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Новости Политика Украины
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мэр (1631) увольнение (2508) Донецкая область (7131) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ

Мэр города Часов Яр Донецкой области Дмитрий Верзилов 13 августа объявил о своей отставке. Причиной такого решения он называет отсутствие поддержки и недовольство действиями своих однопартийцев из пророссийской политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По его словам, лидеры ОПЗЖ обещали ему помогать после того, как он возглавил город, но этого не произошло.

"Я как городской голова и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ. И поэтому я хочу, чтобы люди знали правду и не повторяли моих ошибок. Партия ОПЗЖ - это партия двойных стандартов. С трибун, страниц и экранов говорят одно, а на самом деле делают другое", - заявил Верзилов.

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Он добавил, что однопартийцы преследуют "какие-то свои цели, не заботятся о народе, их интересуют только собственные рейтинги и удовлетворение личных интересов". Верзилов убежден, что без поддержки сверху невозможно выполнить предвыборные обещания и развивать город, поэтому он уходит с поста.

Перед отставкой Верзилова в помещении исполкома Часова Яра провели обыски, а заместителя городского головы Александра Щекодина задержали на получении взятки. Мэр утверждает, что это не связано с его решением уйти с должности.

В ОПЗЖ говорят, что команда президента Украины Владимира Зеленского якобы заставила Верзилова "путем шантажа" написать заявление об отставке. Там заявили, что Верзилов уже не имеет "никакого отношения" к ОПЗЖ.

"Воспользовавшись человеческой слабостью, она заставила этого несостоявшегося политика оклеветать лидеров и партию, которая ему помогла избраться. Клеветников и предателей наша партия никогда не поддерживала", - говорится в заявлении политсилы.

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31-летний Дмитрий Верзилов выдвигался на должность городского головы Часова Яра в октябре 2020 года. Он победил на местных выборах, набрав более 44% избирателей. В 2012-м неудачно баллотировался в Верховную Раду от Радикальной партии Олега Ляшко, в 2014-м - от Батькивщины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+27
Надто різко стартував - за 7 років у трьох партіях. Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6212
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14.08.2021 23:59
+23
Нашёл от кого помощи ждать))
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15.08.2021 00:00
+20
Домбас завжди голосував "за своїх". Наголосували. Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 592
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15.08.2021 00:00
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Надто різко стартував - за 7 років у трьох партіях. Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6212
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14.08.2021 23:59 Ответить
П - публичный политик )))
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15.08.2021 00:23 Ответить
Мишача возня.
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15.08.2021 00:30 Ответить
Нашёл от кого помощи ждать))
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15.08.2021 00:00 Ответить
Тобто, якби ЗАЖОП його підтримувала так, як як він хотів, то з нею все й ніби ОК, на його думку?
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15.08.2021 00:01 Ответить
На його думку так, але "якби" - це фантастика
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15.08.2021 01:03 Ответить
О какой помощи идет речь? Материальной, юридической( адвокат), законодательной? Поподробней?
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15.08.2021 07:32 Ответить
Домбас завжди голосував "за своїх". Наголосували. Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 592
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15.08.2021 00:00 Ответить
ПРОЗРІННЯ.
32-річний голова громади Часового Яру (Донеччина) Дмитро Верзілов добровільно склав повноваження міського голови, вийшовши при цьому зі складу партії "Опозиційна платформа - За життя" та виступивши зі звинуваченнями на адресу даної політичної сили
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15.08.2021 00:02 Ответить
Бо має добрий нюх. Тримає ніс за вітром. Не його вина, що вітер такий мінливий. То дув на Ляшкс, то на Юлю, то на ОПиЗиЖи. І ось зараз вітер ураганної сили дує на ОПУ Зєлєнского і їхніх слуг. 😊
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15.08.2021 00:19 Ответить
Має досвід міграціі гельмінт -політикан !!! Які вчителя були -баба жЮля та шЛюшко ,це майстри міграційного руху !!!))
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15.08.2021 00:38 Ответить
"В ОПЗЖ говорят, что команда президента Украины Владимира Зеленского якобы заставила Верзилова "путем шантажа" написать заявление об отставке. Там заявили, что Верзилов уже не имеет "никакого отношения" к ОПЗЖ... ".

"А з ОПЗЖ ми його виключили ще тиждень тому - за "антинародну політику"!... Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5790
Просто людина думала, що він буде "господарем" і "нести" будуть йому, а ОПЗЖ буде його підтримувать а він буде їм "часточку виділять"... Насправді ж його поставили, щоб у нього за спиною красти - апетити у ОПЗЖ виявилися більші, ніж фінансово-економічні можливості міста... На усіх грошей не вистачило!!!
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15.08.2021 08:24 Ответить
Там маленьке депресивне місто (Часов Яр, 12 756 чел.) Вони у прошлому році закрили Дом мистецтв (-250 робочих міст), музей.Немає коштів. А є мер, його заступник (погорів на взятке).

Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9164 Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3002
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15.08.2021 00:00 Ответить
Но огнеупорный работает. Там новые хозяева. Насколько знаю.
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15.08.2021 00:11 Ответить
Это враг. И за ним должен приехать воронок
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15.08.2021 00:04 Ответить
ОПГ ОПЗЖ
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15.08.2021 00:04 Ответить
Выпускайте Киву!
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15.08.2021 00:53 Ответить
ківа зайнятий-нову жомову яму риє.
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15.08.2021 10:26 Ответить
Хороший поступок. Зюзе не мешало бы повторить, пока не поздно...
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15.08.2021 01:48 Ответить
МУДАК!
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15.08.2021 01:50 Ответить
Який молодий, а вже досвідченний гельмінт! Втім в нашім політікумі вони аж кишать, куди там до них тому старості з будьоннівкою із кінофільму "Весілля в Малинівці".
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15.08.2021 07:00 Ответить
Судя по послужному списку, такому политику только на панель. Тем более Ляшко мастер класс ему уже показал.
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15.08.2021 08:00 Ответить
ты смотри .. прозревшего включил... не помогали... а попал он в это образование на какой волне.. губы трубочкой и целовал кремлевского суриката на плакатиках как его однопартийцы.. гнать мерзость вообще в шею... таких прозревших после освобождения донбасса штабелями можно будет слаживать
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15.08.2021 08:04 Ответить
Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1672 911_

Надто різко стартував - за 7 років у трьох партіях.
14.08.2021 23:59
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Больше не нравится 7
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15.08.2021 08:17 Ответить
Вся страна с 2006 по 2019 год была в заложниках у рыгов и их подельников
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15.08.2021 08:05 Ответить
А зараз вона У КОГО в "заложниках"? З 2014 по 2019-й "риги" "сиділи тихо - як миш під віником", а зараз куди не кинь - там вони і "щоки надувають"! "ЗЕлені" - так - "не приший кобилі хвіст"! Ні в політиці, ні в економіці не тямлять - вміють тільки тупо "брать" А рулять усім саме "риги"!
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15.08.2021 08:30 Ответить
"З 2014 по 2019-й "риги" "сиділи тихо - як миш під віником" - именно потому, что у ключевых и самых богатых из них всё было хорошо. Рыги всегда были для многоопытной "договороспособной" власти своего рыга Порошенки - родными и социально близкими



Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8437
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15.08.2021 09:36 Ответить
Та ти що? ТИ у нас "дурень з народження" чи "на зарплаті"? Тепер виявляється, "татарови" у владу повернулися, бо стали "антиригами"? І при кому ж вони до влади дорвалися? Мабуть - при Порошенку! Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3717
Ти хоч сам собі віриш?
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15.08.2021 10:01 Ответить
"Тепер виявляється, "татарови" у владу повернулися" - кто такой? Министр?
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15.08.2021 10:09 Ответить
Я питаю - ти хоч сам собі віриш? Здається мені ти - "дурень на зарплаті"! Бо такими "упертюхами " можуть буть тільки вони!
Татаров п"ять років (поки країною Порошенко керував) ховався за кордоном! І Портнов - теж! А тепер - "радники" на Банковій! Так хто ж повернув до влади "ригів"?!
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15.08.2021 11:02 Ответить
""радники" на Банковій" - и что?
Это не "власть" у этих людей, как вы утверждаете
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15.08.2021 11:08 Ответить
Вони вище влади, вони наглядають за владою.
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15.08.2021 19:37 Ответить
Последнего рыга из власти выгнали в виде Порошенко
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15.08.2021 11:08 Ответить
А хто тоді Портнов з Татаровим?
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15.08.2021 11:34 Ответить
Для меня - никто.
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15.08.2021 11:48 Ответить
Як це так?! Подоляк - твоє безпосереднє керівництво Вірою і правдою служив до початку "Майдану" "головному ригу" - Януковичу і його підлеглим які повтікали вслід за ним за кордон після перемоги "Майдану" А післа "ЗЕ-реваншу" майже всі повернулися Дивись - обережніше! А то Подоляк грошей не заплатить - образив ти його! Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2916
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15.08.2021 12:03 Ответить
"Подоляк - твоє безпосереднє керівництво" - с человеком с такой фамилией не знаком, впервые слышу
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15.08.2021 12:17 Ответить
Вірю! ПлАчу і вірю! Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6579
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15.08.2021 12:23 Ответить
Этого мало.
Конспектируй. Больше конспектируй
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15.08.2021 13:12 Ответить
А мені за це гроші, як тобі, не платять! Мені просто цікаво - вас де таких на "подлоферму" набирають? Мабуть на першому курсі гуманітарних вузів - ви там голодні і за грошву на все готові! Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6677
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15.08.2021 13:43 Ответить
Я такими, как ты троллями, бесплатно питаюсь. В этом моя плата, которую ты во всём ищешь, малолетний
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15.08.2021 13:51 Ответить
Дивися - не вдавися! Бо я тут не одному "поперек горла став"!
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15.08.2021 14:03 Ответить
Ты пустое место. Я не наелся
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15.08.2021 14:27 Ответить
Я тебе попередив...
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15.08.2021 14:35 Ответить
Мне избиратели Януковича-Порошенко не указ
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15.08.2021 14:41 Ответить
Так я ж не "вказував"!... Просто попередив ... Бо дехто з "героїв -борцунів з порохоботами" - "зуби поламав... А дехто - "вдавився"... Ну а решта - просто перелогінилися (Щоб з них люди не сміялися) Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9815
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15.08.2021 14:46 Ответить
Ты ещё не расплакался?
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15.08.2021 14:47 Ответить
Уже "ридма ридаю"! Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7449
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15.08.2021 15:30 Ответить
Интересный тип, в 22 года балотироваться в раду. Кто родители этого политического гения? Кто стоит за ним?
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15.08.2021 08:43 Ответить
Его счастливые полит. родители

Мер міста Часів Яр Верзілов пішов у відставку: Я і всі жителі міста стали заручниками масового обману політичних лідерів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3541
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15.08.2021 11:20 Ответить
"депутат Ленинского райсовета Донецка" - на этой территории ДМЗ Ахметова
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15.08.2021 11:24 Ответить
где реакция гбр сбу фбр и цру
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15.08.2021 11:55 Ответить
Здесь о Верзилове, довольно интересно:
https://spasdon4.wixsite.com/verzilov/meet-sandra

Надо заслушать и его сторону.
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15.08.2021 11:56 Ответить
в принципе любой кто попрёт против местных мафий, которые к стати регулярно отстёгивают
"на гора", обречён на неудачу- это как минимум... а могут и как Гандзюк.... что я заметил наш
правдоруб старается быть политически бесцветным - чисто за людей.... принципе я его пони
маю в тех краях за излишний патриотизм можно и схлопотать или стать не популярным.....
но если всё как описано то в общемто молоток.
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15.08.2021 17:56 Ответить
У Кривому Розі мер теж "пішов у відставку", так би мовити. Тільки радикальніше... )))0))0)))
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15.08.2021 18:19 Ответить
 
 