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Неизвестные избили журналиста во время акции под ОП, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

По факту нанесения телесных повреждений работнику СМИ неизвестными во время проведения акции у Офиса Президента открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Отдела коммуникации полиции Киева.

"Во время сегодняшней акции на улице Банковой группа мужчин препятствовала профессиональной деятельности одного из представителей СМИ и избили его. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников", - говорится в сообщении.

Внимание! В видео содержатся сцены насилия, не рекомендуется смотреть не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой.

Правоохранители Печерского управления полиции приняли заявление журналиста о правонарушения.

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"Он сообщил о том, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия", – сказано в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В полиции подчеркнули, что усилия правоохранителей направлены на установление причастных лиц.

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Издание Буквы уточняет, что на их корреспондента Александра Кужельного напали. "Во время акции, по словам Александра Кужельного, неизвестный в Балаклаве подошел к нему, спросил, что он здесь делает, и в императивной форме убеждал уйти. После этого инцидента корреспондент решил вести себя осторожнее и быстро покинуть место после того, как акция завершится. Однако после завершения акции его догнала группа лиц, в агрессивной форме требовала удаления фотографий, сделанных корреспондентом #Букв, и применила против него силу", - сообщили в издании. Мужчине нанесли несколько ударов. В результате он получил телесные поврежденных - многочисленные синяки, царапины, ссадины.

Неизвестные избили журналиста во время акции под ОП, - полиция Киева 01
Неизвестные избили журналиста во время акции под ОП, - полиция Киева 02

Напомним, глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
оскільки це був корр "Букви" - то спустять на тормозах, бойовиків-бандитів нацсук - "не знайдуть".
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14.08.2021 20:06
+18
Втроем одного ботаника запинали. Хероические херои, ну
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14.08.2021 20:47
+15
На відео не всі, хто бив журналіста, у балаклавах. Їх можна впізнати.
Але чи Монастирський схоче їх знайти?

https://twitter.com/HromadskeUA/status/1426576384034492420
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14.08.2021 20:09
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Страница 2 из 2
Чому так поблажливо обрали внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1, коли краще підходить частина 4 ст. 345-1 ККУ

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років.
Там же видно, що діяли організованою групою Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 8142
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14.08.2021 21:49 Ответить
Зовут его Александр Кужэльный. Он работает фотографом для интернет-издания "Буквы":

https://bykvu.com/ua/bukvy/napadniki-opublikuvali-videozapis-togo-jak-b-jut-fotokorespondenta-bukv-oleksandra-kuzhelnogo/

Вот еще одно видео избиения:

https://www.facebook.com/100005553360601/videos/563233371376423/
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14.08.2021 22:07 Ответить
вообще - ни о чем...
дети масажировали)))
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15.08.2021 00:40 Ответить
Сам собой возникает вопрос о ношении средств самообороны. Если бы у журналиста был пистолет и т.д. Малолетки так бы борзо себя вели.
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14.08.2021 22:23 Ответить
А если бы он был в танке...
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15.08.2021 00:46 Ответить
Да вы серьёзно??? Просто по беспределу избили парня, который делал свою работу. Как стая хищных животных набросилась. Причём даже не волчья, а шакалья. Что-то наезжали, разговаривали... потом какой-то дегенерат нанёс удар и все. Дальше от собственной трусости(или тупости) скопировали и набросились. Тьфу, маразота никчёмная.
- по всей строгости закона!
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14.08.2021 22:26 Ответить
Строгость закона? Для таких украинский закон слишком мягок!
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14.08.2021 22:40 Ответить
Украинские законы написаны евреями.
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14.08.2021 22:50 Ответить
Евреи очень жестокие были всегда , в том числе к соплеменникам. Анархия и махновщина для них несвойственна. Там даже для своих было око за око. Таких отморозков камнями побили бы или изгнали бы в пустыню.
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14.08.2021 23:08 Ответить
не путай законы для своих, и "законы" для г о е в ))))))
Расклад и цели - другие)
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15.08.2021 00:42 Ответить
Всё верно ,единственное с чем не согласен, так с фразой "Как стая хищных животных...", вернее будет, как свора бешеных уродов ( сравнением с животными не уместно, дабы последних не оскорблять).
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14.08.2021 23:17 Ответить
весь смысл происходящего упирается в то,чей ето "журналист":
если он работал на СМИ агрессора (********)-то получил заслуженно!
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14.08.2021 23:21 Ответить
Нельзя так. Это не по закону и приводит к подобному беспределу. Если он представитель СМИ агрессора, то ему должны были заблокировать въезд в Украину (как это было с представителями "1канала" и канала "Россия"). А уж если допустили, то так нельзя. Это запрещено любыми европейскими(и в целом западными) законами и ценностями!
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14.08.2021 23:36 Ответить
Это наш журналист.
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15.08.2021 02:24 Ответить
Ты тупой?!! Ну погугли, почитай про Буквы. Этим тупым поступком НК отвернули от себя ещё огромный пласт нормальных украинцев. Итак у них полно зашкваров , теперь ещё лучше своё мусорское нутро показали
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15.08.2021 00:28 Ответить
А посмотреть видео и прочитать, что это за журналист слабО? Это наш журналист. А избивали его за то, что он "антифа". Т.е. в сухом остатке фашисты избили нормального журналиста. Как думаешь, понравится это видео нашим западным партнерам? Скоро на Нацжен объявят охоту, а на их сторону уже не станет никто.
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15.08.2021 02:23 Ответить
Було б смішно коли не було подібного піару.
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14.08.2021 22:30 Ответить
Патриоты имени Билецкого.
Настоящие нацисты. Зверьки бешеные.
Бить толпой лежачего по голове для них в порядке вещей! Они так любого будут бить , убивать если придут к власти.
И за что они его били так озверевше? Ответ прост - ради развлечения.
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14.08.2021 22:35 Ответить
националисты Билецкого всего лишь побили москально-свинячую гниду!
а москально-свинячая орда пришла нас убивать!
чувствуешь разницу? Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 8798
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14.08.2021 23:24 Ответить
ты идиот, или прикинулся???
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15.08.2021 01:23 Ответить
Valera Petrov ae0ee0b4,москальная свиня, сиди ровно на бутылке и не хрюкай! Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 1906
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15.08.2021 18:06 Ответить
ему - заплачено. и остальным - заплачено!!! Гребанный цирк...
После реально такого, в полную силу - люди с синяками на все лицо , и с трудом стоят - а "он - пресса" - живинько все, по лицу - норм - начала плпкатся, ментам, которых раньше матом крыл)
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15.08.2021 00:46 Ответить
Синяки сразу не появляются - это во-первых. Во-вторых, били реальные лохи, но их было очень много. Таких нужно отстреливать - люди из них не получится.
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15.08.2021 02:27 Ответить
Я смотрел видео - било - 3-4 человека. реально - маленькие просто.
Ни в коем случае не отстреливать - Армия, и только Армия!
Очень нужна правильная идейная накачка
Нельзя гасить такой огонь - он должен раскрыться и спалить вражину!
И да - смотря куда попадут, кой чем занимался - бывает на раз надувается в перерыве между раундами, а тут было куда больше 5-10мин.........
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19.08.2021 01:21 Ответить
Здесь проблема в звуке на видео. Из того, что услышал, понял, что журналиста били за то, то он антифашист. Как таких перепрошить? Ну а били да, дети. Судя по скорости ударов, вроде какая-то подготовка есть, но удары бестолковые.
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19.08.2021 01:45 Ответить
Да какая там подготовка... Я Вас прошу....
Насмотрелись - как такое тяжелые делают и все..
Реально, три - четыре таких удара в голову, прямых, можно сказать, фронтальных - и человек 2-3 часа теряет связь с реальностью..
У малых веса и силы - нет -, но есть сумашедшая скорость - и все же какая то сила- должен быть результат - кровь., сопли и "спать" хоть на пол часа.
Потом - вообще 2 часа гусей собираешь - нет связной речи
А тут - сразу - меня обидели... плохо
Это - показуха, ну видно же - силу удара придерживали
Так кому то нужно........
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19.08.2021 02:13 Ответить
Как вариант, вполне может быть.
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19.08.2021 07:17 Ответить
а теперь что думаешь? )
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23.08.2021 08:21 Ответить
Да фиг его знает - не думаю я о них.)) Боюсь, что я уже начинаю путать, где постановочное шоу, а где реальные вещи происходят. Нацженам я не верю. Хотя в то же время некоторые их акции одобряю. К примеру, они молодцы, что развалили совковые декорации. Но их поведение в целом логике не поддается: закрывают глаза на серьезные вещи, но при этом могут раздуть из мухи слона. Может они реально просто сливают протесты?
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24.08.2021 00:02 Ответить
К сожалению, поздно к нам стало это доходить
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15.08.2021 11:22 Ответить
Им всего лишь показалось , что он из антифы и они решили , что сбить его с ног и избивать толпой ногами по голове будет прикольно.
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14.08.2021 22:42 Ответить
Я осуждаю НК и весь этот цирк, но на Азов не гони. Без них щас бы и Марик был под кацапней
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15.08.2021 00:29 Ответить
Ябеда!!! Ля ты крыссааа!!! Настучало ментам!!!!!
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14.08.2021 22:48 Ответить
А этим нацженам слабо на донецкий "ноль" рвануть да на место руских поставить?
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14.08.2021 23:12 Ответить
Так Азов так и делает, и делал, и будет делать!
А ты про себя что интересного расскажешь?
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15.08.2021 00:48 Ответить
Ты Азов к Нацженам не ровняй.
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15.08.2021 02:29 Ответить
а оно и не равняется к Азову
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19.08.2021 00:49 Ответить
А ты? Что ты про себя интересного расскажешь? Ну то что посты строчишь из горящего танка, уничтожая врага это понятно, а что еще?
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15.08.2021 19:07 Ответить
Ті тамерланский еврей?
Ай вей - не признал..
Азохен вей...
Ле хайм!
Давай вопрос на вопрос - ти бил на нуле? А то строчишь тут про то как Сарочка рибу-фиш...
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19.08.2021 00:47 Ответить
та що ж ти поробиш з тими "невідомими"??? то негра поб'ють, то журналіста! погані "невідомі"! ФУ!
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14.08.2021 23:42 Ответить
отакі нац.жони
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15.08.2021 01:39 Ответить
Всегда считалось что Антифа - єто махновщина в балаклавах, но что-то пошло не так...
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15.08.2021 03:07 Ответить
В баню не ходят в шубе, в церковь без трусов, а к нацикам с крашеной головой.
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15.08.2021 03:30 Ответить
Вопрос к дамам. Являются ли особи мужского пола с крашеными волосами более привлекательными, чем в природном варианте?
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15.08.2021 03:51 Ответить
Невідомі побили журналіста під час акції під ОП, - поліція Києва - Цензор.НЕТ 5750
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15.08.2021 04:02 Ответить
Даже на челюсть не посмотрели.
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15.08.2021 05:39 Ответить
Коли у тебе в кишені рада, ОПа і уряд, можна робити все, що завгодно! Вітаємо з вдалою покупкою, дорогий наш президент Рінат Ахметов! Як же ми всі раді, що ти у нас є! Так буде і далі, поки ми неспроможні вибрати собі нормального президента вже на протязі 30 років.
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15.08.2021 08:11 Ответить
обстрелы украины это инструмент управления украиной. причем через воющих журнализдов. если бы они не выли, инструмент бы не работал. тоесть воющие журнализды причина обстрелов и 2понибших в день.
но этот инструмент можно обернуть и вспять для упраления рашкой.
особенно пернд выборами такой инструмент может работать и против рашки если зеленсеий
отзеркалит и сделает как рашка украине попртит
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15.08.2021 10:38 Ответить
зачистка и отлов рашистов внешне управляемыми рашистами ордло для достааки их в гаагу
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15.08.2021 10:40 Ответить
Прочитав твой коммент выходит, что боевики Билецкого-это рашисты?
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15.08.2021 11:24 Ответить
АУЄ сбросить над Дебальцево, хероев.
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15.08.2021 13:47 Ответить
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