Президент Азербайджана Алиев: Армения до сих пор не ответила на предложение о подписании мирного договора
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Азербайджан до сих пор не получил от Армении положительного ответа на предложение подписать мирный договор.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АПА.
"Я несколько раз открыто говорил, что мы хотим подписания мирного договора с Арменией, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ. Но мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого", - сказал азербайджанский лидер.
По словам Алиева, если в Армении против подписания мирного договора с Азербайджаном, то армянская сторона должна открыто сказать об этом. "В таком случае мы будем вести свою политику сообразно этому. Если Армения готова к этому, если она готова признать территориальную целостность Азербайджана, которая признана всем миром, то тогда, конечно же, в регион придет долгосрочный мир. Мы хотим этого", - подчеркнул президент.
Он добавил, что для обеспечения мира есть конкретные предложения: открытие дорог, создание Зангезурского коридора, восстановление всех торговых связей. "Обеспечение после долгого перерыва мира на Южном Кавказе отвечает нашим интересам. Считаю, что это отвечает и интересам Армении. Потому что Зангезурский коридор послужит и их интересам. Они смогут наладить железнодорожное сообщение и с Ираном, и с Россией. На сегодняшний день такой связи нет, появятся новые возможности и для них", - заключил Алиев.
Он добавил, что надеется на продолжение усилий со стороны России для обеспечения безопасности в регионе.
"Россия как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, конечно, играет особую роль в этом регионе. Это естественно. Надеемся, что Россия и дальше будет прилагать усилия для безопасности этого региона и предпримет меры для обеспечения долгосрочного мира. В то же время наши ожидания заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению", - сказал Алиев.
Алиев подчеркнул, что Азербайджан довел до российской стороны свою обеспокоенность этим. Азербайджанский лидер добавил, что ожидания его страны от России заключаются и в том, чтобы выполнялись все положения трехстороннего заявления по Карабаху.
Пожалуйста, подождите...
Зачем Армении тот договор?
Алиев все просрал.
Теперь уразумел?
Не вернулся ни один азербайджанский беженец, нет органов власти, территорией управляет кацапская военная администрация, стоит кацапская армия и полиция, военные базы.
Азербайджан отказался от права освобождать свои территории.
Это великая победа для твоего отсутствующего мозга.
Ти менше читай методички кремлівські
Їм "втуляють" що "Рассєя" "поставила раком" Азербайджан!
если Сев. Ирландия, Шотландия ? когда там последний раз стреляли ? а шо такое
расися ? это вообще сплошной карабах прОцентов так на 50%....
друг друга ненавидят просто кинуть спичку и понеслась.... у меня нет интереса к
такому повороту я просто констатирую факт
а они что могут? всё оружие тактика стратегия кацапские.... и бабосики.... в который
раз напоминаю про народную мудрость- сел играть в карты с чёртом не проси у Бога
помощи.....
І, взагалі, Азербайджан, як переможець у війні мав би сам з міжнародною допомогою визначити кордони
ну землицу кое какую кое как отбили но там где кацапьё "миротворцы" мира не будет будут
дёргать обе стороны им война нужна а так они нах никому не нужны
Хоча, звісно, краще було би підписання капітуляції Вірменії із всіма наслідками. Але вірменське закордонне лобі чудеса творить
что было нарушение... просто нужно понимать стратегическую задачу врага - всех вокруг
перессорить, не влезая самим по большому счёту и заходить на чьито территории исклю
чительно "миротворцами"
Вірмени гордяться своїми винахідниками, у них як у росіян, усе понавиходили вірмени. От тільки на цей винахід патент не отримали
политическую так и географическую то с другой стороны Арала Туркменистан и Казахстан у
которых у первого громадные залежи газа у второго неплохо с нефтью, тоесть трубы по дну
Арала попадают в Азербайджан и по низине вдоль р.Кура в Грузию мимо Тбилиси в район
Батуми тоже по низине и дальше дно Чорного моря и опа!!! Турция.... надеюсь дальше объяс
нять не надо.... касабам это серпом по яйцам......
тебе на голову одевать