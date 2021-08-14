"Я не знаю, кто это такая", - Беленюк о фото с российской пропагандисткой Скабеевой
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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк прокомментировал совместное фото с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой, отметив, что не знает, кто это такая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sports.ru
Отметим, что после завершения Олимпиады в Токио российская пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала совместное фото с Беленюком, сделанное после Олимпиады в Рио в 2016 году.
"Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?" – сказал Беленюк.
Пожалуйста, подождите...
Мабуть він веде боротьбу з мафією вночі , бо у Верховній Раді він висипається
Для Беленюка это должно стать уроком.
Но гонят сейчас на него боты по заказу чиновников из МинСпорта , которых он раскритиковал за Олимпиаду. Только самые тупые не видят после чего начался наезд на Жана в СМИ!
Й на дурняк знялося.
А мені платити гроші
За обох прийшлося.
Ну на то они и дэбылы))))))))))))))))))
ВСЕ те, кто стал членом этой ЗЕлёной ОПГ просто циничные подонки, и ни какие их регалии, настоящие и прошлые, этого не изменят.
И тут вопрос не в том, кто, сколько и какого качества своего навоза выдал для удобрения полей, он или вонючки из ОПЗЖ, а в том, что он или в спортзале пыжиться или в сессионном зале работает. Он или спортсмен или депутат. А мне депутат который не работает в сессионном зале, а стоит в партере на ковре, или скачет по сцене изображая пение ртом, не нужен.
Если и так не понятно, то я охотно, с учётом вашей умственной недоразвитости, поясню это ещё раз.
К слову, откуда вы знаете, что этот Слуга урода не работающий в области законотворчества но получающий за это деньги из МОЕГО кармана, беленюк, носит портянки?
Уж не подрабатываете ли вы, после своей "службы" в ВСУ у него прачкой?
За кого вы голосовали не спращиваю, т.к. это и так ясно.
А он их исполняет по-своему.
Тупая вышевата? Понимаете? Кацапы радуются, что у нас внутри очередной срач.
Подумайте, почему кацапы не наезжают на свою чемпионку за то, что она сфотографировалась с "бандеровкой".
А мы на свою гнобим?
Он думал, подошла российская журналистка, но не знал, что така конченая ******,
как эта Скабеева ?
Он думал, что делает рекламу для Украины.
А она знала, что делает пропаганду для России.
Теперь получился зашквар.
если сильно притворяются
В отличие от жалких заробитчан с чешскими флажками.
Скабееву туда вставили, а про чёрную руку забыли, или решили, что сойдёт.
Чи в 2016 Беленюк ще не знав про війну з ними ?
От же...які брехуни і спортсмени.
Поэтому когда меня будут грабить и бить морду я не обращу на это внимание и не буду следить за бандитами.
Главное грамотно и вовремя прославлять Великого Президента.
пох*ист Беленюк.