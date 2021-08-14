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В двух областях Украины превышена COVID-госпитализация, в пяти - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В двух областях Украины превышена COVID-госпитализация, в пяти - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 14 августа, в Полтавской и Тернопольской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Полтавской области составляет 51,9% (норма не более 50%), Тернопольской - 76,9%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 1 353 новых случая заражения, 791 человек выздоровел

Кроме того, в Донецкой, Запорожской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования COVID-19. Этот показатель в Донецкой области составляет 4,3% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Запорожской - 4,3%, Сумской - 4,3%, Тернопольской - 4,9%, Хмельницкой - 4,5%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.

Также читайте: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 161 792 человека, всего - 4 644 649, - Минздрав

В двух областях Украины превышена COVID-госпитализация, в пяти - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав 01
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ерунда - там мастера спорта по борьбе с хворобой... - тока денех дай.
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14.08.2021 11:58 Ответить
И тут возникает вопрос - а госпитализация во всех областях не привитых ли !? Почему об этом молчат!?
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14.08.2021 12:30 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Ничем! Обманите систему! У двох областях України перевищено COVID-госпіталізацію, в п'яти - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2535 У двох областях України перевищено COVID-госпіталізацію, в п'яти - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 721
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14.08.2021 13:27 Ответить
Потому что это выдумка одного глупого антиваксера.
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14.08.2021 13:44 Ответить
когда ковидо-шухер только начался то вы Ублюдки кричали громче всех что вируса нет и это фейк !!! а я говорил что есть и что нужно искать лекарство т.к. вакцина тут не поможет !!! и кто оказался балаболом !?
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14.08.2021 20:50 Ответить
Брехло, давай ссылку где я хоть раз такое писал.
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14.08.2021 20:55 Ответить
И как, ты уже нашел лекарство?
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15.08.2021 00:35 Ответить
Я не думаю, что найдется кто-то кроме тебя, кто востользуется тем лекарством, что ты нашел...
Игорь Монахов

нет.. я не пью совсем.... я беру и смачиваю вату-тампон и сую в жоппу - ну и жду прихода...
11.05.2020 00:37
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15.08.2021 08:34 Ответить
Два роки нам малють апокаліптичні, геометричні графіки росту хвороб і смертей.
Сезон грві проходить, бюджети освоюють - і після того захворюваність падає до рівня статистичної похибки.
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14.08.2021 14:19 Ответить
 
 