2021 12:30 Ответить
Украина и Томос это навсегда а хохмы иудейские о порноактрисе и термосе забудутся.
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14.08.2021 12:13 Ответить
Цікаво, а Філарета позвуть? Вселенський патріарх Варфоломій і митрополит Епіфаній очолять літургію у Святій Софії 22 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2451
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14.08.2021 12:19 Ответить
ага - подмести пол после когда люди поговорят....
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14.08.2021 12:35 Ответить
Безтомосные сектанты из рпц и их шестерки в Украине нэгодуе...
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14.08.2021 12:46 Ответить
Божої Благодаті цим Божим Рабам!
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14.08.2021 12:46 Ответить
************ захлинеться...
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14.08.2021 13:07 Ответить
Думаю, после такого, колеблющеюся церкви, скорее признают ПЦУ.
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14.08.2021 14:13 Ответить
Ребята лучшей новости за30 лет я не знал и не слышал!
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14.08.2021 21:54 Ответить
Московський патріархат організує провокації . До цього треба бути готовими.
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14.08.2021 22:09 Ответить
 
 