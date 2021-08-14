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Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Колонна митингующих Нацкорпуса пришла на ул. Грушевского 9а, к дому, в котором находится квартира президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, здесь митингующие планируют закончить сегодняшнюю акцию. Однако, по их словам, в ближайшее время они намерены вновь провести подобное мероприятия. Здесь они также озвучили свои требования.
Митингующие бросали дымовые шашки и файеры на придомовую территорию.
В настоящее время перед митингующими выступают активисты.
Отметим, что по данным СМИ, в квартире на Грушевского Зеленский бывает лишь время от времени.
По состоянию на 15.40 выступления активистов закончились, митингующие начали расходиться.
ФОТО и ВИДЕО: Олег Богачук
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Пожалуйста, подождите...
Он был арендован у России Управлением лесного хозяйства страны. О жертвах пока сообщений не поступало.
Очень точно вы себя охарактеризовали:"нах оно мне надо"...
Вот такой у нас народец...
А ребята жизни отдают на фронте...
Пох на білецького і його нац.жон, важлива реакція віслюка.
Короче , устроили цирк 😀😀😀
.
Он и так уже ждёт фюрершу чтобы капитуляцию подписать.
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А чего вы до бубочки доколупались, если каждый баран знает, что у нас президент Ермак???
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·16 мин
Фрау Риббентроп прилетает в Москву 20 августа почти день в день как ее повешенный предшественник. Тогда два рейха заключили пакт об уничтожении Польши, «уродливого детища Версальского договора». Сегодня нацелились на Украину, «уродливое детище Будапештского меморандума».
ТОлько что то мне подсказывает что на Банковой этого Белецкого с его дружинами не очень то уже и боятся... Оно и понятно почему....
Местные органы будут распоряжаться бюджетом, решать вопросы языка и прочего.
"В то же время, главные вопросы - международная политика, безопасность, армия - будут в руках центральных органов власти",(с) Петро Порошенко. 12 ВЕРЕСНЯ 2014
Ранее Порошенко подчеркнул, что проблемы Крыма и Донбасса будут решены невоенным путем.
Бувший ;Богдан Розновець;, ти крім капсу ще й жирним курсивом дави.
14.08.2021 21:19Открыть на форуме Мне нравится )НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИЦІЇ ОБЄКТИВНОСТІ: старий коментарЩОБ НЕ ПОВТОРЮВАТЬСЯ :Відроджена армія ,захищена мова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенка утих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією. Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21 18:56 я Ж ПИСАВ -ПРИТОМИЛиСЬ образились ,і було за шо. а подруге дуже потужні ,мудрі та організовані з великими грошима вороги обєднались проти України та особисто проти Порошенка, та й друзі з інтересами своїх держав та народів що в принципі зрозуміло, Та тільки з дійсним обєднанням праця набагато важча і складніша- хто заважає на цєй раз,чи знОву як тому танцору? ТРОШКИ .АБО НЕ ТРОШКИ ВИ НЕ ДОГОВАРЮЄТЕ. З повагою я...........2) ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСЬКОГО для країни та народу) або буде "полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ!