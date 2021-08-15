За минувшие сутки нарушений режима "тишины" на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

За минувшие сутки, 14 августа, и по состоянию на 7 утра 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные штаба ООС, обнародованные пресс-службой Минобороны.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - следует из сообщения.

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