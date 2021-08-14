"У 7 полицейских ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - МВД о стычках под Офисом президента
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В результате столкновений между активистами Нацкорпуса и правоохранителями под Офисом президента в Киеве пострадали 7 полицейских.
Об этом глава Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате столкновений 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - отметил Шевченко.
По его словам, сейчас ситуация спокойная.
"МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок, протестовать мирно и отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов - может быть свободно пропущен на площадь перед ОПУ", - подытожил Шевченко.
Как сообщалось, сегодня, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
Пожалуйста, подождите...
не из детсада быки плачут - или ето их работа?
взрывать - это уже беспредел, а не праведное дело.
так може не треба порушувати конституційне право людей на мирний протест?
Если ты пришел на мирный протест, то почему бы тебе не пройти через рамку?
В самом логове свободы и демократии, можно во дворе Белого дома, на его крыльце, под его окнами свободно собираться на протесты, митинги, демонстрации толпам свободных людей?
Или все же для прохода на его территорию установлены рамки и в прямом, и в переносном смысле?
Подивись на вайт хауз у січні...
Де саме починається теріторія - в будівлі? Чи за 400 метрів від будівлі?
Всі бачать шо ти чмошний бот, "прощяй" )))
можешь жаловатся...
Ага, протестуйте мирно, на коленях и с цветами.... Где то я уже ето слышал.
А з третього , не хочеться ні того ні того , бо найбільше радіти цьому буде скабєйчиха .
Так должно быть?
При Порошенку б ,про формулу швайнмайєра , не було б і мови . А тепер шо ж , маємо те що маємо . .
Патріотичні сили зараз розпорошені , і майже ворогують один з одним , то ж навяд чи бидлота з опи , злякається якихось нацжон . Їм треба було узгоджувати такі дії з іншими патріотичними силами . Так куди ж ,, то ж - НЕправильні патріоти .. !!
"порох" - это длинный список скотов, грабивших страну. Думать надо было в 1 туре!
Но я не об этом, что сейчас-то нужно делать?, к бабке не ходи, ермак прямо сейчас готовит очередную подлость против нас.
А шо дєлать тепер , не знаю .. Богу молитись хіба що ..
А шо дєлать тепер , не знаю .. Богу молитись хіба що ..
Или присоединяться к правильным движениям, тех, кому не лень встать с дивана и выйти на площадь. И плевать на имбецилов, пишущих "нацжены" и т.п.
Не проводить - зараз . ? Але коли проводив раніше , нацкорпус сидів у генделиках і сьорбав пивас , спостерігаючи на те зі сторони . .
Я довіряю своїм лідерам , Білецькому ні . До того ж, на мій погляд , загроза капітуляції наразі перебільшена ,, і нічого Зе не підпише , що б та Муркель йому не говорила . До нього схоже почало трохи доходити , в що може вилитись його підпис під актом капітуляції .!
Ну а наркоша спасибки им от всей души скажет, его ведь никакая кровь не остановит, чтобы удержаться у власти.
Кто верит ментам и власти?