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Митингующие отказались проходить проверку и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, - МВД о сегодняшних стычках под ОПУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Активисты Нацкорпуса, которые сегодня пришли под здание Офиса Президента с акцией "Остановим капитуляцию", не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к зданию ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка. Они вынуждены были применить полицейские меры принуждения".
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СБУ опубликовала доказательства причастности членов "Нацкорпуса" к вымогательству
https://antikor.com.ua/articles/476127-slushai774_uban_esli_ne_budeshj_babki_platitj_ja_tebja_pohoronju_nhi774_sbu_opublikovala_dokazateljstva_prichastnosti_ch
насчет билецкого согласен. среди прочего, нардеп с фашистской свастикой на футболке (вики в курсе) - тот еще "адекват"..
К чему насилие?..
Бросил камень в полицейского - присел на 3 года.. быдло только так понимает..
По факту - устроили дешевые беспорядки. "борцуны с оккупацией".
Хочешь как на кацапии оградку ? Ты знаешь что с тобой за измену может любой прохожий сдделать по конституции в это время? А теперерь покажи мне что он не может ,в высшем законе, в конституции , а что выясняетя? Что он может абсоолютно все что захочет .
Так что закрой ротельник свой , кацап , и делай так как обязывает конституция. А закон за колаборацию с врагом у нас еще при овоще предусматривал до 7ми лет ,если ты не знаешь , только по конституции народ может с тобой сделать реально все что только придумает и это будет законно.
Так, ви були не один, разом з вами діяли дурний Гордон, провокатор Бігус, зрадники Аваков, Найем, Лещенко, російські холуї Мураєв, Рабінович.
Кайтеся!
300 демократов хрЕновых...
Тебе не нравится фейс-контроль на входе в клуб?
Так не ходи, млять, в этот клуб!
и дебилы тут Конституцию цитируют в их защиту.
имхо - понять и простить.
потом посадить за каждый факт нарушения правопорядка. и уж тем более - за каждый факт умышленного причинения телесных повреждений.
если следаки еще и создание билецким ОПГ здесь доказать смогут - вообще красивчики будут.