РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3974 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
880 11
госбюджет (1156) Шмыгаль Денис (2319)

За семь месяцев в общий фонд госбюджета поступило на 25 млрд грн больше запланированного, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

За семь месяцев в общий фонд госбюджета поступило на 25 млрд грн больше запланированного, - Шмыгаль

В январе-июле текущего года в общий фонд государственного бюджета поступило на 25 млрд грн больше, чем было запланировано.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Налоговая служба выполнила индикатив поступлений на 106%, а Таможенная служба - на 104%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На борьбу с COVID-19 уже потратили 29 млрд грн из предусмотренных на год 36 млрд грн, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

"Поддержка макроэкономической стабильности происходит и за счет увеличения экспорта товаров и услуг. По данным Госстата экспорт товаров за первые 6 месяцев этого года увеличился на 31% и составил 30 млрд долларов. Экспорт услуг за первое полугодие вырос на 1,5% и составил 5,6 млрд долларов. В частности, ИТ-экспорт за 6 месяцев составил 1,7 млрд долларов и это на 31% больше чем за аналогичный период 2020 года", - сообщил Шмыгаль.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Срочно распилить на "Большом Распиле"!
показать весь комментарий
14.08.2021 14:37
+1
За семь месяцев в общий фонд госбюджета поступило на 25 млрд грн больше запланированного, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4576
показать весь комментарий
14.08.2021 14:50
+1
И Кивы лям уже приплюсовали?
показать весь комментарий
14.08.2021 14:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно,кого снова обворовали...
показать весь комментарий
14.08.2021 14:35 Ответить
Походу, бородатой бабушке в осени ВСЕ
показать весь комментарий
14.08.2021 14:37 Ответить
Срочно распилить на "Большом Распиле"!
показать весь комментарий
14.08.2021 14:37 Ответить
РыжЫй Гудок, стоит в прихожей
показать весь комментарий
14.08.2021 14:39 Ответить
За семь месяцев в общий фонд госбюджета поступило на 25 млрд грн больше запланированного, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4576
показать весь комментарий
14.08.2021 14:50 Ответить
И Кивы лям уже приплюсовали?
показать весь комментарий
14.08.2021 14:54 Ответить
воно забуло порахувати ще 25 млрд. які вкрали на великому будівництві!!!!!
показать весь комментарий
14.08.2021 15:02 Ответить
За семь месяцев в общий фонд госбюджета поступило на 25 млрд грн больше запланированного, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 129
показать весь комментарий
14.08.2021 15:06 Ответить
Когда напишут что сэкономили 25 млрд, приобретя все необходимое но по более низкой цене.
показать весь комментарий
14.08.2021 15:10 Ответить
25 лярдов - это тот самый млрд баксов от мвф. Л-логика! Вот только куда делись три миллиарда гривен с этого кредита? Неужели опять украли?
показать весь комментарий
14.08.2021 15:54 Ответить
Что тогда податкивцы бегают по фопам с незаконными перевирками и скулят о спущенном сверху жутком плане по штрафам.
показать весь комментарий
14.08.2021 17:19 Ответить
 
 