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Террористы размещают военную технику с нарушением линии отведения на Донбассе, - Украинская сторона СЦКК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Террористы размещают военную технику с нарушением линии отведения на Донбассе, - Украинская сторона СЦКК

Террористы размещают военную технику с нарушением линии отведения. Сотни единиц запрещенных вооружений выведены из зон хранения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил, об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации. 

"Зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 27 единиц вооружения и военной техники с нарушением линии отвода, 116 единиц - за пределами выделенных мест хранения, 123 единицы - в зоне безопасности", - указывается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы ОРДЛО проводят масштабную пропагандистскую кампанию против украинской армии накануне заседания ТКГ, - СЦКК

Нарушения зафиксированы на полигонах в районе населенных пунктов Круглик, Мирное, Бугаевка Луганской области и Марьинка Донецкой области.

Также боевики продолжают систематически препятствовать деятельности миссии ОБСЕ на оккупированных территориях.

"На блокпостах вблизи временно оккупированных населенных пунктов Александровское, Зайченко и Изварино пророссийские наемники не пропустили патруль СММ", - уточнили в сообщении.

Также читайте: Российские террористы дистанционно минировали местность противопехотными минами под Зайцевым и Пивденным, - украинская сторона СЦКК
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Топ комментарии
+7
Для понта. К Байрактарам ещё и главнокомандующий должен быть не трусливым зайцем и хоть что то в голове иметь.
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14.08.2021 18:05
+4
Трішки гарних новин.
В "ДНР" пьяный наемник расстрелял семерых людей - разведка
Ефрейтор гвардии из ВЧ (воинской части) 08-819 во время драки открыл стрельбу по людям, а после бросил в них гранату. Среди погибших один командир, трое солдат и трое местных жителей.Сообщается, что он скрылся с места происшествия и передвигается пешком. Одет Цуприк был в камуфляж войск РФ "березка" и бронежилет. При себе у него был автомат, из которого он стрелял "по всем, кого видел"."Причина конфликта - обычная пьяная ссора. И скорее всего, как это всегда бывает, официально боевики не будут об этом сообщать. Начнут, как всегда, лепить чушь, что их ликвидировала украинская ДРГ нарушив перемирие", - говорится в сообщении.
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14.08.2021 17:50
+2
Почему по этой технике не работают Байрактары? Их вообще зачем купили ?
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14.08.2021 18:02
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Трішки гарних новин.
В "ДНР" пьяный наемник расстрелял семерых людей - разведка
Ефрейтор гвардии из ВЧ (воинской части) 08-819 во время драки открыл стрельбу по людям, а после бросил в них гранату. Среди погибших один командир, трое солдат и трое местных жителей.Сообщается, что он скрылся с места происшествия и передвигается пешком. Одет Цуприк был в камуфляж войск РФ "березка" и бронежилет. При себе у него был автомат, из которого он стрелял "по всем, кого видел"."Причина конфликта - обычная пьяная ссора. И скорее всего, как это всегда бывает, официально боевики не будут об этом сообщать. Начнут, как всегда, лепить чушь, что их ликвидировала украинская ДРГ нарушив перемирие", - говорится в сообщении.
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14.08.2021 17:50 Ответить
Ну й навiщо щось казати? Вивели поза зону зберiгання - в***ть з усiх калiбрiв. ...й нема того порушення
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14.08.2021 17:50 Ответить
Нет такой команды от "говнокомандующего",зато есть команда не открывать огонь даже если всё расстреливают из крупных калибров а то Путин не даст в глаз заглянуть а если честно то исключительно из за патологической трусости и ничтожестве так называемого президента Украины.
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14.08.2021 18:02 Ответить
Почему по этой технике не работают Байрактары? Их вообще зачем купили ?
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14.08.2021 18:02 Ответить
Для понта. К Байрактарам ещё и главнокомандующий должен быть не трусливым зайцем и хоть что то в голове иметь.
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14.08.2021 18:05 Ответить
Терористи розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення на Донбасі, - Українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 558 Терористи розміщують військову техніку з порушенням лінії відведення на Донбасі, - Українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 5797
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14.08.2021 18:14 Ответить
А чого Байрактари не бачать цієї техніки, хто їх осліплює
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14.08.2021 18:15 Ответить
А в это время в столице куклы или/и полезные идиоты Кремля нагнетают, репетируют заколот...?!
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14.08.2021 18:15 Ответить
Зелене трусливе....., нічого не бачите))))))
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14.08.2021 18:17 Ответить
Кто бы мог подумать? Вот ведь негодяи, да?
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14.08.2021 18:53 Ответить
Вы хоть себя слышите? Вы возмущаетесь что террористы опять нарушили правила? А головой об стену вы не пробовали биться? Результат такой же ка и те договоренности что вы с террористами заключили.
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14.08.2021 19:08 Ответить
 
 