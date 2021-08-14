Террористы размещают военную технику с нарушением линии отведения на Донбассе, - Украинская сторона СЦКК

Террористы размещают военную технику с нарушением линии отведения. Сотни единиц запрещенных вооружений выведены из зон хранения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил, об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации.

"Зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 27 единиц вооружения и военной техники с нарушением линии отвода, 116 единиц - за пределами выделенных мест хранения, 123 единицы - в зоне безопасности", - указывается в сообщении.

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Нарушения зафиксированы на полигонах в районе населенных пунктов Круглик, Мирное, Бугаевка Луганской области и Марьинка Донецкой области.

Также боевики продолжают систематически препятствовать деятельности миссии ОБСЕ на оккупированных территориях.

"На блокпостах вблизи временно оккупированных населенных пунктов Александровское, Зайченко и Изварино пророссийские наемники не пропустили патруль СММ", - уточнили в сообщении.

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