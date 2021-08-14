"Я не знаю, кто это такая", - Беленюк о фото с российской пропагандисткой Скабеевой

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк прокомментировал совместное фото с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой, отметив, что не знает, кто это такая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sports.ru

Отметим, что после завершения Олимпиады в Токио российская пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала совместное фото с Беленюком, сделанное после Олимпиады в Рио в 2016 году.

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"Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?" – сказал Беленюк.