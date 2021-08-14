"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой
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Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Глава МВД подчеркнул, что полиция и Национальная гвардия в субботу сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право, предусмотренное 39 статьей Основного закона.
Монастырский отметил, что для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей, было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов - оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ.
"Однако митингующие отказались проходить такую проверку, и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего 8 правоохранителей получили травмы и ожоги", - подчеркнул глава МВД.
При этом он обратил внимание на то, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен к площади перед Офисом президента. "Об этом заблаговременно были предупреждены митингующие", - заявил Монастырский.
Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.
"Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия, как относительно других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными!", - продолжил министр.
"Вы все – молодцы", - резюмировал Монастырский.
Как сообщалось, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
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"Пойди в магазин, купи кило рокфора, хорошего, сталинского, по полкило пармезана и хамона, а на здачу - мороженного",
- половина собравшихся 73% сумасшедших "вспомнят", что "всё так и было".
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Надавали людям стусанів і обпшикали їх газом? За це їм подяка?
"Пойди в магазин, купи кило рокфора, хорошего, сталинского, по полкило пармезана и хамона, а на здачу - мороженного",
помню, помню "Книгу о вкусной и здоровой писче"
люди свято верили в нарисованные в ней картинки
Он же юрист-теоретик, никогда никакой практической и организационной работой не занимался.
Думаю, там всё решает не он, а Татаров.
Може навіть медалі видадуть на 24 серпня....
то есть МВД покупает у Васадзе авто , которые собирает Васадзе из запчастей с российского автозавода Рено- ВАЗ
ЭТО НОРМАЛЬНО ???? МВД СПОНСИРУЕТ ОККУПАНТА !!!!!!
Продажні корумповані поліціанти українофоби,
вони що з українським народом? Ні! Ні! Ні!
Ці вірні сторожові пси вони тільки охороняють
продажну корумповану антиукраїнську владу !
или силовикам.