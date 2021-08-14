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Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции

Правоохранители обеспечили порядок и безопасность во время акции у Офиса президента в субботу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Полиция и военнослужащие Нацгвардии обеспечили порядок и публичную безопасность во время акции у ОП, несмотря на попытки части ее участников спровоцировать конфликт с правоохранителями. При этом пострадали работники полиции и военнослужащий Нацгвардии", – сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко во время брифинга с участием начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Ивана Выговского.

По словам Клименко, полицейские помнят события под Верховной Радой в августе 2015 года: тогда от брошенной в толпу гранаты погибли четыре бойца Нацгвардии и десятки правоохранителей получили ранения.

"Полиция приняла решение осмотреть вещи, которые могли бы пронести к Офису президента участники акции. Однако активисты в категорической форме отказались от осмотра и ими была дана команда на атаку рядов Национальной полиции и гвардии", - сообщил глава Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы все – молодцы", - Монастырский поблагодарил полицейских и медиков после акции "Национального корпуса" на Банковой

Клименко отметил, что участники акции начали вынимать мостовую, в сторону стражей порядка полетели камни, палки и дымовые шашки. По предварительной информации, семь полицейских получили термические ожоги глаз от распыления газа участниками акции. Кроме того, один нацгвардеец получил ранение руки. Степень тяжести травм пострадавших правоохранителей выясняют медики.

Глава Нацполиции подчеркнул, что полиция выступает за мирное проведение массовых акций.

"Мы - против провокаций и за мирное проведение любой акции. Наличие работников полиции и национальной гвардии - это те необходимые меры, чтобы обеспечить порядок на территории, где проводятся акции", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У 7 полицейских ожоги глаз, несколько нацгвардийцив получили травмы", - МВД о стычках под Офисом президента

По словам начальника полиции Киева, правоохранители немедленно реагировали на все правонарушения во время массовых акций.

"Приоритетом для полицейских является жизнь и здоровье граждан, поэтому для мирного проведения митингов и акций, мы призываем участников соблюдать законодательство и не нарушать общественный порядок. Правоохранители продолжают несение службы на улицах столицы в целях безопасности граждан", - добавил Выговский.

Также смотрите: Бойцы Нацгвардии защищают петуха у Офиса Президента от участников митинга. ФОТО дня

Как сообщалось, 14 августа под Офисом президента проходит акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
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Топ комментарии
+9
А правопорядку нічого не загрожувало. І українцям нічого не загрожувало.
Це кремлівському петуху Зеленському загрожувало.
Ну то так і кажіть...
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14.08.2021 19:13
+8
спасли петуха)
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14.08.2021 19:12
+6
Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 5204
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14.08.2021 19:14
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Правила форума Совет форумчан
нуну обеспечили а запах в офисе гавна почему то остался Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 9464 даже изза кучки маргиналов обосрались белый фошть вас напугал Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 9464
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14.08.2021 19:10 Ответить
Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 5204
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14.08.2021 19:14 Ответить
ура !!
Питух спасен ! Поліція та Нацгвардія забезпечили правопорядок під час акції "Національного корпусу" на Банковій, - Клименко - Цензор.НЕТ 3052
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14.08.2021 19:43 Ответить
Кожен з 73% ЗЕбілів банан...)))

Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 6479
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14.08.2021 19:10 Ответить
не пойму она в халате или в польто Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 9572
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14.08.2021 19:11 Ответить
воно треба- баба дурна та кинута Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 1225
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14.08.2021 19:20 Ответить
халатик так собі...кольору фуксії (так жіноцтво? )))) в якійсь гримерці...бойову розмальовку наноситиме оціма ручечками що не крали, а журналістів карали ))) чи мо вже нанесла? )))
***по класику :
с трудом спасла бутылка водки
твой неумелый макияж...))))
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14.08.2021 19:28 Ответить
😂
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14.08.2021 19:34 Ответить
спасли петуха)
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14.08.2021 19:12 Ответить
А правопорядку нічого не загрожувало. І українцям нічого не загрожувало.
Це кремлівському петуху Зеленському загрожувало.
Ну то так і кажіть...
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14.08.2021 19:13 Ответить
На Банковой проходили учения. Условия близкие к реальным. Участники мусора и жоны Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 331
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14.08.2021 19:16 Ответить
Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 7518 Полиция и Нацгвардия обеспечили правопорядок во время акции "Национального корпуса" на Банковой, - Клименко - Цензор.НЕТ 5100
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14.08.2021 19:26 Ответить
когда начнётся,то никакая нацГАдия не поможет. а это была проба пера,от которой Моне Стырскому членограй орден повесит.
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14.08.2021 19:34 Ответить
За що ви побили журналіста , нацжони . ?? Поліція та Нацгвардія забезпечили правопорядок під час акції "Національного корпусу" на Банковій, - Клименко - Цензор.НЕТ 8018 .https://www.facebook.com/100004111636825/videos/1228183907696391
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14.08.2021 19:38 Ответить
"Побитий журналіст - це порядок." - Клименко.
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14.08.2021 20:43 Ответить
А що ж тоді для Клименка - беспорядок ,, вбитий журналіст ? Поліція та Нацгвардія забезпечили правопорядок під час акції "Національного корпусу" на Банковій, - Клименко - Цензор.НЕТ 4911 .
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14.08.2021 20:48 Ответить
А какая эта акция была?Что они требуют?Что противозаконное?И почему освобождение Украины производит такой ажиотаж у вас?Поймите что украинцы и вся Украина уже на
на вас смотрят как на убогих,да и не только украинцы.
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14.08.2021 19:46 Ответить
Терміново відчеканити медаль "за спасение петуха" Поліція та Нацгвардія забезпечили правопорядок під час акції "Національного корпусу" на Банковій, - Клименко - Цензор.НЕТ 5564
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14.08.2021 19:48 Ответить
Выше публикайциями нас информировали что нацгвардией тут и не пахнет. НО- При этом пострадали работники полиции и военнослужащий Нацгвардии", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко Источник: https://censor.net/ru/n3282790
Так это вранье или нацгвардеец случайно забрел?Ну конечно ,,их там нету,, А чем ЗЕ власть лучше за *****,Врут и нас притесняют и убивают,а тот кто убил подпадает под статус ,,их там нету,,,
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14.08.2021 20:41 Ответить
Поліція та Нацгвардія забезпечили правопорядок під час акції "Національного корпусу" на Банковій, - Клименко - Цензор.НЕТ 7296
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14.08.2021 20:47 Ответить
клименко мусор
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14.08.2021 21:57 Ответить
 
 