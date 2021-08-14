Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом наемника Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка
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Наемник РФ Даниил Цуприк после употребления спиртных напитков открыл стрельбу и применил гранату, в результате чего погибли семь человек. Его ликвидировали "коллеги".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.
На днях в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса "ДНР" после употребления группой военнослужащих спиртных напитков между ними произошла драка, в ходе которой ефрейтор Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате погибли семь человек - четыре наемника и трое местных жителей.
"Известно, что подразделение специального назначения Министерства внутренних дел так называемой ДНР обнаружило и ликвидировало ефрейтора Цуприка. После этого, во избежание ответственности, командование 9 отдельного мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой ДНР, в котором проходил службу Д.Цуприк, приняло решение об увольнении указанного преступника "задним числом" - 9 августа", - говорится в сообщении.
ГУР также опубликовало расшифровку радиоперехвата о том, как оккупанты восприняли новость о ликвидации своего "боевого побратима".
Учитывая резонанс истории, в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса был проведен инструктаж отдельных должностных лиц об ограничении использования мобильных телефонов для передачи служебной информации, добавили в разведке.
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поскидывайте на их позиции водяры поболее
Как отличить настоящего ветерана ополчения от самозванца? У настоящего ветерана ополчения нет зубов
воинская смекалка!
А з другим ще в "учебці" зіткнувся - кацап з Кінгісеппа "Дімедрол" жер пачками (він же коштував у 70-80-ті здається 11 копійок пластина і продавався без рецепту)
Рівняння на Цупріка , пановє сепари !! Хто тепер поб'є його рекорд ? .
???
Три раза перечитал новость
Видно логика. 9 полк минус 7 убитых + 9 августа уволили + 1-й корпус = 12 лет. Как всё сложно.
По данным разведки, боевики после распития спиртного устроили драку, в ходе которой российский наемник, "ефрейтор" Даниил Цуприк 2002 года рождения, открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате этого погибли семь человек - четыре наемника и трое местных жителей. Сейчас террорист находится в розыске.
Гут лимонад