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Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом наемника Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом наемника Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка

Наемник РФ Даниил Цуприк после употребления спиртных напитков открыл стрельбу и применил гранату, в результате чего погибли семь человек. Его ликвидировали "коллеги".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

На днях в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса "ДНР" после употребления группой военнослужащих спиртных напитков между ними произошла драка, в ходе которой ефрейтор Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате погибли семь человек - четыре наемника и трое местных жителей.

"Известно, что подразделение специального назначения Министерства внутренних дел так называемой ДНР обнаружило и ликвидировало ефрейтора Цуприка. После этого, во избежание ответственности, командование 9 отдельного мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой ДНР, в котором проходил службу Д.Цуприк, приняло решение об увольнении указанного преступника "задним числом" - 9 августа", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы размещают военную технику с нарушением линии отведения на Донбассе, - Украинская сторона СЦКК

ГУР также опубликовало расшифровку радиоперехвата о том, как оккупанты восприняли новость о ликвидации своего "боевого побратима".

Учитывая резонанс истории, в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса был проведен инструктаж отдельных должностных лиц об ограничении использования мобильных телефонов для передачи служебной информации, добавили в разведке.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+56
минус восемь...
поскидывайте на их позиции водяры поболее
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14.08.2021 20:47
+32
Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом российского военного Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка - Цензор.НЕТ 9510 Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом российского военного Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка - Цензор.НЕТ 8920
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14.08.2021 20:55
+28
Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом российского военного Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка - Цензор.НЕТ 2971 Семь человек! Предлагаю посмертно наградить ефрейтора Цуприка.
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14.08.2021 20:50
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минус восемь...
поскидывайте на их позиции водяры поболее
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14.08.2021 20:47 Ответить
минус восемь..
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14.08.2021 20:51 Ответить
тут самогонопровод надо строить)))
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14.08.2021 21:31 Ответить
Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 4455
Как отличить настоящего ветерана ополчения от самозванца? У настоящего ветерана ополчения нет зубовТерористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 5792
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14.08.2021 21:36 Ответить
У настоящего скрэпного ветерана-обдроченца судимостей больше, чем зубов.
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14.08.2021 22:06 Ответить
Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 8583
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14.08.2021 22:07 Ответить
Но впопучленец "сопля" заслуживает на отдельную фотку
Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 3744
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14.08.2021 22:08 Ответить
А йому ще соплі не "втерли" щоб без зубів не мучився?
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15.08.2021 08:01 Ответить
футболочка клевая, сразу видно из секонда)))
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14.08.2021 22:50 Ответить
опять же не "запрещено минскими договоренностями"
воинская смекалка!
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14.08.2021 21:43 Ответить
Їм і "гідролізки" технічної вистачить - п"ють все що горить!
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15.08.2021 07:55 Ответить
таки этот 9 полк \только он всегда был морской пехоты \ дырявых всегда состоял из наркош и редкостных алкашей которые боялись ВСУ до паралича . а теперь при нашем зебильном главнокомандующем они наших под Водяным стреляют как в тире - посмотрите потери на Новоазовском направлении за этот год
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14.08.2021 21:40 Ответить
Терміново Байрактари облаштувати ракетами з спиртовою бойовою начинкою Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 4008
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15.08.2021 05:11 Ответить
И стекломоя будет достаточно, спирт не такой даст эффект.
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15.08.2021 07:52 Ответить
У РОсії служив - міняли якось батареї опалювальні у казармі Прийшли слюсарі з котельної Знімали батареї у Ленінській кімнаті А вони під панелями з "поліровкою" Пішов я на обід Приходжу - днювальний (землячок) розказує: "Послали вони кудись одного Приносить три банки "скломою" Цвяшком пробили дірки зверху, побовтали, щоб газ вийшов і давай пить Одному "не в те горло пішло" - сплюнув і попав на пенель Так поліровка бульбашками узялася!" Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 2137
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15.08.2021 08:02 Ответить
Я ще при союзі служив. Був коллега з Кургану. Йому 18, а воно вже кончене - алкаш, нарик, токсикоман... Я був в акує..
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15.08.2021 17:27 Ответить
Думаєш - такий один? У мене солдат був - з Мордовії Так майже всю службу не могли врубиться - на розводі вранці тверезий, а десь в 11, у автопарку - "в хлам" А запаху з рота - нема!!! Потім під кінець виловили - мамочка йому посилки слала (сама робила на спиртзаводі і раз у місяць у посилочці грілки зі спиртом присилала) Так він той спирт за обшивкою в туалеті автопарку ховав А потім розбавляв його водою і собі клізми ставив (Саме цікаве, що після "дємбєля" матуся накатала у політвідділ скаргу - що ми зробили з її сина алкоголіка! Добре що у мене матеріали розслідування збереглися - "насилу "відбрикалися"!!!)
А з другим ще в "учебці" зіткнувся - кацап з Кінгісеппа "Дімедрол" жер пачками (він же коштував у 70-80-ті здається 11 копійок пластина і продавався без рецепту)
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15.08.2021 17:39 Ответить
Жадина-говядина!!! Та хай хоч перед смертю шось добре випють Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 7706
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15.08.2021 17:25 Ответить
Какая невосполнимая утрата,точно был из Вейшнории.. Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом ефрейтора Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка - Цензор.НЕТ 9228
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14.08.2021 20:48 Ответить
Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом российского военного Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка - Цензор.НЕТ 2971 Семь человек! Предлагаю посмертно наградить ефрейтора Цуприка.
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14.08.2021 20:50 Ответить
Крестом. Осиновым.
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14.08.2021 20:53 Ответить
...в жопу
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14.08.2021 20:55 Ответить
Кольцом от предохранительной чеки.
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14.08.2021 20:55 Ответить
В нос.
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14.08.2021 22:46 Ответить
Оживить, наградить тремя ящиками бормотухи и вернуть в строй впопучленцев.
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14.08.2021 22:00 Ответить
Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом российского военного Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка - Цензор.НЕТ 9510 Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом российского военного Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка - Цензор.НЕТ 8920
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14.08.2021 20:55 Ответить
маловато конечно Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 3040зато это красиво и за руззьге мир!!!!
Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 5582
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14.08.2021 21:20 Ответить
Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 2595
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14.08.2021 22:16 Ответить
Мощный развод лапотных был!!!!!!!!!! Ржака!
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15.08.2021 00:52 Ответить
Руки прочь от Саши!!! Хотя... Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 3441
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15.08.2021 05:14 Ответить
🤣🤣🤣
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15.08.2021 10:28 Ответить
А что разве монтажной пены не было?
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15.08.2021 07:54 Ответить
Видео в студию!Как Саша Серова одна,против семерых бойцов😁😁.
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15.08.2021 10:30 Ответить
видео нет,это был фейк. саша серова жива,но уже отошла от дел,отдала борьбе все силы,да и возраст уже
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15.08.2021 11:16 Ответить
Не против, а с семью бойцами. И с их семенем. ***, я збоченець... Простите...
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15.08.2021 17:39 Ответить
А Цуприк-то оказался не промах....
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14.08.2021 20:55 Ответить
Кто бы мог подумать?
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14.08.2021 20:58 Ответить
недолюбливал он расийских оккупантов видать.
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14.08.2021 21:02 Ответить
Желаю герою Новороссии здоровья и долгих лет жизни!
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14.08.2021 20:58 Ответить
Всем восьмерым !
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14.08.2021 20:59 Ответить
ему одному, остальные навоз.
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14.08.2021 21:39 Ответить
Поздравление задним числом ?
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14.08.2021 21:05 Ответить
Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом російського військового Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 7959 Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом російського військового Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 1338
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14.08.2021 21:09 Ответить
А як вам кремлівський каламбур сучки Зеленського "Нові майдани - нові банани"? Так Мендель анонсувала черговий телелохотрон на каналі Ахметова "Деолігархізація". Ну, хоч, зараз вам 73% хуэсосам зрозуміло, що завдяки вашім голосам відбулась контрреволюція, антимайдан московських посіпак?
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14.08.2021 22:04 Ответить
Та нормально, голодній кумі "банани" на умі.
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15.08.2021 07:56 Ответить
Чим більше ці ублюдки одне одного пере###ярять,тим краще.
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14.08.2021 21:00 Ответить
Хароший Цупрік . Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом российского военного Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка - Цензор.НЕТ 525 .. Ворошиловскій стрєлок млять .

Рівняння на Цупріка , пановє сепари !! Хто тепер поб'є його рекорд ? Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом российского военного Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка - Цензор.НЕТ 122 .
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14.08.2021 21:00 Ответить
Якісь цікаві чисто "українські" прізвища - Цуприк, Цемах.
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15.08.2021 08:04 Ответить
..." уволили задним числом " - как-то не по человечески !
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14.08.2021 21:01 Ответить
Так звери жеж...
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14.08.2021 21:08 Ответить
ну это же орыдло, откуда там человеки?
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14.08.2021 21:09 Ответить
Задним числом еще и в устной форме...
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15.08.2021 21:29 Ответить
Ану ще на "біс".
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14.08.2021 21:14 Ответить
У нас был бы судился лет пять, потом бы все уже и забыли. Так что некоторые моменты можно и перенимать.
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14.08.2021 21:22 Ответить
когда началась война Цуприку было 12 лет...хорошее поколение выросло
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14.08.2021 21:32 Ответить
он из каких, домбасятина или кацап?
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14.08.2021 21:40 Ответить
когда началась война Цуприку было 12 лет
???
Три раза перечитал новость

Видно логика. 9 полк минус 7 убитых + 9 августа уволили + 1-й корпус = 12 лет. Как всё сложно.
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14.08.2021 21:45 Ответить
Вот ето я понимаю судебная рехворма. Ликвидировали в тот же день и зарыли в посадке. Никаких судебных тягомотин, залогов и адвокатов и выходов под ночной домашний арест. Нужно тоже так с убийцами в Украине поступать. Начать с Мертвечука и Ахметова.
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14.08.2021 21:35 Ответить
Жесть конечно. Но подспудно чувствую что вы в чём-то правы.
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14.08.2021 21:41 Ответить
а за что же мы тогда воюем?
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14.08.2021 21:44 Ответить
За то , что бы Нам не мешали жить и оставатся живыми и свободными!!!!!!!!!
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15.08.2021 00:55 Ответить
-4 козломордых и -3 донбассита.
Гут лимонад Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 8647
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14.08.2021 21:35 Ответить
Ну и -1 алконавт. Природа берёт своё, генофонд обезянов сокращается.
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14.08.2021 21:37 Ответить
Я бы его к званию Героя Украины представил. Завалил семерых террористов в одиночку.
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14.08.2021 21:37 Ответить
Нет. Ему маладыи риспублеки и без нас жестяную мидаль дадут. Что-то вроде "2 недели без венерических болезней в боевой обстановке" Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 1594
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14.08.2021 21:40 Ответить
Я не спеціаліст у цьому питанні, але 2 тижні може мало? Два тижні на медальку не тягне. Краще - здох без венеричних ( посмертно ) Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 7384
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15.08.2021 05:23 Ответить
правильно! с закруткой на спине
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14.08.2021 21:41 Ответить
как минимум, бесплатную путевку в байковый крематорий.
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14.08.2021 21:42 Ответить
Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 5387
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14.08.2021 21:41 Ответить
Сколько говорил, не жадничайте, снабжайте ОРДЛО дешовой водкой и наркотиками. Они сами за вас остальное доделают. Рашка еще на коленях будет ползать чтобы мы забрали дамбас назад да еще компенсацию взяли. Например, Афганистан сильно подкосил ссср с помощью распространения наркотиков по всему союзу. У нас же наоборот, деньгами снабжают боевиков, а наркоту перехватывают.
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14.08.2021 21:41 Ответить
Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 4574 Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 5827
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14.08.2021 21:41 Ответить
Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 2522
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14.08.2021 21:42 Ответить
Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 2839
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14.08.2021 21:44 Ответить
А теперь представьте как такие ефрейторы Цуприки, получившие амнистию и особый статус по закону Штанмайера, разгуливают вечерами по улицам и кабакам Киева обвешанный медалями *днр* и с ножом или пистолетом за поясом цепляющиеся к прохожим со своими рассказами как он убивал украинцев и сколько еще убьет и ему за ето ничего не будет потому что Украина нарушит *меморандум Штанмайера*, по которому Рашка может официально начать бомбить Киев чтобы *защитить жителей автономной республики признанной самой же Украиной*.
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14.08.2021 21:48 Ответить
когда это кацапские фашисты человеками у вас стали ?
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14.08.2021 21:52 Ответить
точно. нужно писать: "погибло семь мокшанских свиней". их еще немцы русишшвайнами называли. а это вам не шубу в трусы заправлять. Европа. просвещенная нация...
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14.08.2021 21:55 Ответить
то есть, не погибло, а подохло. пардон
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14.08.2021 21:57 Ответить
Як їм вислати ящік горілки на похорон? Може вийде зробити з цього мейнстрім?
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14.08.2021 21:58 Ответить
В мире животных.
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14.08.2021 22:07 Ответить
Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 9974
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14.08.2021 22:13 Ответить
Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 8760
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15.08.2021 00:10 Ответить
Не розумію тільки , чому він злочинець . В момент коли він знищив російсько-фашистських загарбників та їхніх прихвостнів - ватнік став героєм . Нехай в п'яному угарі , нехай навіть не усвідомлюючи того , але він став реальним героєм , борцем з російським фашизмом , комунізмом і тероризмом . Алкоголь притупив всю ту рашистську пропаганду , яку він чув по телевізору , спрацював інстинкт здорової , вільної людини :Бачиш москаля - стріляй , на гіляку повісиш потім .
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15.08.2021 00:12 Ответить
Посмертно повысить в звании до альфа-самца всей стаи обезьян.
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15.08.2021 00:22 Ответить
Альфа-самец в Кремле. Не покушайся на скрепы Орды.
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15.08.2021 07:41 Ответить
Неплохо. Выпилил семерых впопучленцев. Завалил бы 50 - можно было бы Героя Украины посмертно дать.
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15.08.2021 00:42 Ответить
как там говорил кацапский фюрер - сразу в рай !
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15.08.2021 03:49 Ответить
Терористи ОРДО ліквідували і звільнили заднім числом найманця Цупріка, який через сп'яніння убив сім людей, - розвідка - Цензор.НЕТ 2462
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15.08.2021 13:38 Ответить
СЛАБО, всего 8 орков...На каазлабаде ковид косит лучше: каждые 3 месяца 80 000 кацаподыбилов как Фома детородным органом слизывает.
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15.08.2021 17:57 Ответить
 
 