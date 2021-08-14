Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Мэр города Часов Яр Донецкой области Дмитрий Верзилов 13 августа объявил о своей отставке. Причиной такого решения он называет отсутствие поддержки и недовольство действиями своих однопартийцев из пророссийской политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По его словам, лидеры ОПЗЖ обещали ему помогать после того, как он возглавил город, но этого не произошло.
"Я как городской голова и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ. И поэтому я хочу, чтобы люди знали правду и не повторяли моих ошибок. Партия ОПЗЖ - это партия двойных стандартов. С трибун, страниц и экранов говорят одно, а на самом деле делают другое", - заявил Верзилов.
Он добавил, что однопартийцы преследуют "какие-то свои цели, не заботятся о народе, их интересуют только собственные рейтинги и удовлетворение личных интересов". Верзилов убежден, что без поддержки сверху невозможно выполнить предвыборные обещания и развивать город, поэтому он уходит с поста.
Перед отставкой Верзилова в помещении исполкома Часова Яра провели обыски, а заместителя городского головы Александра Щекодина задержали на получении взятки. Мэр утверждает, что это не связано с его решением уйти с должности.
В ОПЗЖ говорят, что команда президента Украины Владимира Зеленского якобы заставила Верзилова "путем шантажа" написать заявление об отставке. Там заявили, что Верзилов уже не имеет "никакого отношения" к ОПЗЖ.
"Воспользовавшись человеческой слабостью, она заставила этого несостоявшегося политика оклеветать лидеров и партию, которая ему помогла избраться. Клеветников и предателей наша партия никогда не поддерживала", - говорится в заявлении политсилы.
31-летний Дмитрий Верзилов выдвигался на должность городского головы Часова Яра в октябре 2020 года. Он победил на местных выборах, набрав более 44% избирателей. В 2012-м неудачно баллотировался в Верховную Раду от Радикальной партии Олега Ляшко, в 2014-м - от Батькивщины.
Пожалуйста, подождите...
32-річний голова громади Часового Яру (Донеччина) Дмитро Верзілов добровільно склав повноваження міського голови, вийшовши при цьому зі складу партії "Опозиційна платформа - За життя" та виступивши зі звинуваченнями на адресу даної політичної сили
"А з ОПЗЖ ми його виключили ще тиждень тому - за "антинародну політику"!...
Просто людина думала, що він буде "господарем" і "нести" будуть йому, а ОПЗЖ буде його підтримувать а він буде їм "часточку виділять"... Насправді ж його поставили, щоб у нього за спиною красти - апетити у ОПЗЖ виявилися більші, ніж фінансово-економічні можливості міста... На усіх грошей не вистачило!!!
Надто різко стартував - за 7 років у трьох партіях.
14.08.2021 23:59
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Ти хоч сам собі віриш?
Татаров п"ять років (поки країною Порошенко керував) ховався за кордоном! І Портнов - теж! А тепер - "радники" на Банковій! Так хто ж повернув до влади "ригів"?!
Это не "власть" у этих людей, как вы утверждаете
Конспектируй. Больше конспектируй
https://spasdon4.wixsite.com/verzilov/meet-sandra
Надо заслушать и его сторону.
"на гора", обречён на неудачу- это как минимум... а могут и как Гандзюк.... что я заметил наш
правдоруб старается быть политически бесцветным - чисто за людей.... принципе я его пони
маю в тех краях за излишний патриотизм можно и схлопотать или стать не популярным.....
но если всё как описано то в общемто молоток.