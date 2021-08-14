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Зеленский (16530) наводнение (450) Турция (3231) Эрдоган (821)

Зеленский выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей из-за наводнения в Турции

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Зеленский выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей из-за наводнения в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей вследствие наводнений в Черноморском регионе.

Слова скорби Зеленский разместил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ

"Искренние соболезнования президенту Эрдогану и дружественному турецкому народу в связи с гибелью людей и значительными разрушениями из-за наводнений в Черноморском регионе. Разделяем боль семей, у которых стихийное бедствие забрало близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Зеленский.

Читайте также: Из-за наводнений на Черноморском побережье Турции погибло 38 человек

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Родственникам погибших воинов не надо.
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14.08.2021 14:26
+3
А чи знає ЗЕ скільки солдатів загинуло та скільки залишиться інвалідами за цей тиждень що ми допомагали Турції?Так не них він просто насрав роблячи вид що у нас все добре.Турція дружня країна та ми її поважаємо але прискорбно дивитись на те коли Перезидент співчуває одним насравши на своїх.
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14.08.2021 14:31
+2
так швидко, а родичам воїнів, загиблих у перемир"ї?
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14.08.2021 16:33
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Родственникам погибших воинов не надо.
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14.08.2021 14:26 Ответить
Ну это если бы погибли его однополчане-уклонисты-тогда да.В стране был бы обьявлен траур. Зеленский выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей из-за наводнения в Турции - Цензор.НЕТ 4288
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14.08.2021 14:29 Ответить
А чи знає ЗЕ скільки солдатів загинуло та скільки залишиться інвалідами за цей тиждень що ми допомагали Турції?Так не них він просто насрав роблячи вид що у нас все добре.Турція дружня країна та ми її поважаємо але прискорбно дивитись на те коли Перезидент співчуває одним насравши на своїх.
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14.08.2021 14:31 Ответить
але - хоть кто то новости читает?
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14.08.2021 14:33 Ответить
вот и вся повестка у недоноска - соболезнования, "расизм не прайдьот!!!!" и "дякую дуже дякую футболистам/олимпийцам"
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14.08.2021 14:44 Ответить
так швидко, а родичам воїнів, загиблих у перемир"ї?
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14.08.2021 16:33 Ответить
членограй отметился
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14.08.2021 22:01 Ответить
 
 