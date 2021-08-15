Россия готовится к сертификации "Северного потока - 2", поэтому искусственно снижает транзит газа для Европы через Украину, - Оператор ГТС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Россия отказывается транзитировать через Украину дополнительные объемы газа для Европы, чтобы давить на ЕС в вопросе сертификации газопровода "Северный поток-2".
Об этом в эфире "Украина 24" рассказала директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова, передает Цензор.НЕТ.
"Общее потребление в Украине примерно 30 млрд кубометров, самостоятельно Украина производит около 20 млрд, остается найти где-то еще 10 млрд. В прежние времена мы брали у России, сегодня у Украины есть возможность брать у наших дружественных стран – Польши, Румынии, Венгрии и Словакии. Самые большие мощности на границе со Словакией. В нормальном режиме мы полностью справляемся с теми возможностями, которые есть у Украины", - сказала она.
Белькова добавила, что, "безусловно, нужно включать риск-менеджмент, когда речь идет о сложных погодных условиях или нестабильности на рынке".
"Как мы видим, в Европе Россия фактически поднимает газ из хранилищ, которые находятся в Европе, вместо того, чтобы транзитировать по территории Украины дополнительные объемы. Мы считаем, что это целенаправленная политика, которой готовят почву для дальнейшего политического давления в связи с возможными препятствиями, которые будут возникать с осени с момента рассмотрения сертификации "Северного потока-2", - заявила спикер "Оператора ГТС Украины".
По ее словам, Украине нужно "готовиться к диверсификации собственных источников поставки газа".
Пожалуйста, подождите...
Если Меркель даст дуба, то сертификата московитам не видать.
Будет, как в анекдоте метро: в Стокгольм.
- 18 мільярдів МВФ для русні, 40 мільярдів для Китаю
- Зданий Афганістан, злиті люди, які допомагали в Афгані Да, "круто" Байден увійшов в історію. Прямо в клоаку. Чото за рівнем ********* він походу вїбашив навіть Трампа. А це було важко.
Й що краще може бути в захист не сертифікації цього проекту....
Боляче, що зелені утирки забрали моє майбутнє, але нехай летить тепер все у прірву, бо бидло має хлептати лайно на всю мордяку, може хоч так дійде!
Й коли кажуть Україна не повинна чекати допомоги інших , коли забули про 2 МАЙДАНИ спротиву народу , про готовність народу самотужки без армії захиститись від кремлівсьго звіра, тепер вмивають руки - нунарешті народ вибрав для нас виправдяння - ЗЕЛЕНОГО ЗРАДНИКА КЛОВАНА...
Повторю те, що казав ще тоді: власне, мотив нормандської зустрічі в Парижі для ***** і полягав в цій угоді, про що він непрозоро натякав до самої зустрічі. Набагато більше він говорив про газ, ніж про Донбас (про що мали б говорити на тих переговорах)
В результаті тієї зустрічі Україна домовилася зменшити обєми транзиту газу в 2+ рази у порівнянні з періодом правління Порошенка При цьому вартість одиниці транзиту не мінялася. Тобто, ми ДОБРОВІЛЬНО погодилися отримувати в 2 рази менше
Іншою гівняною стороною угоди було те, що вона була укладена всього на 5 років. До кінця 2024 року. А що далі?
- А нічого! Тобто, ми ДОБРОВІЛЬНО погодилися з тим, що після 2024 року, ми не маємо нічого.
При цьому нагадаю що точка беззбитковості того всього транзитного дєла становить близько 60-65 мільярдів кубів При цьому нагадаю, що з 2021 ми проганяємо всього 40, що нижче точки беззбитковості, тобто, собі в збиток
При цьому нагадаю,що цей зрадницький контракт ми укладали в умовах,коли Європа і росія від нас залежали, бо не мали інших можливостей взимку транзитувати газ
При цьому нагадаю,шо деякі умови контракту, зокрема ціна транзиту були закриті на момент підписання і ними маніпулювал
Я був чи не єдиний, хто тоді кричав, що це зрада
Чи не єдиний, хто витягував звітність ще тоді трансгазу (зараз інший оператор) і доводив збитковість, безперспективність ітд
А також нагадаю, що те що ми виграли в газпрому в Стокгольмі, ми проїмо в якості збитку за ці 5 років
До чого я це все веду і чого я повернувся до цієї угоди? До того, що зрада відбулася тоді і МИ ТОДІ МОГЛИ ОФІЦІЙНО ВИБОРОТИ СВОЇ СИЛЬНУ ПОЗИЦІЮ
І якби Європа не погодила Північний Потік-2, то Порошенко віддав би його Медведчуку?
Ну, Сибирь - это почти курорт для скаленвстающих. Надо расеях переселять за Полярный круг и точка!
«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять городов с населением 300-500 тысяч, лучше - до миллиона», - цитирует Шойгу ТАСС.
По словам военного преступника, такой проект существовал в советское время, незадолго до распада СССР.
«К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», - добавил тувинец.
Финанс.ру.
Только со своей маржой
А раньше мы продавали газ со своей выгодой
Это нам за желчь /мы проживем сами с европой /
Только мы оказались в заднем месте европы
Как говорят не ту страну назвали /гондурасом/
Просто обидно
За то чтобы побыть ''царьком'
Кравчук сдал все /результат налицо/
Теперь учит как вернуть крым
фашисты финансируют рашистов на их войны и на финансирование мощный поток спецопераций против всех, включая фашистов