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Новости Происшествия
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акция (2402) МВД (9221) протест (5754) столкновения (503) Шевченко Артем (259) Офис Президента (1692)

"У 7 полицейских ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - МВД о стычках под Офисом президента

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В результате столкновений между активистами Нацкорпуса и правоохранителями под Офисом президента в Киеве пострадали 7 полицейских.

Об этом глава Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате столкновений 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - отметил Шевченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Остановим капитуляцию": под ОП кордоны полиции, подошел Нацкорпус, начались стычки. ФОТОрепортаж ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

По его словам, сейчас ситуация спокойная.

"МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок, протестовать мирно и отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов - может быть свободно пропущен на площадь перед ОПУ", - подытожил Шевченко.

Также смотрите: Столкновения митингующих с правоохранителями на акции "Остановим капитуляцию" под Офисом Президента. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, сегодня, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
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Топ комментарии
+8
біднесенькі...
так може не треба порушувати конституційне право людей на мирний протест?
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14.08.2021 15:07
+6
"МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок, протестовать мирно и отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов - может быть свободно пропущен на площадь перед ОПУ", - подытожил Шевченко.
Ага, протестуйте мирно, на коленях и с цветами.... Где то я уже ето слышал.
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14.08.2021 15:08
+6
Так называемая "проверка" не для того, чтобы обезопасить кого-либо. Это простой психологический приём унижения, который предназначен уменьшить количество протестующих (не всякий добровольно согласится). А то, что по закону этого нельзя делать, так это - посрать. Есть чёткие пункты, определённые законом для личного досмотра. И эти пункты ну никак не соответствуют ни обстановке, ни подозрению к какому-нибудь человеку.
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14.08.2021 15:09
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маленькие, бедные ...
не из детсада быки плачут - или ето их работа?
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14.08.2021 15:04 Ответить
чья робота привести митингующих?
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14.08.2021 15:04 Ответить
Какая разница…
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14.08.2021 15:06 Ответить
за тарифы человекоубивающие народ не выходит , а тут прямь жизнь готовы отдать "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 5410, скока стоит?
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14.08.2021 15:50 Ответить
кто говорил про праведное дело?
взрывать - это уже беспредел, а не праведное дело.
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14.08.2021 15:07 Ответить
біднесенькі...
так може не треба порушувати конституційне право людей на мирний протест?
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14.08.2021 15:07 Ответить
А там, в конституционном праве написано, что хоть протест и мирный, но монтировка за пазухой или перцовые баллончики и взрывпакеты в карманах не помешают?
Если ты пришел на мирный протест, то почему бы тебе не пройти через рамку?
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14.08.2021 15:30 Ответить
потому что я пришел на протест, митинг, демонстрацию! Свободных людей. А не на режимное предприятие или военный завод. )
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14.08.2021 23:08 Ответить
В каких странах резиденция президента является не режимным объектом, а парком развлечений, туристическим объектом и т.п., куда есть свободный доступ всем желающим свободным людям и толпам свободных людей?
В самом логове свободы и демократии, можно во дворе Белого дома, на его крыльце, под его окнами свободно собираться на протесты, митинги, демонстрации толпам свободных людей?
Или все же для прохода на его территорию установлены рамки и в прямом, и в переносном смысле?
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15.08.2021 09:25 Ответить
Хвора людина...
Подивись на вайт хауз у січні...
Де саме починається теріторія - в будівлі? Чи за 400 метрів від будівлі?
Всі бачать шо ти чмошний бот, "прощяй" )))
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19.08.2021 00:55 Ответить
Убейсяапстену "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 323 чмошний небот, не маючий людського ім'я "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 6261
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19.08.2021 20:36 Ответить
Иди нах, довбень
можешь жаловатся...
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23.08.2021 07:35 Ответить
взагалі, як то по розмові, - то мій коммент - мав бути не до тебе, ми теж саме один одному кажемо.......
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23.08.2021 07:39 Ответить
А у нас гражданская война что власть нацгвардию бросила на людей? Зато Золотое и еще десятки населенных пунктов сдали врагу. Теперь в Киеве злость вымещают на людях.
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14.08.2021 15:07 Ответить
А где авакавская граната ?)) - А вообще хер поймешь. Националисты это или титушки. А может менты переодетые националистами. Все просто настолько запутанно,что без авторитетной интеллигенции фиг разберешь. А ее интеллигенции мало того,что практически нет...Так она еще и молчит.Выжидая.....
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14.08.2021 15:08 Ответить
Зелю-геть!
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14.08.2021 15:08 Ответить
"У 7 полицейских ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - МВД о стычках под Офисом президента - Цензор.НЕТ 1763
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14.08.2021 15:09 Ответить
так кто провокаторы когда двери разбили вообще не было даже пару мусоров возле дверей а сегодня вообще не пустили на територию требуя проверку а тогда почему не только проверки не было а вообще мусоров сабботируя свой долг от охраны важных обьектов а проверка через рамки и осмотр сумок только в Мордоре
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14.08.2021 15:08 Ответить
"МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок, протестовать мирно и отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов - может быть свободно пропущен на площадь перед ОПУ", - подытожил Шевченко.
Ага, протестуйте мирно, на коленях и с цветами.... Где то я уже ето слышал.
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14.08.2021 15:08 Ответить
кацапия стайл
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14.08.2021 23:09 Ответить
Так называемая "проверка" не для того, чтобы обезопасить кого-либо. Это простой психологический приём унижения, который предназначен уменьшить количество протестующих (не всякий добровольно согласится). А то, что по закону этого нельзя делать, так это - посрать. Есть чёткие пункты, определённые законом для личного досмотра. И эти пункты ну никак не соответствуют ни обстановке, ни подозрению к какому-нибудь человеку.
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14.08.2021 15:09 Ответить
Є сьогодні тема для кацапсячих пропагандонів. Шоу буде для кацапів сьогодні.
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14.08.2021 15:09 Ответить
"У 7 полицейских ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - МВД о стычках под Офисом президента - Цензор.НЕТ 8536
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14.08.2021 15:10 Ответить
Хочеться щоб менти відп...ли нацжон . З іншого боку - хочеться щоб нацжони відмудохали ментів .

А з третього , не хочеться ні того ні того , бо найбільше радіти цьому буде скабєйчиха "У 7 полицейских ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - МВД о стычках под Офисом президента - Цензор.НЕТ 4395 .
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14.08.2021 15:11 Ответить
А как же главное? ермак и его песик зюзя подпишут формулу штайнмаера, продав тебя и меня х*йлу с потрохами?
Так должно быть?
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14.08.2021 15:21 Ответить
Не повинно . Але про це треба було думати тоді , коли - робили Пороха разом , і саджали в крісло на Банковій - сцикливого малороса .

При Порошенку б ,про формулу швайнмайєра , не було б і мови . А тепер шо ж , маємо те що маємо . "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 5982 .
Патріотичні сили зараз розпорошені , і майже ворогують один з одним , то ж навяд чи бидлота з опи , злякається якихось нацжон . Їм треба було узгоджувати такі дії з іншими патріотичними силами . Так куди ж ,, то ж - НЕправильні патріоти "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 2573 .. !!
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14.08.2021 15:40 Ответить
А если б во 2 тур прошел Билецкий или много кто еще с 1 тура, была бы речь о формуле?
"порох" - это длинный список скотов, грабивших страну. Думать надо было в 1 туре!
Но я не об этом, что сейчас-то нужно делать?, к бабке не ходи, ермак прямо сейчас готовит очередную подлость против нас.
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14.08.2021 15:48 Ответить
При Зе - скоти нікуди не зникли ,і всі олігархи теж на місці , і в цьому нема ніякої дивини ,, але до всього , тепер ще додалась і загроза капітуляції . Саме цього я й боявся найбільше , і саме тому категорично "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 2933 не хотів бачити клоуна на президентській посаді .
А шо дєлать тепер , не знаю .. Богу молитись хіба що ..
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14.08.2021 16:03 Ответить
Зюзя - мерзкая гнида, спору нет. Как и его избиратели.

А шо дєлать тепер , не знаю .. Богу молитись хіба що ..

Или присоединяться к правильным движениям, тех, кому не лень встать с дивана и выйти на площадь. И плевать на имбецилов, пишущих "нацжены" и т.п.
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14.08.2021 16:14 Ответить
От скажіть , як ви хочете об'єднатися ? Яким способом . От наприклад , прийду я - прихильник Порошенка , на протест до Нацкорпуса , і що мені там скажуть .? Виженуть , так ? Скажуть - у вас своя свадьба , у нас своя ,, це вже було до речі , на минулих протестах . Аналогічно і вони ,прийдуть на протестну акцію під знаменами ЕС ,і будуть послані нах . Вони ніяких аргументів не захочуть слухати , і ЕС те ж саме . То як об'єднатися .?
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14.08.2021 16:36 Ответить
Присоединяться - не равно объединяться. ЕС не проводит против зрады ермака-зюзи уличных акций, а нацкорпус проводит. Решить для себя, что важнее в данный момент - ждать, пока продаст с потрохами ермак, или оставить дома прапор ЕС и идти с Нацкорпусом.
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14.08.2021 17:06 Ответить
ЕС не проводит против зрады ермака-зюзи уличных акций,))
Не проводить - зараз . ? Але коли проводив раніше , нацкорпус сидів у генделиках і сьорбав пивас , спостерігаючи на те зі сторони . "У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 5896 .

Я довіряю своїм лідерам , Білецькому ні . До того ж, на мій погляд , загроза капітуляції наразі перебільшена ,, і нічого Зе не підпише , що б та Муркель йому не говорила . До нього схоже почало трохи доходити , в що може вилитись його підпис під актом капітуляції .!
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14.08.2021 17:34 Ответить
Увы, мои аргументы кончились, разве что, не припомню ни одной акции ЕС против зрады, да горбатого могила исправит - это про "начало немного доходить"...
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14.08.2021 21:24 Ответить
Милые браняться только тешуться.
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14.08.2021 15:16 Ответить
А, где маски защитные? *****!
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14.08.2021 15:16 Ответить
Это у нас шо, в бывшем аваковском ведомстве гражданская война началась: свои против своих ))) ?
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14.08.2021 15:17 Ответить
А, где маски защитные?
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14.08.2021 15:17 Ответить
Стесняюсь уточнить: а именно это эти придурки ходили маршами против "свинарчуков" типа против коррупции Пороха? Типа клали пузо за бубочку? С первым тогда не вышло из-за полного отсутствия факта, но все запомнили кто в стране "барыга". А наш наркоша сейчас им свое "спасибко" начал говорить. Нет?
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14.08.2021 15:18 Ответить
Ну да, так всё и было. Пороха эти борцы с барыгами скинули, величайшего лидера всей вселенной к власти привели, а теперь еще и чем-то недовольны.
Ну а наркоша спасибки им от всей души скажет, его ведь никакая кровь не остановит, чтобы удержаться у власти.
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14.08.2021 15:26 Ответить
Как-то странно: 7 мусоров пострадали, а пострадавших митингующих нет.
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14.08.2021 15:24 Ответить
"У 7 поліцейських опіки очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - МВС про сутички під Офісом Президента - Цензор.НЕТ 6636
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14.08.2021 15:27 Ответить
Ожоги глаз?И что это у них за экипировка такая,наверно китайский самодел по миллионной цене из бюджета за штуку?
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14.08.2021 15:31 Ответить
Вечные сказки власти, про ментов с ожогами глаз и травмами, ещё со времён Майдана.
Кто верит ментам и власти?
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14.08.2021 15:36 Ответить
Боюсь, что на самом деле не ожоги глаз, а ожоги очка они получили, когда подгорело вовремя "взрыва"
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14.08.2021 15:45 Ответить
А какого лысого мусора мешают народу проводить акции протеста?
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14.08.2021 15:44 Ответить
так молоко скамуниздили
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14.08.2021 15:51 Ответить
они защищают бандита, который разрушает каждый день нашу страну, пускай знают об рисках
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14.08.2021 19:10 Ответить
мусора мрази и подонки на службе членограя
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14.08.2021 22:01 Ответить
Это не та ли отрыжка подворотни, которая на стенах рисовала А.С.А.В. ?
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15.08.2021 09:56 Ответить
 
 