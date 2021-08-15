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Афганистан (599) Талибан (168)

"Талибан" захватил еще один большой город Афганистана и подошел к окраинам Кабула

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы захватили еще две провинции и подошли к окраинам столицы Афганистана, а также ворвались в крупный северный город, защищаемый бывшими полевыми командирами, заявили афганские официальные лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Днем 14 августа, как сообщает агентство "Франс-Пресс" со ссылкой на источники на местах, талибы захватили город Мазари-Шариф на севере Афганистана, который боевики штурмовали несколько дней. Мазари-Шариф традиционно считается оплотом противников "Талибана".

В Пентагоне сегодня сообщили, что в субботу в Кабул прибыла новая партия американских военнослужащих, которым поручено обеспечить безопасную эвакуацию сотрудников американского посольства и граждан Афганистана, которые работали на американские силы во время нападения талибов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вывод войск США из Афганистана - это ошибка, - глава британского минобороны Уоллес

На этой неделе в посольстве США в Кабуле все еще работали около 4200 человек.

Байден и вице-президент Камала Харрис провели видеоконференцию с командой Белого дома по национальной безопасности, чтобы "обсудить продолжающиеся усилия по сокращению нашего гражданского присутствия в Афганистане, эвакуации просителей специальных иммиграционных виз и наблюдению за развивающейся ситуацией в сфере безопасности", - сказал представитель Белого дома.

По словам источника, среди присутствующих были госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

В субботу президент Афганистана Ашраф Гани пообещал предотвратить дальнейшее кровопролитие и сказал, что сейчас "проводятся консультации, чтобы попытаться положить конец боевым действиям".

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Боевики захватили большую часть северных, западных и южных районов Афганистана в ходе стремительного наступления менее чем за три недели до окончательной даты, до истечения которой США собирались вывести из страны последних военных, что вызвало опасения о том, что боевики собираются устроить военный переворот, а также по поводу возможной новой гражданской войны в Афганистане.

"Талибан" захватил всю провинцию Логар, к югу от столицы Кабула, и задержал местных чиновников, сообщила Хода Ахмади, депутат от провинции. Она сказала, что талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах к югу от Кабула.

По словам Халида Асада, депутата провинциального законодательного органа, боевики также захватили административный центр провинции Пактика, граничащей с Пакистаном. Асад рассказал, что боевые действия начались в Шаране рано утром в субботу, но закончились после того, как местные старейшины вмешались, чтобы договориться о выводе войск. Он сказал, что губернатор и другие официальные лица сдали свои полномочия и направляются в Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани выступил в субботу с телеобращением, первым публичным выступлением после недавних территориальных захватов, сделанных "Талибаном". Гани поклялся не отказываться от "достижений" последних 20 лет, с того времени как США свергли "Талибан" после терактов 11 сентября.

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На этой неделе США продолжили мирные переговоры между правительством и талибами в Катаре, и международное сообщество предупредило, что правительство талибов, созданное силой, не будет восприниматься в качестве законных властей. Но боевики, похоже, не заинтересованы в уступках, захватывая все новые территории.

Первые американские морские пехотинцы из контингента численностью 3000 человек прибыли в Кабул в пятницу, чтобы помочь частично эвакуировать посольство США. Остальные военные должны прибыть к воскресенью. Их размещение вызывает вопросы о том, будет ли перенесен на более позднюю дату крайний срок вывода войск, назначенный на 31 августа.

ВВС США нанесли несколько авиаударов, чтобы помочь своим афганским союзникам на земле, но это, похоже, мало что сделало для того, чтобы остановить продвижение талибов. Согласно данным отслеживания полетов, бомбардировщик B-52 и другие боевые самолеты пересекли воздушное пространство страны в субботу.

Ранее в этом году президент Джо Байден объявил о выводе всех американских войск из Афганистана к концу августа, пообещав положить конец самой продолжительной войне в истории Америки. Его предшественник, президент Дональд Трамп, достиг соглашения с талибами, чтобы подготовить почву для ухода США.

Читайте: МИД призвал украинцев покинуть Афганистан

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+42
залишається тільки побажати талібан в кожен російський будинок
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15.08.2021 02:11
+35
Если украинцы сами не знают, чего хотят, то никакие американцы не помогут.
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15.08.2021 02:17
+18
Есть такие люди, - их зовут кацапы,
До всего есть дело, всё им по плечу,
Учат, как сношаться, даже маму с папой,
Пьют заместо пива, - конскую мочу.

Раздают кацапы ценные советы,
Ведь они всё знают, и во всём секут,
Где чего случится вдруг на белом свете,
А кацап незванный, - сразу тут как тут.

Где его не просят, и не уважают, -
Именно в то место сунет он свой хер,
Хоть своей же властью вечно унижаем, -
Он на всё согласен, словно пионер.

Что же тут поделать, - это их привычка, -
Лезть под одеяло, и в ночной горшок,
Ведь кацапы, знамо, - и в пи...де затычка,
И к за...упе лысой красный гребешок.

Тягот и лишений не страшась нисколько,
За весь мир кацапы призваны страдать,
Всем они помогут, - во дворе вот только
За собою мусор некому убрать.

Жили бы нормально, как все люди в мире,
Но кацап, однако, твёрдо убежден,
Что ему мешает смыть говно в сортире
Хитрый и коварный, подлый Вашингтон.

Как же вы, болваны, жалки и нелепы, -
Сами обосрались с головы до пят,
До чего забавно наблюдать, как скрепы
В ваших черепушках без мозгов скрипят.

Между тем, имея кой-какой всё ж опыт,
Пьяная Россия всё встает с колен, -
Но не понимает, бедная, что в жопе
Не духовный стержень, а кремлёвский член.

В голове опилки и обрывки ваты, -
Кто из вас ответит на такой вопрос, -
Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты,
Вы же ни при чём ведь, - ё...аный колхоз?

Что же вы за люди, - люди-человеки?
Что же вам неймётся, в заднице свербит? -
Будьте же вы, суки, прокляты навеки
С вашим "русским миром", - fucking russian shit!
(Vlad Rybakoff, ну почти «чистокровный хохложидофашистский бандеровец»…).
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15.08.2021 08:07
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Страница 3 из 3
США перебросили в Кабул 3 тысячи военных для прикрытия эвакуации американцев из "зеленой зоны". Кабул готовят к сдаче.
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15.08.2021 09:32 Ответить
Так а нафиг он американцам? Теперь талибан - это геморой парашии и ее холуев из средней азии
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15.08.2021 09:36 Ответить
Зачем Афганистан был нужен американцам. Никто этого не знает. Это загадка посложнее бермудского треугольника.
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15.08.2021 09:42 Ответить
пытались создать подобие современного государства, но средневековье победило
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15.08.2021 10:08 Ответить
Ничего они "не захватывают", а возвращаются /к себе/, потешные войка /оккупационного режима/ либо разбегаются, либо присоединяются к новой власти /они же не идиоты/. Прежде чем куда-либо лезть нужно четко определить свои ЗАДАЧИ /и интересы/, знать и планировыать на будушее /либо колония под претекторатом, либо это карательная акция/!
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15.08.2021 10:01 Ответить
Ну, чому Обама витратив трильйон (!!!) доларів на підтримку заздалегідь приреченого режиму в Кабулі, що з самого початку абсолютно не мав авторитета у місцевих, цілком зрозуміло - це була плата за внески у виборчий фонд демократичної партії і у власний виборчий фонд Обами. Причому ЄДИНЕ, що робили США в Афганістані НАСПРАВДІ - це прикривали дупу *****, бо ніяких американських інтересів у тому регіоні банально немає, навіть суттєвих економічних.
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15.08.2021 10:53 Ответить
Пропусти - внески, як відомо, робили росіяне через різні "фонди". От Обама їм і віддячив. І це не вперше - на російські гроші обирався Біл Клінтон і велась виборча кампанія Хіларі. Та що казати, Обама ліквідував уранодобуваючі потужності США на корню, продавши їх росіянам.
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15.08.2021 10:57 Ответить
/президент Афганистана Ашраф Гани пообещал предотвратить дальнейшее
кровопролитие и сказал, что сейчас "проводятся консультации, чтобы
попытаться положить конец боевым действиям"./

Афганский Зелебоба "Талибан" захватил еще один большой город Афганистана и подошел к окраинам Кабула - Цензор.НЕТ 6167 Нужно просто перестать стрелять (с)
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15.08.2021 10:29 Ответить
Кому ми брешемо, собі? Талібан НІЧОГО не захоплює, урядові війська майже відразу здаються, а місцеві чиновники вступають в сепаратні переговори з Талібаном, як тільки той підходить на 50 кілометрів. Влада в Кабулі НЕ проамериканська, а просто ГНИЛА, КОРУПЦІЙНА. І у нас буде те саме, якщо не задавимо корупцію в зародку, зелену чи шоколадну, не має різниці (с). Забули вже, як корумповані силовики часів Януковича МАСОВО переходили на бік окупанта? Тут те саме один в один. Корупція - вбиває! І людей, і країни.
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15.08.2021 10:49 Ответить
+++ Дуже точно і коротко.
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15.08.2021 11:12 Ответить
а что следующий джихад в рашке?
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15.08.2021 11:03 Ответить
Тут один вякнув, що "більшість афганців не хотять талібів" (лише якихось 20+%).Більшість афганців не хотять, щоб хтось ззовні приходив на їхню землю і заважав їм жити так, як вони звикли жити віками і будуть так жити віками. Комусть воно здається дрімучим, комусь феодальним, комусь ісламською диктатурою , але це їхнє життя, їхня філософія, їхня ментальність їхня ідеологія, їхня культура і їхня релігія. Саме тому афганці зараз підтримають талібів і підкоряться їхній владі, бо вони (таліби) іменем Аллаха вигнали з Афганістану чужинців, котрі заважали їм жити .
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15.08.2021 11:27 Ответить
Треба бути повним закінченим кретином, щоб таке писати. Бо першими (!) таліби знищили ФІЗИЧНО так званий "Альянс семи", тобто ТИХ САМИХ ПАРТИЗАНІВ і афганців, а не якихось "чужинців", що вигнали з Афганістану СПРАВЖНІХ чужинців - совітські війська.
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15.08.2021 11:30 Ответить
Вот вам и пример того ,какие американцы на самом деле союзники .Дерьмократы во главе с Байденом кидают своих союзников демократическое правительство Афганистана и это на фоне того ,как Байден говорит ,что он будет трудиться над обьединением всех демократичемких правительств мира в противостоянии автократическим режимами и тут же договаривается с германией о снятии сенкций с северного потока -2 ,что развязывает руки рашке и автократическому режиму путина в продолжении агрессии против своих соседей,насыщая её для этого деньгами от продажи газа .Походу у старика бидона действительно деменция старческая и он не понимает ,что делает раз говорит одно ,а поступает прямо потивоположно тому, что намеревается ,как он сказал делать и ему опасно находиться на должности президента в первую очередь для самой америки
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15.08.2021 12:26 Ответить
хіба то союзники, двадцять років годували, а вони все одно на макові поля дивляться
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15.08.2021 12:34 Ответить
Январь 2021 года Байден "США возвращаются"
Август 2021 года Байден " Не трогайте нас, дайте унести свои задницы из Вьетнама Афганистана"
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15.08.2021 12:37 Ответить
Жаль солдат , которые погибли в Афганистане и Вьетнаме . Бесполезная война та и другая .🇺🇦
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15.08.2021 22:43 Ответить
У провінції Логар величезна американська авіабаза.
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16.08.2021 12:17 Ответить
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