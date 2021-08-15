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За минувшие сутки нарушений режима "тишины" на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

За минувшие сутки нарушений режима

За минувшие сутки, 14 августа, и по состоянию на 7 утра 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные штаба ООС, обнародованные пресс-службой Минобороны.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы размещают военную технику с нарушением линии отведения на Донбассе, - Украинская сторона СЦКК

Автор: Ірина Дашківська
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Странно, жто по любому связано со вчерашней акциец под Администрацией президента. Нк хотят отвлекать внимание кацапы , думаем почему и зачем.
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15.08.2021 08:06 Ответить
АналітЄХ...)))
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15.08.2021 08:24 Ответить
За минувшие сутки нарушений режима "тишины" на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1990
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15.08.2021 08:26 Ответить
Местные пишут что прилетело с лугандонского полигона,
Но Сливной Бачок (псев. Скабеева) завтра скажет что это ВСУ
За минулу добу порушень режиму "тиші" на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5774
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15.08.2021 08:33 Ответить
Жопочленец из Харцызка, а так всё верно.
Только из скромности не написали за какой подвиг получил 19 лет -
убийство пожилой женщины
За минулу добу порушень режиму "тиші" на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4550
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15.08.2021 08:42 Ответить
Негостеприимно встречает Немытая Орда своих
За минулу добу порушень режиму "тиші" на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9517
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15.08.2021 08:45 Ответить
Звіздьош. Режим тиші порушується щодня. А наша недовлада покриває дії фуйла.
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15.08.2021 08:42 Ответить
По справах їхніх впізнаєте їх.(С)
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15.08.2021 08:56 Ответить
 
 