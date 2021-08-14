Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом наемника Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка

Наемник РФ Даниил Цуприк после употребления спиртных напитков открыл стрельбу и применил гранату, в результате чего погибли семь человек. Его ликвидировали "коллеги".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.

На днях в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса "ДНР" после употребления группой военнослужащих спиртных напитков между ними произошла драка, в ходе которой ефрейтор Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате погибли семь человек - четыре наемника и трое местных жителей.

"Известно, что подразделение специального назначения Министерства внутренних дел так называемой ДНР обнаружило и ликвидировало ефрейтора Цуприка. После этого, во избежание ответственности, командование 9 отдельного мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой ДНР, в котором проходил службу Д.Цуприк, приняло решение об увольнении указанного преступника "задним числом" - 9 августа", - говорится в сообщении.

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ГУР также опубликовало расшифровку радиоперехвата о том, как оккупанты восприняли новость о ликвидации своего "боевого побратима".

Учитывая резонанс истории, в 9 отдельном мотострелковом полку 1 армейского корпуса был проведен инструктаж отдельных должностных лиц об ограничении использования мобильных телефонов для передачи служебной информации, добавили в разведке.