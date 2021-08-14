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Новости Общество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ФСБ РФ в оккупированной Керчи собирает личные данные о школьниках, - "Крымская правозащитная группа"

Новости Цензор.НЕТ Общество

ФСБ РФ в оккупированной Керчи собирает личные данные о школьниках, -

В оккупированной Керчи "управление образования" собирает личные данные о несовершеннолетних для ФСБ РФ. Речь идет о детях от 12 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

По требованию "начальника управления образования" директора школ передали данные, куда входили имя, фамилия, отчество, число, месяц, год рождения и номер мобильного телефона всех учеников от 12 до 17 лет.

Правозащитник считают это нарушением права на частную жизнь.

"В соответствии с запросом "Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю" необходимо 10 августа 2021 года до 15.00 представить сведения о детях в возрасте от 12 до 17 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Керчи, согласно прилагаемой форме. Дополнительно сообщаем, что полномочиями органов ФСБ России предусмотрено получение персональных данных без согласия субъекта", — говорится в письме за подписью "руководителя управления образования" Виктора Дахина.

Директора керченских школ выполнили это незаконное поручение.

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Как сообщил правозащитник Александр Седов, ученики не обязаны предоставлять эту информацию. Или они могут дать недействительный номер или только набор случайных цифр, который похож на номер телефона.

"Это нарушение права на частную, семейную жизнь. Передача личной информации третьим лицам без согласия лица, который этой информацией владеет. Это необходимо для того, чтобы можно было отслеживать перемещение этих людей, звонки этих людей. Например, можно собрать информацию о том, кто непосредственно принимал участие в какой-либо акции по номерам мобильных телефонам участников. И в дальнейшем, на основании этого списка, привлекать к ответственности по действующему российскому законодательству", — подчеркнул он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Готують списки для різних сирій защіщать вялікую і покласти там голову.
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14.08.2021 12:14
+4
Потрібне пушечне мясо на війну в Афган, Сирію, Лівію, ЦАР, Донбас. А ****, родноя гавань трєбуєт
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14.08.2021 12:16
+3
было бы странно, если бы они етого не делали.

кацапня же - а ето лампочка ильича и тотальный контроль над всеми.
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14.08.2021 12:15
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Даже Гестапо в Гитлеровской Германии до этого не додумывалось.
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14.08.2021 12:13 Ответить
Готують списки для різних сирій защіщать вялікую і покласти там голову.
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14.08.2021 12:14 Ответить
Шукають перспективних потенціальних працівниць борделів.
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14.08.2021 12:29 Ответить
Пані зі свого досвіду висновки робить,теж так працевлаштовувалась?
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14.08.2021 12:35 Ответить
Кацапа, пішла ти нФСБ РФ в окупованій Керчі збирає особисті дані про школярів, - "Кримська правозахисна група" - Цензор.НЕТ 3263й! Піди, тебе також перепишуть.
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14.08.2021 12:44 Ответить
Пані помилились,повію не замовляв. ФСБ РФ в окупованій Керчі збирає особисті дані про школярів, - "Кримська правозахисна група" - Цензор.НЕТ 4546
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14.08.2021 12:47 Ответить
ФСБ РФ в окупованій Керчі збирає особисті дані про школярів, - "Кримська правозахисна група" - Цензор.НЕТ 2793 З ї-онатами не спілкуюсь.
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14.08.2021 13:02 Ответить
Шановна, тебе не замовляли! Йди туди, куди відіслали, чи ти вже там? =)
PS: Перекладати на свинопесівську не треба?
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14.08.2021 13:11 Ответить
Пані теж щльондра? То я вас не замовляв і взагалі з шльондрами не спілкуюсь. Спілкуйтесь між собою у вашому свинарнику.
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14.08.2021 20:06 Ответить
Ні. Скоріше за все офіційно це боротьба з екстремізмом (згадаємо Керченського стрільця).
А реально це контроль за активністю в інтернеті (щоб Навального не підтримували, чи інших невгодних). Тут головний пункт -- номер мобільного телефона.
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14.08.2021 12:50 Ответить
было бы странно, если бы они етого не делали.

кацапня же - а ето лампочка ильича и тотальный контроль над всеми.
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14.08.2021 12:15 Ответить
Потрібне пушечне мясо на війну в Афган, Сирію, Лівію, ЦАР, Донбас. А ****, родноя гавань трєбуєт
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14.08.2021 12:16 Ответить
ФСБ РФ в окупованій Керчі збирає особисті дані про школярів, - "Кримська правозахисна група" - Цензор.НЕТ 8273
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14.08.2021 12:32 Ответить
Ща крысчане такие "зато без биндер" (с)
...поверьте -я сама - дочь офицера, не все так однозначно..(с)
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14.08.2021 12:44 Ответить
Я школьник, мобильного телефона не имею.
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14.08.2021 12:45 Ответить
А также размер одежды, обуви и противогаза. Война так война.
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14.08.2021 13:12 Ответить
лучше б они в Керчи сухие вещи для стариков собирали...
хотя... там и старики с подмоченной репутацией (игра слофф если шо)))))
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14.08.2021 13:38 Ответить
 
 