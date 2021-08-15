РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10908 посетителей онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Коронавирус и карантин
11 900 48
ВОЗ (773) карантин (16730) Китай (2401) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Китай заключил тайную сделку с ВОЗ по исследованию коронавируса, - The Sunday Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Китай заключил тайную сделку с ВОЗ по исследованию коронавируса, - The Sunday Times

Правительство Китая заключило тайную сделку с ВОЗ относительно характера расследования международной группы ученых о происхождении коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Это стало возможным после многолетнего влияния Пекина на функционирование организации.

Об этом пишет The Sunday Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как утверждают источники газеты, договоренности между ВОЗ и китайскими властями касались того, что эксперты организации, которые в ходе расследования происхождения нового коронавируса приезжали в январе и феврале текущего года в Китай, будут изучать исключительно версию о его естественном возникновении, не рассматривая теорию о лабораторной утечке.

По версии The Sunday Times, данное соглашение стало очередным примером прокитайской направленности ВОЗ.

Пекин стал целенаправленно наращивать свое влияние в ВОЗ со времен вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, также известен как атипичная пневмония), произошедшей в 2002-2003 годах в Китае.

Как считает газета, это было вызвано тем, что китайские власти остались сильно недовольны жесткой критикой в свой адрес за медлительность действий при борьбе с эпидемией и неготовность предоставлять необходимые сведения международному научному сообществу, с которой открыто выступала занимавшая на тот момент должность генерального директора ВОЗ норвежка Гру Харлем Брунтланн.

Издание напомнило, что тогда руководство ВОЗ выпустило рекомендацию отказаться от поездок в те районы страны, где обнаружено заболевание, в результате чего, по оценке ряда экспертов, китайская экономика недосчиталась порядка 6 млрд долларов.

Читайте также: ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения коронавируса

На этом фоне Пекин возглавил усилия группы государств по проведению внутренней реформы ВОЗ, направленной на ограничение полномочий гендиректора организации, в том числе в вопросе рекомендаций относительно посещений той или иной страны.

Подобные сообщения в ВОЗ назвали "информационным вбросом".

"Главным приоритетом ВОЗ является завершение наиболее острой фазы пандемии COVID-19. Мы оказываем помощь странам при разработке полного, опирающегося на надежные данные ответа на стоящие перед ними вызовы", - заявил представитель организации.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
А китайці гірше тарганів і саранчі. Для них немає принципів і честі. Лише китайська вигода
показать весь комментарий
15.08.2021 08:59
+17
Давнл відомо, що комунякам та їх посіпакам віри нема.
показать весь комментарий
15.08.2021 08:56
+16
Можна, якщо усі підсажені на бабло. ВОЗ вже давно не має відношення до медицини чи науки. Правильно Трамп зробив, що вийшов з цього болота, а старий маразматик байден США назад до цієї ями загнав.
показать весь комментарий
15.08.2021 09:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давнл відомо, що комунякам та їх посіпакам віри нема.
показать весь комментарий
15.08.2021 08:56 Ответить
А китайці гірше тарганів і саранчі. Для них немає принципів і честі. Лише китайська вигода
показать весь комментарий
15.08.2021 08:59 Ответить
китай китаю рознь. Тайвань, Гонконг - это хоть китай, но они ничего общего не имеют с комуняцким быдло
показать весь комментарий
15.08.2021 09:46 Ответить
Китайцы скоро всех на колени поставят.
показать весь комментарий
15.08.2021 08:58 Ответить
Да вот как раз и нет. Сейчас уже тенденция к снижению мирового влияния Китая. Набирают обороты Турки. Им до Китая далеко, но экономика у них идет вверх
показать весь комментарий
15.08.2021 09:03 Ответить
Ви це серйозно? Турки - регіональний гравець. І серйозний, але не світовий. Тому...
показать весь комментарий
15.08.2021 09:06 Ответить
И у турок людей как в Китае?
Противовес Китаю только Индия...но там передоз ленивых цыган -унтерменш
показать весь комментарий
15.08.2021 09:09 Ответить
Шо так тайно? Боятся, что там найдут отпечатки китайских пальцев?
показать весь комментарий
15.08.2021 08:59 Ответить
С каких пор Патрушев стал китаец?

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml
показать весь комментарий
15.08.2021 11:41 Ответить
Китай заключил тайную сделку с ВОЗ по исследованию коронавируса, - The Sunday Times

Думаю, первую сделку заключили ещё два года назад, когда придумали, как настричь бабла и раздуть всемирный шухер на побрехеньках. А потом все пацаны, которые ниже в пищевой цепочке (правительства, минздравы, фармакологические компании и пр.) сообразили, какой им ништяк с неба свалился, и идею радостно подхватили.
показать весь комментарий
15.08.2021 09:07 Ответить
Без шантажу не обійшлося.
показать весь комментарий
15.08.2021 09:46 Ответить
як можна заключити таємну угоду з міжнародною організацією, членами якої є більшість країн світу?
показать весь комментарий
15.08.2021 09:07 Ответить
Можна, якщо усі підсажені на бабло. ВОЗ вже давно не має відношення до медицини чи науки. Правильно Трамп зробив, що вийшов з цього болота, а старий маразматик байден США назад до цієї ями загнав.
показать весь комментарий
15.08.2021 09:42 Ответить
а як це може зробити цю угоду таємною?
показать весь комментарий
15.08.2021 09:47 Ответить
Так, що вона явно не закріплена на папері.
показать весь комментарий
15.08.2021 09:54 Ответить
сміщно
показать весь комментарий
15.08.2021 10:32 Ответить
Або на папері, але якого офіційно не існує.
показать весь комментарий
15.08.2021 09:56 Ответить
давно известно , шо єта короста поперла после взрыва в Чите в конце 19 года , где парашкины вирусологи вместе с уханьскими китаезами химичили новую биологию .... они отмываться будут любой ценой и покупать всех и вся ... точно также как путлер отмазывается на весь мир от сбитого боинга !
показать весь комментарий
15.08.2021 11:07 Ответить
В Іркутську , в верені 2019 .
показать весь комментарий
15.08.2021 14:58 Ответить
Тайно от нечленов Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 4444
показать весь комментарий
15.08.2021 13:13 Ответить
Источник путинский РуцБизКанал не может быть надежным,это нужно перепроверять.
показать весь комментарий
15.08.2021 09:08 Ответить
Но первоначальный штамм был вывезен китайцами из паРашки!
показать весь комментарий
15.08.2021 09:18 Ответить
Китайцы великая нация, и бесспорно построят выскочек амеров. Дело времени
показать весь комментарий
15.08.2021 09:24 Ответить
угу помню правда потом китайцы раком стояли но то такое Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 1975
показать весь комментарий
15.08.2021 09:32 Ответить
Я не помню. Летописная история Китая - 3500 лет, США образовались в 1776. Постоят еще, какие их годы)))
показать весь комментарий
15.08.2021 09:55 Ответить
ну и смотрим ой цынь - упс повзяки нету цыни хань опять повязки нету хани Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2219 потом вообще 16 варваров Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2219 Суй надорвались в драках с Когурё опять но не повязки а бровки Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2219Тан ой мля Ань Лушань Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2219 потом вообще писец и Монголы Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2219 Монголам не повезло с налогами застукали вылезло Мин и опять те же грабли с манжурамии Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2219 Передали китайцам Библию на китайском как бомбануло японцы в 1934-45 курят нервно в стороне Тайпини полезли Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 1810 Тебе продолжать Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 1953
показать весь комментарий
15.08.2021 10:13 Ответить
Чем, конкретно, великая? Огромным количеством дешевой рабочей силы?! Именно благодаря тому, что желтомордые обслуживают производства корпораций всего мира, у китая все хорошо. Но как только американцы, европейцы и др, свалят со своими заводами в индию, пакистан и тд - китаю будет очень херово.
показать весь комментарий
15.08.2021 09:44 Ответить
Китай - мощнейшая субкультура, США - пшик
показать весь комментарий
15.08.2021 10:17 Ответить
эмм, ну нужно тогда будет распилить \ разворовать \увезти все построенные заводы\производства и уволить миллиард людей, которых нужно чем-то кормить и где-то держать. вряд ли получится как у нас. а если китайцы (пускай половина) уедут - ну, мир станет китайским и все.
показать весь комментарий
15.08.2021 16:00 Ответить
Для китайцев главное в любом расследовании короновируса не выйти на самих себя
показать весь комментарий
15.08.2021 09:40 Ответить
Эту ВООЗ вообще надо закрыть. То они голосованием признают гомосексуализм нормой, то они сначала кричали, что ничего страшного с этим ковидом, теперь они заключают тайный договор, чтобы рассказать, что Ковид сам по себе возник. Продажные шкуры.
показать весь комментарий
15.08.2021 09:42 Ответить
Ковід сам по собі виник, при злиганні косооких виродків із чхаючими панголінами. Первинний механізм передачі - статевий )))
Але тут є проблемка. Жовтопикі ублюдки займались зоофілією століттями (бо велика і древня нація), але заразу підчепили лише в 2019 році і рознесли світом
показать весь комментарий
15.08.2021 10:03 Ответить
А нормы и нет. Гомосексуализм - вариант нормы сексуальных отношений, так же как и гетеросексуализм.
показать весь комментарий
15.08.2021 10:21 Ответить
Норма для организмов разделенных природой по половым признакам, это половое сношение с согласным половозрелым партнером противоположного пола, в результате которого возможно появление потомства. Всё остальное, это "разной степени тяжести" перверсии.
показать весь комментарий
15.08.2021 13:53 Ответить
Это у вас, извращенцев, нормы нет. А у здоровых людей есть. Гомосексуализм- это псих отклонение как и трансгендеризм.
показать весь комментарий
15.08.2021 14:37 Ответить
капец, уже ж сказали что бабушка с Вуханя сожрала на рынке летучую мышь... сырую... Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 156
показать весь комментарий
15.08.2021 09:44 Ответить
главное что не летучая мышь сожрала бабушку))
показать весь комментарий
15.08.2021 15:59 Ответить
ВОЗ и Китай разработали мировую вирусную авантюру для отьмывания мировых финансовых средств.
показать весь комментарий
15.08.2021 09:45 Ответить
Будь яка міжнародна организація завжди є і буде корумпованою. Не можна жодній групі людей давати якусь владу на міжнародному рівні. Зараз з прогнилими ВОЗ та ООН все швидко йде до третьої світової війни.
показать весь комментарий
15.08.2021 09:53 Ответить
Косоокі виродки та продажні чинуші з ВООЗ чимось нагадують вигідні відносини монголо-касаабів та ФІФА, прикормлену грязьпромівським ржублем. Але одна справа, це провести Чемпіонат світу з футболу в містах країни-терориста задля гешефшту, а інша - створити низьколетальну біологічну зброю з економічним характером впливу і розповсюдити її по всій планеті.
показать весь комментарий
15.08.2021 10:08 Ответить
/"Главным приоритетом ВОЗ является завершение наиболее острой фазы пандемии COVID-19/

Конечно, а слив вируса из Уханьской конторы в октябре 2019 не является вашим приоритетом. Спасибо, что подтвердили. Наглецы какие. Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 646

Китайцы до сих пор не комментируют срочное закрытие института и всего микрорайона вокруг него в октябре 2019, а также пропажу нулевого зараженного ковидом. С чего бы это? Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 9021
показать весь комментарий
15.08.2021 10:20 Ответить
отличная новость из пальца высосанная
показать весь комментарий
15.08.2021 10:56 Ответить
зеленский и его популизм кормит китай.

танка 2 не может сделать без инозапчастей.
где заказы миг29му3 с блыскавкой.

2года военные бюджеты зеленский украл под ноль.
зеленкий под видом ковида украл больше других вместе взятых
показать весь комментарий
15.08.2021 10:57 Ответить
Китай ср...ть хотел на всех , что он с успехом и делает ...
Китай уклав таємну угоду з ВООЗ з вивчення коронавірусу, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2574
показать весь комментарий
15.08.2021 11:30 Ответить
Настолько "тайную" что пишут в прессе))
показать весь комментарий
15.08.2021 11:32 Ответить
Очевидно "нищий" эфиоп геврейисус, вместе с компанией, решил немного улучшить своё состояние.
показать весь комментарий
15.08.2021 11:38 Ответить
 
 