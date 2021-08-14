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Абхазия (371) Грузия (4339) СБУ (18674) туризм (1541)

Госагентство по туризму обратилось в СБУ из-за туров из Украины в оккупированную Абхазию: в турфирме отрицают организацию поездок

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Общество

Госагентство по туризму обратилось в СБУ из-за туров из Украины в оккупированную Абхазию: в турфирме отрицают организацию поездок

Государственное агентство Украины по туризму обратилось в Службу безопасности Украины из-за ситуации вокруг туристической фирмы "Кулуар" и возможной организации ею туров в неподконтрольный грузинскому правительству регион Абхазия.

Об этом говорится в сообщении Госагентства по туризму в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Украина всегда подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между нашими государствами и совершенно не поддерживает украинский бизнес, который во времена прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и Грузии осуществляет деятельность, направленную на поддержку или сотрудничество с агрессором", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами

В связи с этим Государственное агентство развития туризма обращается в Службу безопасности Украины с заявлением о возможной причастности туроператора ООО "Клуб туристов Кулуар" к действиям, направленным на организацию незаконного пребывания иностранных военных на территории Украины.

Кроме того, Госагентство по туризму обратилось в Государственную регуляторную службы для получения разрешения на внеплановую проверку туристической компании на соблюдение ею лицензионных условий туроператорской деятельности, с целью аннулировать лицензию на право осуществления туроператорской деятельности.

Также читайте: МИД получил ноту протеста от Грузии из-за туров из Украины в Абхазию: "Этим уже занимаются соответствующие органы"

В то же время, сам оператор отрицает причастность к организации туров в Абхазию, отмечая, что предоставлял туристам лишь консультационные услуги.
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Топ комментарии
+11
турфирма в отрицалово пошла. Наверное, собирают оброк, чтобы дело замять
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14.08.2021 12:58
+7
теперь если ниче "не найдут", понятно, что мздой откупились ибо фирмочка таки туры в Абхазию проводили.
Сказки про информационные услуги чистая отмезка
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14.08.2021 13:06
+5
Арахамия- это абисинкий еврей (иначе горский жид, как и вЕликий пушкин), оно сбежало из места своего жительства при наступлении параши. Оно- есть обычным коллаборантом и приспособленцем, как впрочем и Найем - кому интересно гугле.
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14.08.2021 14:22
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Найкоротший подав приклад і почалось.
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14.08.2021 12:57 Ответить
турфирма в отрицалово пошла. Наверное, собирают оброк, чтобы дело замять
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14.08.2021 12:58 Ответить
теперь если ниче "не найдут", понятно, что мздой откупились ибо фирмочка таки туры в Абхазию проводили.
Сказки про информационные услуги чистая отмезка
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14.08.2021 13:06 Ответить
Лошари туристичні, кому ви впарюєте? Піймали за я-я, так здохніть.
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14.08.2021 13:06 Ответить
какой дурак туда поедет? там все развалено с 93го года, когда туда пришел рюзьке мир.
в Батуми езжайте, там дешево и сердито.
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14.08.2021 13:09 Ответить
Батуми, Сухуми, какая разницца...
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14.08.2021 13:18 Ответить
немедленно бросить все силы на расследование беспрецендентного случая!
наплевать на госизмену - туристы - от направление...
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14.08.2021 13:13 Ответить
Как нах? Абхезы ж наши люди, Арахамия свой в доску!
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14.08.2021 13:17 Ответить
Арахамия- это абисинкий еврей (иначе горский жид, как и вЕликий пушкин), оно сбежало из места своего жительства при наступлении параши. Оно- есть обычным коллаборантом и приспособленцем, как впрочем и Найем - кому интересно гугле.
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14.08.2021 14:22 Ответить
Найема, вернее двух надо отправить на родину, пусть там воюют.
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14.08.2021 14:24 Ответить
Они воевать?! Их же талибы сразу казнят за вероотступничество
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14.08.2021 17:31 Ответить
А що там дивитися ,на стадо Арахамій ???)))
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14.08.2021 13:19 Ответить
покемона надо кормить вовремя, а то заорет опять и вдруг...
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14.08.2021 13:28 Ответить
Ага нащі ,,Вагнеровці,, їдуть в туристичну поїздку по круїзу ,,их там нету,, і ніхто про це незнає,ні СБУ ні МІД ні МВД.Думаю що про цих круїзників і всю інформацію стерли.
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14.08.2021 13:28 Ответить
 
 