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Новости Политика Украины
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акция (2402) МВД (9221) Национальный корпус (393) Монастырский (333)

"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Глава МВД подчеркнул, что полиция и Национальная гвардия в субботу сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право, предусмотренное 39 статьей Основного закона.

Монастырский отметил, что для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей, было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов - оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ.

"Однако митингующие отказались проходить такую проверку, и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего 8 правоохранителей получили травмы и ожоги", - подчеркнул глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У 7 полицейских ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - МВД о стычках под Офисом президента

При этом он обратил внимание на то, что каждый, кто прошел бы поверхностную проверку, был бы допущен к площади перед Офисом президента. "Об этом заблаговременно были предупреждены митингующие", - заявил Монастырский.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.

"Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия, как относительно других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными!", - продолжил министр.

"Вы все – молодцы", - резюмировал Монастырский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы Нацгвардии защищают петуха у Офиса Президента от участников митинга. ФОТО дня

Как сообщалось, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
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Топ комментарии
+32
Не дали петуха в обиду... "Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 3203
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14.08.2021 18:09
+25
"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 6447
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14.08.2021 18:20
+19
"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 9694
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14.08.2021 18:17
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Монастирський чорт? Чи вже не цікаво?
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14.08.2021 18:05 Ответить
Это сопля зеленая, а не чорт. 73% получают шоу за свое бабло, и самое главное за оплату своей жизнью. Совок, как это ни парадоксально, убивает их же зеленый совковый внучек...
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14.08.2021 18:10 Ответить
Если написать в обществе совколюбов: "Помню, даст мама с утра 12 копеек и бидон и говорит:
"Пойди в магазин, купи кило рокфора, хорошего, сталинского, по полкило пармезана и хамона, а на здачу - мороженного",
- половина собравшихся 73% сумасшедших "вспомнят", что "всё так и было". "Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 7675
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14.08.2021 18:14 Ответить
Да эти свидетели совка убедительно расскажут что жигуленок 01 модели потому и копейкой назывался з цену его приобретения.
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14.08.2021 18:17 Ответить
Лаптя, "копейка", у 1980 році, коштувала 6500 деревяних баксів, а зряплата інженера була 140 таких баксів на місяць. Порахуй, скільки років треба було тому інженерові не їсти і не пити, щоб купити ту "копєйку", черга за якою була, для ветеранів ВОВ, або героя праці 5-6 років, про того інженера мови немає.
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14.08.2021 18:23 Ответить
"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 6093
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14.08.2021 18:30 Ответить
полиция и Национальная гвардия в субботу сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право, предусмотренное 39 статьей Основного закона.

======================
Надавали людям стусанів і обпшикали їх газом? За це їм подяка? "Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 3231
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14.08.2021 18:49 Ответить
"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 2747
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14.08.2021 18:42 Ответить
Помню, даст мама с утра 12 копеек и бидон и говорит:
"Пойди в магазин, купи кило рокфора, хорошего, сталинского, по полкило пармезана и хамона, а на здачу - мороженного",

помню, помню "Книгу о вкусной и здоровой писче"
люди свято верили в нарисованные в ней картинки "Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 4240
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14.08.2021 19:33 Ответить
Якщо поліцією було запропоновано показати, з чим людина прийшла на мирний мітинг, а вона відмовилася, то це невиконання вимог особи законнним вимогам представника влади. Поліція діяла в рамках закону.
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14.08.2021 18:17 Ответить
Все верно, уважаемый. Где задержанные за нарушения, массовые?
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14.08.2021 18:19 Ответить
Україна не фашистська роССія.
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14.08.2021 18:24 Ответить
Конечно нет. Это бесспорный факт. А суды над патриотами и ветеранами не по указке срабсии, а договорится посередине это не капитуляция перед срабссеей? Еще раз повтрю вопрос "Где, мать вашу задержанные при этих беспорядках?"
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14.08.2021 18:35 Ответить
поліцаїв на мітинг не запрошували! Якого хера вони туди приперлися? "Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 4239
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14.08.2021 18:50 Ответить
Sav UA. Тебе ніхто не запрошував на цю сторінку. Якого хера ти приперся.
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14.08.2021 21:35 Ответить
Дебіл
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14.08.2021 21:33 Ответить
Неприятно, когда мне так представляются. Вас мама или папа так назвал? И вообще молчу о соседе, на которого Вы так похожи.
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14.08.2021 21:38 Ответить
Не дали петуха в обиду... "Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 3203
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14.08.2021 18:09 Ответить
Пєтух на мацкве.
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14.08.2021 18:17 Ответить
Так пусть бы зекретин поставил бы фигуру крысы перед опой...или вши-на что оно там похоже,а то плагиат получается -оно, что хочет быть петухом ,как пуйло?
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14.08.2021 18:31 Ответить
Вообще-то, я о скульптуре....А ты о чем подумал?... "Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 9552
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14.08.2021 18:33 Ответить
Та шо он там подумал,если он -зебил
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14.08.2021 18:36 Ответить
Валерія. Як Ви думаєте, а Ви при повному розумі?
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14.08.2021 21:37 Ответить
А у нас кугут чи півень, хоча яка різниця, все одно віслюк оманський)
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14.08.2021 18:38 Ответить
Та митинги возле АП должны проходить каждый день с призывом зеленых освободить властные учреждения и сдать свои мандаты и удостоверения. Они же уже третий год как топчут Конституцию, творят бесовщину, топчутся по свободах граждан, как Ляшко говорил - хотели запугать. Сегодня уже активно продвигают принудительную регистрацию всех телефонных абонентов. При чем находят брехливые причины и не дают никаких ГАРАНТИЙ сохранения тайны персональных данных. Это пипец и писец просто. Зеленые все под кайфом или их всех скосила шиза.
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14.08.2021 18:20 Ответить
Це ак хочуть кацапи?
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14.08.2021 18:26 Ответить
в конкретному випадку - це так хочуть юдька з аталотієм в одній особі. А вам, зебіло-уродам, звісно, дострокові - як по яйцям.
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14.08.2021 18:52 Ответить
защитили таки петуха?
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14.08.2021 18:09 Ответить
Петуха защитили...молодцы петушки.....
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14.08.2021 18:10 Ответить
Du bist großartig!
"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 4208
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14.08.2021 18:12 Ответить
Це окурок?
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14.08.2021 18:18 Ответить
Полный организационный кризис в МВД. Монастырский явно не тянет в организационном плане. Хотя лишив министра возможности кадровых решений и организационных выводов, заставив согласовывать расходы МВД с ОПУ, которое большую часть средств перенаправляет по своему усмотрению ... Монастырский просто кукла изображающий министра МВД. (с)
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14.08.2021 18:14 Ответить
Було передчуття, що замість Авакова буде якийсь інший гандон?
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14.08.2021 18:17 Ответить
Це вже не гардин,це гандо днище.
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14.08.2021 19:40 Ответить
Да если бы Монасттырского и ничего не лишили, и дали возможность самостоятельно решать кадровые и организационные вопросы МВД, он бы всё равно не тянул.
Он же юрист-теоретик, никогда никакой практической и организационной работой не занимался.
Думаю, там всё решает не он, а Татаров.
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14.08.2021 18:22 Ответить
совершенно верный ход мысли !!!
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14.08.2021 20:46 Ответить
"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 9694
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14.08.2021 18:17 Ответить
"Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой - Цензор.НЕТ 6447
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14.08.2021 18:20 Ответить
А накой оно обычному люду? не тех кто в доле , а тех кто с ребенком боялся на улицу выйти, потому что дикое и невозможное дело случилось, за уголовку оказывается сажают и против этого надо протестовать. За это теперь боремся? Отмазывать тех кто плюнул на закон? А ментам оно надо? Вместо поимки преступников, сдерживать агрессивных пацанов. Зачем?
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14.08.2021 18:37 Ответить
ну шо там ?! знесуны ЗЕбанаты нацжоны уже снесли клоуна ?! Когда там Арсен, свет, Барисыч возвращается (с деццтва за него) ?!
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14.08.2021 18:38 Ответить
Шоу 95 кварталу пройшло за сценарієм....
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14.08.2021 18:46 Ответить
Красавчіки, "обісцяного півня" з Банкової захистили.
Може навіть медалі видадуть на 24 серпня....
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14.08.2021 18:49 Ответить
Нацьковувати одних українців на інших - це так по-єврейські.
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14.08.2021 18:49 Ответить
вони не нацьковували, вони просто розіграли театр
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14.08.2021 18:53 Ответить
"Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 837
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14.08.2021 18:49 Ответить
А где прокуратура Украины,почему по сей день не возбуждено ни одного уголовного дела по голосовавшим 16.01.2014-го давшим право на расстрел мирных жителей Майдана.Видимо и снова повторяется это беззаконие в ВР Украины где на днях будут принимать законы по ограничиванию свобод гарантированых Конституцией Украины.
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14.08.2021 18:54 Ответить
Судячи по світовим цінам на газ на сьогоднішній день, осінь в Україні буде дуже гарячою... І пЄтух на банковій точно постраждає...
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14.08.2021 19:23 Ответить
Півень полетить в Італію на віллу,аз.******* остануться в свойому житлі по -20 без газу.
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14.08.2021 19:44 Ответить
Рано радієш, гнида. Буде тобі 24-го "і бєлка і свисток" і Азовці осторонь не залишаться.
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14.08.2021 19:27 Ответить
Сегодня видела полицейскую машину РЕНО ЛОГАН
то есть МВД покупает у Васадзе авто , которые собирает Васадзе из запчастей с российского автозавода Рено- ВАЗ
ЭТО НОРМАЛЬНО ???? МВД СПОНСИРУЕТ ОККУПАНТА !!!!!!
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14.08.2021 19:37 Ответить
Я в машинах не секу, Рено москальская машина? Их просто много в Украине, и даже если они россия, но цена качество гуд, то в чем проблема? Главное чтобы людям было хорошо.
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14.08.2021 21:04 Ответить
"Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 8340
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15.08.2021 01:05 Ответить
"Ви всі - молодці", - Монастирський подякував поліцейським і медикам після акції "Національного корпусу" на Банковій - Цензор.НЕТ 7332
Продажні корумповані поліціанти українофоби,
вони що з українським народом? Ні! Ні! Ні!
Ці вірні сторожові пси вони тільки охороняють
продажну корумповану антиукраїнську владу !
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14.08.2021 19:38 Ответить
Как вижу квас "Монастырский" - не знаю, кому принадлежит производство - монахам,
или силовикам.
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14.08.2021 21:49 Ответить
слуги народа говно
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14.08.2021 21:57 Ответить
Молодці. Авжеж. Злочинців прикривають.
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14.08.2021 22:24 Ответить
Помнится нечто подобное глаголил лукашенка после разгона цветочников.
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14.08.2021 23:05 Ответить
Овчарки получат дополнительную кость с барского стола!
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15.08.2021 09:51 Ответить
Вы все мусорцы!
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15.08.2021 10:10 Ответить
 
 