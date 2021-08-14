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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму количество уголовных дел за уклонение от службы в российской армии выросло на треть, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В оккупированном Крыму количество уголовных дел за уклонение от службы в российской армии выросло на треть, - правозащитники

В Крыму за 7 месяцев 2021 года количество уголовных дел, открытых оккупантами за уклонение от незаконного призыва в армию РФ, выросло на треть - с 160-ти до 244. Незаконный приговор уже вынесли в 222 из этих дел, еще 22 - пока рассматриваются.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил аналитик Крымской правозащитной группы (КПГ) Александр Седов.

Он заявил, что у КПГ есть тексты 143 приговоров. Так, в одном из них крымчанину дали условное лишение свободы на 8 месяцев, 2 приговора - принудительные работы, и другие 140 приговоров - штрафы от 5 до 80 000 рублей (1800 - 29 тыс. Грн). Кроме того, приговор за уклонение от военной службы не предусматривает освобождение от нее после отбытия наказания или уплаты штрафа.

"Через год после приговора гасится судимость, и военнообязанный снова призывается. Нам известно не менее двух фактов, когда ранее осужденные за уклонение повторно пытались избежать призыва", - отметил аналитик КПГ.

Седов напомнил, что принуждение к военной службе жителей оккупированных территорий является военным преступлением. Данные по принудительный призыв и наказание за уклонение от него в Крыму правозащитники подавали еще в 2018 году в Международный уголовный суд.

По его словам, правозащитники прогнозируют дальнейший рост случаев уклонения жителей полуострова от призыва в армию государства-оккупанта. КПГ советуют по возможности не приобретать гражданство РФ, чтобы избежать службы в армии РФ.

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Топ комментарии
+8
не захотели уважать свою - идите в чужую... без шевронов, чести и совести...
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14.08.2021 18:33
+2
Не хотят с якутскими братьями преодолевать все тягости и лишения службы? А в Чечню или в Воркуту это вообще экзотика, где ещё мир посмотрят?😁😁😁😁
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14.08.2021 18:44
+2
А в українській армії чеченців нема ...На пляшку садить нікому ...(не те що в російській)
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14.08.2021 19:56
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Борик, а твой выкидыш уклонился или ты его отмазал по недержанию мочи?
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14.08.2021 18:33 Ответить
При Україні такої херні не було.
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14.08.2021 18:35 Ответить
Оно своего, выкидыша, и при Украине отмазало, гнида сруского разлива.
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14.08.2021 18:40 Ответить
не захотели уважать свою - идите в чужую... без шевронов, чести и совести...
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14.08.2021 18:33 Ответить
Окупований Крим залило. За добу на Керчі випалo пoчті дві місячні нoрми oсадкoв. Затoпленo нескoлькo райoнoв міста, центр перекритий. Транспoрт не вийшов на лінії. Жителям Керчі сказали гoтoвитися до можливої ​​евакуації.

В оккупированном Крыму количество уголовных дел за уклонение от службы в российской армии выросло на треть, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5928
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14.08.2021 18:34 Ответить
В оккупированном Крыму количество уголовных дел за уклонение от службы в российской армии выросло на треть, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9146
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14.08.2021 18:41 Ответить
Навіть кавуни тікають з Криму...
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14.08.2021 18:44 Ответить
Що не бажают ,за "матушку Расєю" голову покласти !!! )))
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14.08.2021 18:38 Ответить
А ведь как бежали на "референдум", как камни с неба просили... Любо дорого на эту беснующуюся массу было посмотреть... Как, бляха-муха мне было неприятно было видеть уважаемых мной людей наблюдать их со стеклянными глазами возле ворот моей части... Хавайте полным ртом это рабсийское лайно...
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14.08.2021 18:42 Ответить
Отримав пашпорт з двоголовим мутантом і вперед за "матушку Расєю!" !!!)))
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14.08.2021 18:43 Ответить
А в українській армії чеченців нема ...На пляшку садить нікому ...(не те що в російській)
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14.08.2021 19:56 Ответить
В окупованому Криму кількість кримінальних справ за ухилення від служби в російській армії зросла на третину, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7154
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14.08.2021 18:51 Ответить
Не хотят с якутскими братьями преодолевать все тягости и лишения службы? А в Чечню или в Воркуту это вообще экзотика, где ещё мир посмотрят?😁😁😁😁
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14.08.2021 18:44 Ответить
Зате без бандер і мона гаваріть парускі.В оккупированном Крыму количество уголовных дел за уклонение от службы в российской армии выросло на треть, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2364
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14.08.2021 18:49 Ответить
смерды не хотять за бояринов ротенбергов и сечинов погибать. так не пойдет, то не бендеровска Украина
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14.08.2021 19:05 Ответить
не все в Крыму Шамсутдиновы, некоторые же пошли в гейросармию.
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14.08.2021 19:33 Ответить
"штрафы от 5 до 80 000 рублей (1800 - 29 тыс. Грн) " - це розрахунок ціни дров у Норільську?
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14.08.2021 19:54 Ответить
поздравляю
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14.08.2021 20:45 Ответить
Массовая причина этого---почти всех засылают в дальние края, в холода. Есть деталька одна здесь---нас касается, и важная очень. По какой то странной причине по 2014 года всех призывников в Крыму оставляли служить в Крыму. Они привыкли конечно. Но ведь кто то стоял за этим приказом, установкой там негласной или как ещё в нашем МО? Почему? И кстати все сверхсрочники местные служили только в Крыму. Были правда случаи когда сами рапорт подавали о переводе в иное место в стране---но редко. С офицерам было чуть иначе правда. И когда грянул март 14 года почти все сразу перешли служить РФ. Ну вот теперь время собирать камни.
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15.08.2021 00:43 Ответить
 
 