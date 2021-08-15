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журналистика (3166) извинение (68) Национальный корпус (393) Офис Президента (1692)

Напавшие на журналиста Кужельного возле Офиса Президента извинились перед ним, - Нацкорпус. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Напавшие на журналиста Кужельного возле Офиса Президента извинились перед ним, - Нацкорпус. ВИДЕО

Парни, напавшие на журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного после акции под ОП, извинились.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацкорпуса.

"Стало известно, что во время сегодняшней акции произошел инцидент с нападением на журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного. На данный момент нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру.

Наше движение осуждает любые проявления насилия в отношении представителей СМИ. Просим извинения за этот инцидент у Александра, ведь это произошло на нашем мероприятии, а следовательно мы за него и отвечаем", - говорится в заявлении Нацкорпуса.

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Напавшие на журналиста Кужельного возле Офиса Президента извинились перед ним, - Нацкорпус 01

Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+42
Забирать заявление нельзя ни в коем случае -они не мента побили,который их дубинкой мудохал и не свинособачьего пропагандона,которого бить надо всегда и везде,а журналиста нормального проукраинского издания-причем били просто так,по приколу...так что должны отвечать
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15.08.2021 00:01
+39
Это зашквар. Во-первых, Билецкий признал этих русских зверьков своими. Во-вторых, "а, это тебя мои орлы отпинали? Ну, извиняй и инцидент исчерпан, а то сам знаешь, случаи случаются, кирпич башка упадет, совсем плохо будет"
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14.08.2021 23:51
+36
Мля, грёбаный стыд. Извинились они
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14.08.2021 23:46
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Уже і наказаніє понєслі?
Заочно чи що?
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15.08.2021 15:40 Ответить
Наказаніє було жорстоким! Гусячими пір'ячками
по голій сраці! Ми ж не кацапи якись! Нападники вибачилися перед журналістом Кужельним, якого побили біля Офісу Президента, - Нацкорпус - Цензор.НЕТ 7520
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15.08.2021 19:28 Ответить
Нада просто извиницца
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15.08.2021 17:18 Ответить
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