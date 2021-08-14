"Остановим капитуляцию": под ОП кордоны полиции, подошел Нацкорпус, начались стычки. ФОТОрепортаж ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
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Сегодня, 14 августа в 13:00 под Офисом Президента, где сейчас продолжают монтировать детскую площадку, должна была начаться акция "Остановим капитуляцию".
Об этом сообщают корреспонденты Цензор.НЕТ, которые находятся на заявленном месте проведения акции.
По информации наших корреспондентов, все подходы к ОПУ перекрыты правоохранителями.
15.00. Представители Нацкорпуса выстроились в колонну и отправились на ул. Грушевского 9а, к дому, в котором находится квартира президента Владимира Зеленского. Колонна движется к ул. Грушевского в сопровождении правоохранителей.
14.33. Стычки прекратились, по крайней мере на время, выступают представители Нацкорпуса.
14.25. После начала противостояния часть людей, которые пришли на акцию, отошла на Институтскую, в частности, это люди с детьми. Большая часть остается на Банковой у кордонов, пока скандируют и палят дымовые шашки. Митингующие кричат "Разом і до кінця". Часть представителей Нацкорпуса осталась условно заблокирована между полицейскими. Они остаются в оцеплении, других протестующих к ним не пускают. Также на ул. Банковую приехала скорая с мигалками. В то же время не известно, есть ли пострадавшие.
14.15. Начались стычки с полицией, представители Нацкорпуса жгут дымовые шашки. Слышны хлопки. Митингующие скандируют "Ганьба". Со всех сторон подтягиваются правоохранители.
14.10. Правоохранители уведомили митингующих, что их пропустят только после проверки. Те начали спорить с представителями полиции.
14.05. Колонна подходит к ОП, скандируют "Україна понад усе!" и "Свободу патріотам".Нацкорпус несет баннер "Сьогодні нас - завтра всю країну".
14:00. На Банковую подъехал пикап с несколькими ветеранами "Азова", они припарковались рядом с полицейским заграждением. Также слышно, что к ОП наконец приближается колонна митингующих.
13:50. Готовность правоохранителей контролирует глава Нацполиции Игорь Клименко на месте проведения акции.
13:40. К ОП подъехала пожарная спецтехника, к зданию также прошел отряд спасателей с огнетушителями. Протестующих тем временем на месте по-прежнему нет.
По состоянию на 13:25 на подходах к ОП выставлены кордоны полиции, непосредственно перед зданием они стоят в три ряда - ряд "полиции диалога", далее - два ряда полицейских в бронежилетах, защите рук и ног, с касками. За спиной полиции в несколько рядов припаркованы машины с мигалками. Также вокруг офиса, как на улице Институтской, так и во дворах, припаркованы десятки грузовых машин с возможным подкреплением. Автоматического оружия у полицейских нет - по крайней мере, на виду. Им выдали дубинки.
Протестующих на прилегающих к ОП улицах нет, только журналисты. Полиция обсуждает возможное усиление линии "обороны" возле здания в случае попытки ее прорвать. Также из радиопереговоров МВД слышно, что колонна НК, вероятно, подойдет со стороны Майдана.
"Власть Зеленского вывела на новый уровень репрессии против украинских националистов, ветеранов и патриотов. Их выставляют бандитами и рэкетирами, специально формируя негативный образ в обществе и дискредитируя всю патриотическую среду...Власть готовится к масштабной зачистке проукраинского общественно-политического поля перед сдачей национальных интересов - имплементацией так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и подачей воды в оккупированный Крым по требованию Путина", - сказано в заявлении организаторов акции.
"Учитывая ту угрожающую ситуацию, которую мы видим сегодня - угрожающую прежде всего для безопасности нашего государства - мы призываем все украинские национальные силы к сплочению для недопущения капитуляции Украины", - следует далее.
В акции заявили готовность принимать участие Национальный Корпус, "Свобода", "Движение ветеранов Украины", "Державницкая инициатива Яроша", "Автомайдан" и другие.
ФОТО: Лера Бурлакова и Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
Хіба вам повилазило : щодень хтось як не підриає себе .так спалює .або викидається з вікон від витівок КДБ--шної мразоти на місцях.../А їм . зайдам--манкуртам. лише одне : --Да какая разница.../ Добряче мабуть розкошелюються кремлівські емісари за помийки на голову протестувальників... Прикро : про мітинг заздалегідь знали всі ФСБ--шно--СБУ-ш ні агенти на місцях/ і відповідно--реагували../ . а ось широкий загал аж нічого не чув...
Так, ви були не один, разом з вами діяли дурний Гордон, провокатор Бігус, зрадники Аваков, Найем, Лещенко, російські холуї Мураєв, Рабінович.
Кайтеся!
Знаю по опыту Литвы. В тяжёлые для нас 1990-1991 г. под националистов работало много бывших тайных агентов КГБ.
Вот только когда рванула панэпидемия Ковид-19, то страны ЕС позакрывались друг от друга, как устрицы, в своих раковинах и каждый вытягивал ситуацию самостоятельно.
А когда появились вакцины, то первыми их скупили те страны, что побогаче - чистейшей воды национализм.
И можно подумать, что в наших, других партиях и политических проектах мало тайных агентов ВЧК - их там полно, это обычная практика Российской империи, вспомнить хотя бы "Азефа", который был членом ЦК партии Эссеров.
@tZEinform
Приходить митинговать нужно будет 22, когда Меркель привезет Вове обещание 1,5 млрд. евро в обмен на сдачу с потрохами. Но что то нам подсказывает, что в этот день будет тихо-тихо ...)
- Какую роль сыграл обмен с беркутовцами перед новым 2020 годом?
- Т. н. обмен дезорганизовал и дискредитировал ключевой судебный процесс. Процедура находится далеко за рамками закона - для этого даже придумали новую норму: политико-правовое решение. Базовые основы уголовного права и процесса нарушены, произошло вмешательство в совершение правосудия и все причастные к этому, я надеюсь, когда-то будут привлечены к ответственности.
- Как вы оцениваете действия тогдашнего Генпрокурора Р. Рабошапки?
- 20 декабря Рябошапка дал письменные указания нижестоящим прокурорам изменить меру пресечения обвиняемым, которых РФ требовала на обмен (с ареста на личное обязательство) аргументируя тем, что между Украиной и РФ достигнута такая договоренность. Генеральный прокурор дал прокурору в уголовном производстве указание, чем подорвал их процессуальную независимость, установленную законом.
Поскольку прокуроры, которые вели дело в суде с 2015 года, отказались выполнить его указание, Рябошапка изменил группу прокуроров специально для заседания в суде апелляционной инстанции. Такое, «изменение», также не имеет ничего общего УПК.
Наиболее мерзко в его поведении - манипулирование вопросом узников РФ. Путинскому ФСБ нужно было забрать конкретных персонажей - непосредственных исполнителей теракта. Этим достигли как минимум две цели - развалили судебный процесс, продемонстрировали, что именно они контролируют ситуацию - держат слово, «своих не бросают». Фактически Путин забрал - своих подельников. И это огромный минус Украине, минус нашему гражданскому обществу, которое позволило изнасиловать собственное правосудие примитивным способом.
Путин реализовал эту схему не только руками Рябошапки, но и его зама В. Чумака. Основная же ответственность - на президенте В. Зеленском. Принимая политическое решение, он был обязан узнать о его правовых последствиях.
Кроме того, Украина даже не смогла извлечь минимальные позитивы из этого «обмена». Ключевые, для ФСБ фигуры обменяли на тех, кого решили отдать Украине. Достаточно вспомнить, как попавшие на обмен опознали среди переданных в Украину вместе с ними тех персонажей, которые их пытали в «ДНР» (о чем писал сайт «ОРД» - Прим. Ред) - вот так в Москве постебались над нами.
- А почему двое «беркутовцев» вернулись?
- Они не вернулись, а их отправили назад для выполнения конкретной задачи в судебном процессе. Думаю, они были возвращены ФСБ сюда, чтобы помогать адвокатам дискредитировать и разрушать процесс, сделать его максимально деструктивным.
По итогам «обмена» они поняли, что все гарантии Путина работают, им оплачивают «молчание», предоставили своих адвокатов, и так далее. Но главное - обвиняемые согласились вернуться, потому что знали, что им уже ничего не грозит ...
https://ord-ua.com/2021/08/13/dejstvija-gruppy-parasjuka-sdelali-vozmozhnymi-massovye-rasstrely-advokat-semej-nebesnoj-sotni/
Й тепер 100 відсотковий Рябошапка зі своїм бувшим замом Чумаком, як використані зєРмаковщиною ГА(Р)ДОНИ намагаються будувати з Клімкіним нову политичну демсилу ??? ТВАРЮКИ!!!
Хіба не соромно совєцькою зброєю воювати таким героям?
ермак-Козырь вместе с демченко, татаровым и портновым и руководимым ими никчемный зе,- злейшие враги Украины, предают её в ежечасном режиме и работают на стороне путина-убийцы.
Никакого особого статуса для оккупированных роSSией территорий, никакой формулы Штайнмаера, никаких выборов. Поражение в правах для всех жителей ОРДЛО на 20 лет пока не вырастет новое поколение при Украине.
Нужно готовить протест к приезду меркель, как главного спонсора (СП2) убийств украинцев!
"Полиция возле ОП защищает обосцавшегося петуха в косоворотке"
- фрау штази попробует уговорить зюзю на мяхкую медленную капитуляцию видимо поэтап-
ную (кластерную скажем так) и не боятся улицы- побузят трошки и разойдутся но зюзе страш
но за свой драгоценный тухес и на всяк случай он выводит нацгвардию из мвд под своё муд-
рое руководство..... таки дела малята.... вова готовит войска дать улице бой....