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авиакатастрофа (1661) Турция (3231) Минобороны РФ (802)

На борту потерпевшего крушение самолета Бе-200 на юге Турции находились пять российских военных и трое турок, - Минобороны РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

На борту потерпевшего крушение самолета Бе-200 на юге Турции находились пять российских военных и трое турок, - Минобороны РФ

Пять российских военных и трое граждан Турции находились на борту самолета Бе-200, который потерпел катастрофу в Турции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России", - сообщили в Минобороны РФ.

"14 августа 2021 года около 15:10 мск при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н.п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее на юге Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200, на его борту было восемь человек.
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Топ комментарии
+92
турок жаль
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14.08.2021 16:39
+73
погибло три человека и пять синособак.
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14.08.2021 16:40
+44
Нащо турки до кацапів у літак полізли?
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14.08.2021 16:42
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Страница 2 из 2
Слово "арендованный" вводит в заблуждение.. т.к -это передача имущества во временное пользование,после чего им управляет АРЕНДАТОР ! Здесь ,по-видимому, речь о краткосрочной благотворительной помощи ,в рамках которой,самолет ,оставаясь по российской юрисдикцией , оказывал помощь с привлечением турецких граждан для определения района бедствия.
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14.08.2021 17:45 Ответить
ты что лаптей не знаешь, у них самолеты и вертолеты не разбиваются а совершают жесткую посадку
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14.08.2021 17:52 Ответить
Из чего Вы сделали вывод о благотворительности? Аренда - это не бесплатно. Значит арендован вместе с экипажем /имуществом/, оплата которого тоже входит в смету.
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14.08.2021 18:03 Ответить
Украинские самолеты делают это бесплатно.
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14.08.2021 18:06 Ответить
Это еще не гарантия, что рос. самолеты делают то же самое. Аренда - это уже не бесплатно.
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14.08.2021 18:08 Ответить
за Мой счет !
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14.08.2021 18:11 Ответить
Помогать нужно. Сегодня поможешь ты, завтра - тебе. Меркантильно? Может быть. Но иначе на международной арене не бывает.
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14.08.2021 18:13 Ответить
"Мокрая" аренда.
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14.08.2021 18:56 Ответить
Руководитель МЧС сейчас находится в Якутии и имеет возможность лично наблюдать за поистине катастрофическим развитием пожарной ситуации в этой республике. Глава МЧС допустил, что дым от лесных пожаров в Якутии скорее всего дойдет до Москвы. Небівалые лесные пожары в Якутии, начавшиеся этим летом, полыхают уже в 60 км от столицы республики Соха (якутия) - Якутске, дым от них нарушил работу местного аэропорта и значительно осложнил автомобильное движение в Якутии. Известно, что дым от якутских пожаров уже достиг Челябинской области и накрыл ряд районов Казахстана, включая административный центр региона. Задымление наблюдается даже в Улан-Баторе (Монголия).
На борту потерпілого крах літака Бе-200 на півдні Туреччини перебували п'ятеро російських військових і троє турків, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 2592

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14.08.2021 17:52 Ответить
Ну и кому нужны якуты? Вот "оказать помощь" стране НАТО -это хлеб для скабздеевой ! Это же какими надо быть могучими и благородными ,чтобы решиться......а якуты -то такэ!
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14.08.2021 17:59 Ответить
"Руцькій мір" в усій своїй красі: Ху**** із нею,Якутією, " -Дєнєг,тєхнікі і людішек нєт,но ви там дєржитєсь!". Людці,техніка і гроші потрібні для бряцяння зброєю біля кордонів сусідських країн,особливо,біля України.Во істину придурки печерні. Тільки ватна біомаса здатна терпіти отакі страшні знущання,фактично дикі злочини проти народу підерефії, із боку вищого керівнцтва лаптєстана. Ну що ж," По Стеньке-и шапка"! Кушайте,барани бетономозі!
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15.08.2021 06:36 Ответить
однозначно, плотность самолёта оказалась не только больше плотности воздуха, но и больше плотности воды. а азейбарджанец недавно предупреждал о русских свиньях, но турки не послушались и связались с теми, нарушив табу.
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14.08.2021 17:52 Ответить
На борту потерпілого крах літака Бе-200 на півдні Туреччини перебували п'ятеро російських військових і троє турків, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 450
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14.08.2021 18:00 Ответить
Звезды на крыльях самолетов ВКС России

На борту потерпілого крах літака Бе-200 на півдні Туреччини перебували п'ятеро російських військових і троє турків, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 6962
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14.08.2021 18:03 Ответить
таки да
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14.08.2021 18:43 Ответить
Червоно-чорні мотиви - здається хтось у ВКС РФ захоплюється подвигами УПА На борту потерпілого крах літака Бе-200 на півдні Туреччини перебували п'ятеро російських військових і троє турків, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 7294
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15.08.2021 04:22 Ответить
за останніми даними турецька гора підло напала на мирний літак....
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14.08.2021 18:02 Ответить
кацапський літак... гора відчула небезпеку...
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14.08.2021 18:36 Ответить
Ну вот никак не ладится с авиацией у рукожопов. Жду комментария ********** о том, что это опять ненавистные хохлы диверсию устроили. Дня через два начнется...
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14.08.2021 18:14 Ответить
Турків шкода.
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14.08.2021 18:15 Ответить
наших пожалей что гибнут на Донбассе
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14.08.2021 18:16 Ответить
Їх у першу чергу шкода, але й турків шкода, на відміну від кацапів.
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14.08.2021 18:25 Ответить
мова про конкретну катастрофу.
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14.08.2021 18:37 Ответить
турки на самолете были типа проводники
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14.08.2021 18:15 Ответить
як з,ясувалось в результаті катастрофи підсмажився й здох вбивця сирійців, член "Миротворця", полковник Евгений Кузнецов - прилетів вивчити рельєф Турції... плани були далекоглядні...
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14.08.2021 18:33 Ответить
Замість того щоб гасити пожежі ці кацапури розбилися та ще й додали вогника. Але чорт з ними туди їм і дорога. Адже сьогодні вони гасять а завтра будуть розпалювати пожежу своїх кривавих окупаційних війн по всьому світу, в тому числі і проти України.
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14.08.2021 18:40 Ответить
На борту потерпілого крах літака Бе-200 на півдні Туреччини перебували п'ятеро російських військових і троє турків, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 427
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14.08.2021 18:56 Ответить
Наверное, вместо воды керосин сбросил.
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14.08.2021 19:04 Ответить
А он, случайно, не через Крым в Турцию пролетел? Мы же запрещали любые полеты над Крымом. Это карма, касается и всех остальных ваталетов.
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14.08.2021 19:05 Ответить
всюди буйно дохне кацапсіна
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14.08.2021 19:21 Ответить
А кацвпы шо свои пожары нэ тушать ни ну и ладно хай горыть
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14.08.2021 19:29 Ответить
Когда врезались в турецкую гору, кричали: "За пацаноф!" ?
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14.08.2021 19:45 Ответить
Двохсотий.
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14.08.2021 20:06 Ответить
мало того, что кацапы устроили пожар в Турции, так они еще поддали огоньку и самоубились.
зы а турки смелые, полезли на борт этого летающего кацапского гроба...
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14.08.2021 21:25 Ответить
+
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15.08.2021 09:14 Ответить
Кацапські шпигуни долітались, завжди шпигують.
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14.08.2021 21:53 Ответить
Турок шкода...
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14.08.2021 21:57 Ответить
Я надіюся, це послужить туркам гарним уроком, чому не можна використовувати металобрухт кацапів
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14.08.2021 22:01 Ответить
пофиг не чертей. а вот турков жалко
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15.08.2021 06:21 Ответить
Дійсно, турок жаль, а цих,... Баби нових народять, нажаль.
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15.08.2021 14:28 Ответить
автор заголовку скоріш турок, бо громадяни Турції звуться турки і тому "на борту було троє турків"
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15.08.2021 17:37 Ответить
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