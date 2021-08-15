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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 695 новых случаев заражения, 569 человек госпитализированы

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 695 новых случаев заражения, 569 человек госпитализированы

За минувшие сутки, 14 августа 2021 года, в Украине зафиксировано 695 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 50, медработников - 5).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Кроме этого, подчеркивается, что также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 569 человек;

◾ летальных случаев - 17;

◾ выздоровели - 238 человек.

За сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 15456 человек,

◾ методом ИФА - 2494 человека,

◾ экспресс-тестами - 12848 человек.

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Также сообщается, что за все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 265 912 человек;

◾ выздоровели - 2 196 827 человек;

◾ летальных случаев - 53 255;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11667597.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях", - подчеркивают в Минздраве.

Автор: Ірина Дашківська
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Привіт із Бувовеля, чувакі й чувіхі В Україні за добу від COVID-19 померло 17 осіб, зафіксовано 695 нових випадків зараження, 569 осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 1213
В Україні за добу від COVID-19 померло 17 осіб, зафіксовано 695 нових випадків зараження, 569 осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 3025
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15.08.2021 13:28 Ответить
В Ізраїлі там де більшість населення вакцинованих смертність за місяць більше 6500 чоловік. В середньому 26 людей за добу. Населення Ізраїлю в 5 разів менше населення України. Цензор підчищає коментарі проти вакцинації. Варто перейменувати сайт Цензор - Да.
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16.08.2021 10:34 Ответить
 
 