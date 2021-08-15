Президент Азербайджана Алиев: Армения до сих пор не ответила на предложение о подписании мирного договора

Азербайджан до сих пор не получил от Армении положительного ответа на предложение подписать мирный договор.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АПА.

"Я несколько раз открыто говорил, что мы хотим подписания мирного договора с Арменией, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ. Но мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого", - сказал азербайджанский лидер.

По словам Алиева, если в Армении против подписания мирного договора с Азербайджаном, то армянская сторона должна открыто сказать об этом. "В таком случае мы будем вести свою политику сообразно этому. Если Армения готова к этому, если она готова признать территориальную целостность Азербайджана, которая признана всем миром, то тогда, конечно же, в регион придет долгосрочный мир. Мы хотим этого", - подчеркнул президент.

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Он добавил, что для обеспечения мира есть конкретные предложения: открытие дорог, создание Зангезурского коридора, восстановление всех торговых связей. "Обеспечение после долгого перерыва мира на Южном Кавказе отвечает нашим интересам. Считаю, что это отвечает и интересам Армении. Потому что Зангезурский коридор послужит и их интересам. Они смогут наладить железнодорожное сообщение и с Ираном, и с Россией. На сегодняшний день такой связи нет, появятся новые возможности и для них", - заключил Алиев.

Он добавил, что надеется на продолжение усилий со стороны России для обеспечения безопасности в регионе.

"Россия как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, конечно, играет особую роль в этом регионе. Это естественно. Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать усилия для безопасности этого региона и предпримет меры для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению", - сказал Алиев.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан довел до российской стороны свою обеспокоенность этим. Азербайджанский лидер добавил, что ожидания его страны от России заключаются и в том, чтобы выполнялись все положения трехстороннего заявления по Карабаху.

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