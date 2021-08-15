Китай заключил тайную сделку с ВОЗ по исследованию коронавируса, - The Sunday Times
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Правительство Китая заключило тайную сделку с ВОЗ относительно характера расследования международной группы ученых о происхождении коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Это стало возможным после многолетнего влияния Пекина на функционирование организации.
Об этом пишет The Sunday Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как утверждают источники газеты, договоренности между ВОЗ и китайскими властями касались того, что эксперты организации, которые в ходе расследования происхождения нового коронавируса приезжали в январе и феврале текущего года в Китай, будут изучать исключительно версию о его естественном возникновении, не рассматривая теорию о лабораторной утечке.
По версии The Sunday Times, данное соглашение стало очередным примером прокитайской направленности ВОЗ.
Пекин стал целенаправленно наращивать свое влияние в ВОЗ со времен вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, также известен как атипичная пневмония), произошедшей в 2002-2003 годах в Китае.
Как считает газета, это было вызвано тем, что китайские власти остались сильно недовольны жесткой критикой в свой адрес за медлительность действий при борьбе с эпидемией и неготовность предоставлять необходимые сведения международному научному сообществу, с которой открыто выступала занимавшая на тот момент должность генерального директора ВОЗ норвежка Гру Харлем Брунтланн.
Издание напомнило, что тогда руководство ВОЗ выпустило рекомендацию отказаться от поездок в те районы страны, где обнаружено заболевание, в результате чего, по оценке ряда экспертов, китайская экономика недосчиталась порядка 6 млрд долларов.
На этом фоне Пекин возглавил усилия группы государств по проведению внутренней реформы ВОЗ, направленной на ограничение полномочий гендиректора организации, в том числе в вопросе рекомендаций относительно посещений той или иной страны.
Подобные сообщения в ВОЗ назвали "информационным вбросом".
"Главным приоритетом ВОЗ является завершение наиболее острой фазы пандемии COVID-19. Мы оказываем помощь странам при разработке полного, опирающегося на надежные данные ответа на стоящие перед ними вызовы", - заявил представитель организации.
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Противовес Китаю только Индия...но там передоз ленивых цыган -унтерменш
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml
Думаю, первую сделку заключили ещё два года назад, когда придумали, как настричь бабла и раздуть всемирный шухер на побрехеньках. А потом все пацаны, которые ниже в пищевой цепочке (правительства, минздравы, фармакологические компании и пр.) сообразили, какой им ништяк с неба свалился, и идею радостно подхватили.
Але тут є проблемка. Жовтопикі ублюдки займались зоофілією століттями (бо велика і древня нація), але заразу підчепили лише в 2019 році і рознесли світом
Конечно, а слив вируса из Уханьской конторы в октябре 2019 не является вашим приоритетом. Спасибо, что подтвердили. Наглецы какие.
Китайцы до сих пор не комментируют срочное закрытие института и всего микрорайона вокруг него в октябре 2019, а также пропажу нулевого зараженного ковидом. С чего бы это?
танка 2 не может сделать без инозапчастей.
где заказы миг29му3 с блыскавкой.
2года военные бюджеты зеленский украл под ноль.
зеленкий под видом ковида украл больше других вместе взятых