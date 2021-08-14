Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ
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Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии Украинской православной Церкви (ПЦУ).
"В воскресенье, 22 августа 2021 года, на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два предстоятели - Всесвятийший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - следует из сообщения.
Кроме этого, подчеркивается, что богослужение начнется в 09.00. ПЦУ просит духовенство и верующих учитывать меры безопасности, которые будут осуществляться.
Накануне, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.
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Уинстон Черчилль
@Churchill_N1
·12 авг.
Суд в окупованому Криму відібрав кафедральний собор Сімферополя у громади Православної Церкви України.
Це чудова нагода для того, щоб вигнати РПЦ з Києво-Печерської Лаври!
А ще краще з України! І нехай, хоч одна московська журналюга скаже, що це ''утіснєніє вєрующіх''.
но Варфоломей? - ето шо та особенного! - уважение беспредельное....
любая копейка в Украину на победить кацапию - ето зачет.