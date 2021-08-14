Мэр Часова Яра Верзилов ушел в отставку: Я и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ

Мэр города Часов Яр Донецкой области Дмитрий Верзилов 13 августа объявил о своей отставке. Причиной такого решения он называет отсутствие поддержки и недовольство действиями своих однопартийцев из пророссийской политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По его словам, лидеры ОПЗЖ обещали ему помогать после того, как он возглавил город, но этого не произошло.

"Я как городской голова и все жители города стали заложниками массового обмана политических лидеров ОПЗЖ. И поэтому я хочу, чтобы люди знали правду и не повторяли моих ошибок. Партия ОПЗЖ - это партия двойных стандартов. С трибун, страниц и экранов говорят одно, а на самом деле делают другое", - заявил Верзилов.

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Он добавил, что однопартийцы преследуют "какие-то свои цели, не заботятся о народе, их интересуют только собственные рейтинги и удовлетворение личных интересов". Верзилов убежден, что без поддержки сверху невозможно выполнить предвыборные обещания и развивать город, поэтому он уходит с поста.

Перед отставкой Верзилова в помещении исполкома Часова Яра провели обыски, а заместителя городского головы Александра Щекодина задержали на получении взятки. Мэр утверждает, что это не связано с его решением уйти с должности.

В ОПЗЖ говорят, что команда президента Украины Владимира Зеленского якобы заставила Верзилова "путем шантажа" написать заявление об отставке. Там заявили, что Верзилов уже не имеет "никакого отношения" к ОПЗЖ.

"Воспользовавшись человеческой слабостью, она заставила этого несостоявшегося политика оклеветать лидеров и партию, которая ему помогла избраться. Клеветников и предателей наша партия никогда не поддерживала", - говорится в заявлении политсилы.

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31-летний Дмитрий Верзилов выдвигался на должность городского головы Часова Яра в октябре 2020 года. Он победил на местных выборах, набрав более 44% избирателей. В 2012-м неудачно баллотировался в Верховную Раду от Радикальной партии Олега Ляшко, в 2014-м - от Батькивщины.