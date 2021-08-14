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Митингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Митингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ

Активисты Нацкорпуса, которые сегодня пришли под здание Офиса Президента с акцией "Остановим капитуляцию", не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к зданию ОПУ и  спровоцировали столкновения с силами правопорядка. Они вынуждены были применить полицейские меры принуждения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Остановим капитуляцию": под ОП кордоны полиции, подошел Нацкорпус, начались стычки. ФОТОрепортаж ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Люба перевірка особистості може бути тільки по санкії прокурора та і то по кожному індивідуально а не для натовпу.Так що своїми противоправними діями сутички спровокували якраз ті хто закон та законність повинні оберігати а не порушувати та провокувати його порушення.
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14.08.2021 14:40
+12
какая проверка как в Мордоре?или в Париже также была проверка? не думаюМитингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ - Цензор.НЕТ 5580Митингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ - Цензор.НЕТ 9771
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14.08.2021 14:36
+8
Митингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ - Цензор.НЕТ 709
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14.08.2021 14:31
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Ви навіть не уявляєте,яка ви зебілка. Порівнюєте шута і україноненависника з порошенко. помилкі всі роблять,але робити шоу і піар це якраз достойно для зебілам.
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14.08.2021 16:43 Ответить
У Пороха були "шатуни ", а у Зелі теж є "шатуни" ?
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14.08.2021 17:22 Ответить
b2adf589 - о чем говорить с чуваками, у которых в никах порядковые номера шоколадных ботоферм.
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15.08.2021 08:44 Ответить
Гомочка, ты остатками усохшего мозга не в состоянии осознать откуда берутся идентификаторы для посетителей с внешней авторизацией. Ты бараном родился , бараном и помрешь. поэтому ты прав - разговоры с тобой лишены всякого смысла.
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15.08.2021 11:46 Ответить
дурачок номер b2adf589, ты хоть понимаешь, что выгораживаешь быдло из нацкорпуса, занимающееся рэкетом в стиле 90х??

СБУ опубликовала доказательства причастности членов "Нацкорпуса" к вымогательству
 https://antikor.com.ua/articles/476127-slushai774_uban_esli_ne_budeshj_babki_platitj_ja_tebja_pohoronju_nhi774_sbu_opublikovala_dokazateljstva_prichastnosti_ch
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15.08.2021 12:30 Ответить
Не, ты таки баран. Гомочка, перечитай веточку раза три. Куда ты, недолуге, влепило свое "открытие"? Кроме тебя, одноклеточного, никто не заподзрил, что сторонник нацжен.
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15.08.2021 12:51 Ответить
перед сторонник " я " не пропечаталось, бо ты ж будешь 2 часа втыкать в экран - апчем написано?
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15.08.2021 12:55 Ответить
будяк, ну так чего ты гундишь вообще, выгораживая явно собранную для провокаций толпу малолетнего быдла? тебе ссылку на причину активизацию этих скоморохов скинули.
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15.08.2021 14:08 Ответить
Залишаться 72% , ті всим довольні
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14.08.2021 16:52 Ответить
Ну, що? Як результат Білецький зміг назбирати на Мітингувальники відмовилися проходити перевірку і спровокували сутички із силами правопорядку, - МВС про сьогоднішні сутички під ОПУ - Цензор.НЕТ 5738 акцію протесту аж близько 300 чоловік своїх тітушок. Передбачаю заголовки в соцмережах "300 спартанців вийшли до офісу Зеленського" Мітингувальники відмовилися проходити перевірку і спровокували сутички із силами правопорядку, - МВС про сьогоднішні сутички під ОПУ - Цензор.НЕТ 2469
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14.08.2021 17:08 Ответить
ні, він зміг заплатити лише трьохстам. Сабаков обрізав фінансування. А, може беня обрізав... та "акаакаяразніца"?
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14.08.2021 17:33 Ответить
признаюсь, иногда казалось, что мозгов у него чуть побольше.. видать, показалось..
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14.08.2021 19:01 Ответить
Ну, Билецкий еще тот казел. А что касается 300 спартанцев, то исторический пример говорит о том, что малые причины вызывают большие последствия.
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14.08.2021 21:51 Ответить
давай не будем оскорблять спартанцев, сравнивая их со стадом баранов, накостылявших беззащитному журналисту ногами.
насчет билецкого согласен. среди прочего, нардеп с фашистской свастикой на футболке (вики в курсе) - тот еще "адекват"..
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15.08.2021 14:51 Ответить
Щоб і як там не було, а мусорня не люди! Мітингувальники відмовилися проходити перевірку і спровокували сутички із силами правопорядку, - МВС про сьогоднішні сутички під ОПУ - Цензор.НЕТ 3139
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14.08.2021 17:30 Ответить
Судя по видео МВД, нацкорпус - толпа сельского быдла, которое нужно разгонять водометами по прыщавым малолетним рожам..
К чему насилие?..

Бросил камень в полицейского - присел на 3 года.. быдло только так понимает..
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14.08.2021 18:56 Ответить
Один з таких "панімающіх" ніяк в Україну не повернеться, бо сцикотно, а смілива петушарня, сито пак, беркутячі пам'ятає, як воно підгорати від запалювальної суміші чи отримувати по порожньому черепку, хоча і в казці, звичайною шиною, тому й не кукурікає голосно.
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14.08.2021 20:14 Ответить
Гомочка, шо мы такие смелые на диване? Ты серьезно считаешь, что Коломойский, Монастырский и Зеленский всегда будут прикрывать твои обрезанные причиндалы?
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14.08.2021 21:54 Ответить
пан Абышо Брякнуть
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14.08.2021 22:55 Ответить
Смысл написанного что народ имеет право на акции вплоть до сопротивления оккупации абсолютно любымы методами , это в конституции написано, в высшем законе , так что закрой свой ротик , мусорок вонючий, пока весь народ не поднялся и не пошел тебя , резать , быдло российское.
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15.08.2021 04:01 Ответить
Плюй семки, сидя на картанах и нефиг сравнивать Народ Украины с той толпой малолетней шпаны.

По факту - устроили дешевые беспорядки. "борцуны с оккупацией".
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15.08.2021 08:48 Ответить
Не нравится что тебя бьют ? Ты жрешь мои деньги, мразь , надо будет , тебя на Майдане там и повесят вместе с твоей вонючей семьей , за измену просто. А теперь вякни , тупой мусорской *****.
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15.08.2021 04:04 Ответить
Удалил, я так понял, что ты не туда влепил. Но если шо, могу повторить Мітингувальники відмовилися проходити перевірку і спровокували сутички із силами правопорядку, - МВС про сьогоднішні сутички під ОПУ - Цензор.НЕТ 6887
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15.08.2021 05:28 Ответить
мусорок ? любишь шарить у работяг по карманам ?
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14.08.2021 21:55 Ответить
аркаш, не оскорбляй работяг
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14.08.2021 22:57 Ответить
А ты на сколько готов присесть ?
Хочешь как на кацапии оградку ? Ты знаешь что с тобой за измену может любой прохожий сдделать по конституции в это время? А теперерь покажи мне что он не может ,в высшем законе, в конституции , а что выясняетя? Что он может абсоолютно все что захочет .
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15.08.2021 03:57 Ответить
И ты , мусарское быдло , тупо не в праве что-то сделать.
Так что закрой ротельник свой , кацап , и делай так как обязывает конституция. А закон за колаборацию с врагом у нас еще при овоще предусматривал до 7ми лет ,если ты не знаешь , только по конституции народ может с тобой сделать реально все что только придумает и это будет законно.
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15.08.2021 04:07 Ответить
Е, ні, Андрій Білецький! Вам віри немає! Спочатку вибачитесь перед Порошенком, перед Гладковським, перед українським народом за те, що саме ви привели до влади оцю зелену чуму, що поступово знищує Україну. Станьте на коліна!
Так, ви були не один, разом з вами діяли дурний Гордон, провокатор Бігус, зрадники Аваков, Найем, Лещенко, російські холуї Мураєв, Рабінович.
Кайтеся!
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14.08.2021 21:11 Ответить
Уважаемые Украинцы Зеленофилы!!! Чем Вам насолил Порошенко? Отнял у Вас все и пустил по миру. Его "воровство" повлияло на Вашу НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ жизнь? Скорее всего нет. Дак какого же вы выбрали ТАКОГО!!!
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14.08.2021 23:02 Ответить
послушать тебя - так и янык был ничего тагг...
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14.08.2021 23:13 Ответить
Тебя и слушать не надоМітингувальники відмовилися проходити перевірку і спровокували сутички із силами правопорядку, - МВС про сьогоднішні сутички під ОПУ - Цензор.НЕТ 208
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15.08.2021 02:20 Ответить
бэдваадээфпятьвосемьдевять, отработал рашенку - маладэс!
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15.08.2021 11:33 Ответить
Журналиста то нафига толпой ногами отметелили?

300 демократов хрЕновых...
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15.08.2021 00:35 Ответить
Сборище идиотов....
Тебе не нравится фейс-контроль на входе в клуб?
Так не ходи, млять, в этот клуб!
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15.08.2021 10:43 Ответить
ну, шпана ж с полными карманами пиротехники пришла и бабло нужно отработать..

и дебилы тут Конституцию цитируют в их защиту.

имхо - понять и простить.

потом посадить за каждый факт нарушения правопорядка. и уж тем более - за каждый факт умышленного причинения телесных повреждений.

если следаки еще и создание билецким ОПГ здесь доказать смогут - вообще красивчики будут.
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15.08.2021 11:39 Ответить
умышленно дестабилизировать ситуацию в воюющей стране, защищая свои шкурные интересы в рекетерском "бизнесе"?.. с такими "патриотами" - и врагов не нужно..
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15.08.2021 11:47 Ответить
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