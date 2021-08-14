За сутки в Киеве от COVID-19 умерли два человека, выявлено 198 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 198 больных коронавирусом. Два человека умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"198 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Два человека умерли. Всего с начала пандемии в Киеве - 5 257 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 221 129", - сообщил Кличко.

Заболели 121 женщина в возрасте от 21 до 86 лет, 69 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет. А также 4 девочки от 5 до 12 лет и 4 мальчика от 1 до 16 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 53 больных коронавирусом. А также 20 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 310 человек. В целом коронавирус преодолели 214 009 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 54, в Соломенском - 45 и в Святошинском районе - 29 случаев", - отметил Кличко.

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