Неизвестные избили журналиста во время акции под ОП, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По факту нанесения телесных повреждений работнику СМИ неизвестными во время проведения акции у Офиса Президента открыто уголовное производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Отдела коммуникации полиции Киева.
"Во время сегодняшней акции на улице Банковой группа мужчин препятствовала профессиональной деятельности одного из представителей СМИ и избили его. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников", - говорится в сообщении.
Внимание! В видео содержатся сцены насилия, не рекомендуется смотреть не достигшим 18-летнего возраста, беременным и людям с ослабленной психикой.
Правоохранители Печерского управления полиции приняли заявление журналиста о правонарушения.
"Он сообщил о том, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия", – сказано в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В полиции подчеркнули, что усилия правоохранителей направлены на установление причастных лиц.
Издание Буквы уточняет, что на их корреспондента Александра Кужельного напали. "Во время акции, по словам Александра Кужельного, неизвестный в Балаклаве подошел к нему, спросил, что он здесь делает, и в императивной форме убеждал уйти. После этого инцидента корреспондент решил вести себя осторожнее и быстро покинуть место после того, как акция завершится. Однако после завершения акции его догнала группа лиц, в агрессивной форме требовала удаления фотографий, сделанных корреспондентом #Букв, и применила против него силу", - сообщили в издании. Мужчине нанесли несколько ударов. В результате он получил телесные поврежденных - многочисленные синяки, царапины, ссадины.
Напомним, глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.
Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.
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4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років.
Там же видно, що діяли організованою групою
https://bykvu.com/ua/bukvy/napadniki-opublikuvali-videozapis-togo-jak-b-jut-fotokorespondenta-bukv-oleksandra-kuzhelnogo/
Вот еще одно видео избиения:
https://www.facebook.com/100005553360601/videos/563233371376423/
дети масажировали)))
- по всей строгости закона!
Расклад и цели - другие)
если он работал на СМИ агрессора (********)-то получил заслуженно!
Настоящие нацисты. Зверьки бешеные.
Бить толпой лежачего по голове для них в порядке вещей! Они так любого будут бить , убивать если придут к власти.
И за что они его били так озверевше? Ответ прост - ради развлечения.
а москально-свинячая орда пришла нас убивать!
чувствуешь разницу?
После реально такого, в полную силу - люди с синяками на все лицо , и с трудом стоят - а "он - пресса" - живинько все, по лицу - норм - начала плпкатся, ментам, которых раньше матом крыл)
Ни в коем случае не отстреливать - Армия, и только Армия!
Очень нужна правильная идейная накачка
Нельзя гасить такой огонь - он должен раскрыться и спалить вражину!
И да - смотря куда попадут, кой чем занимался - бывает на раз надувается в перерыве между раундами, а тут было куда больше 5-10мин.........
Насмотрелись - как такое тяжелые делают и все..
Реально, три - четыре таких удара в голову, прямых, можно сказать, фронтальных - и человек 2-3 часа теряет связь с реальностью..
У малых веса и силы - нет -, но есть сумашедшая скорость - и все же какая то сила- должен быть результат - кровь., сопли и "спать" хоть на пол часа.
Потом - вообще 2 часа гусей собираешь - нет связной речи
А тут - сразу - меня обидели... плохо
Это - показуха, ну видно же - силу удара придерживали
Так кому то нужно........
А ты про себя что интересного расскажешь?
Ай вей - не признал..
Азохен вей...
Ле хайм!
Давай вопрос на вопрос - ти бил на нуле? А то строчишь тут про то как Сарочка рибу-фиш...
но этот инструмент можно обернуть и вспять для упраления рашкой.
особенно пернд выборами такой инструмент может работать и против рашки если зеленсеий
отзеркалит и сделает как рашка украине попртит