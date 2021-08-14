В двух областях Украины превышена COVID-госпитализация, в пяти - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 14 августа, в Полтавской и Тернопольской областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Полтавской области составляет 51,9% (норма не более 50%), Тернопольской - 76,9%.
Кроме того, в Донецкой, Запорожской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования COVID-19. Этот показатель в Донецкой области составляет 4,3% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Запорожской - 4,3%, Сумской - 4,3%, Тернопольской - 4,9%, Хмельницкой - 4,5%.
Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.
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Игорь Монахов
нет.. я не пью совсем.... я беру и смачиваю вату-тампон и сую в жоппу - ну и жду прихода...
11.05.2020 00:37
Сезон грві проходить, бюджети освоюють - і після того захворюваність падає до рівня статистичної похибки.