Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу "Харьковских соглашений"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Служба безопасности Украины анонсировала серию допросов бывших политиков и действующих чиновников по делу о подписании "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года" от 21 апреля 2010 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на раздел "повестки" на сайте СБУ.
Отмечается, что на допросы в понедельник, 16 августа, вызываются:
- народные депутаты от ОПЗЖ Юрий Бойко и Виталий Борт;
- внефракционный избранник IX созыва Дмитрий Шпенов;
- первый заместитель министра инфраструктуры Украины (2010-2014 годы) Константин Ефименко;
- народный депутат нескольких созывов и председатель Государственной таможенной службы Украины (2010-2012 годы) Игорь Калетник;
- народный депутат VI созыва Юлия Ковалева;
- первый заместитель Председателя Верховной Рады VI созыва и трижды министр юстиции Александр Лавринович;
- председатель Верховной Рады (2008-2012 годы) Владимир Литвин;
- председатель Государственной пограничной службы Украины (2003-2014 годы) и родной брат бывшего спикера ВР Николай Литвин;
- глава СБУ (2010-2013 годы) Валерий Хорошковский;
- народный депутат четырех созывов Василий Цушко;
- министр финансов (2010-2012 годы) Федор Ярошенко.
По данным СМИ, указанные лица проходят свидетелями по статье о "Государственной измене" (ч.1 ст. 111 УК) в деле, которое расследуется с середины марта 2021 года.
Напомним, 12 марта 2021 года Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений". 16 марта СБУ провела обыки в ВР, СНБО, МИД и Кабмине. При этом выявлены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия "харьковских соглашений" осознавало их последствия.
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Насиров им поможет....
Закрыл шоколадную фабрику в Липецке!
Тут петро олексійович, на своєму рідному йому і його дітям "ізикє", дає пояснення як ці ганебні і продажні харківські угоди "выгодны и паРаше и Украине". Тут же він підтверджує, що європейські країни теж мали такі ж як і Україна, кабальні умови постачання газу в Європу. От тільки є один ньюансік: європейці відразу звернулися до суду і змусили паРашу переглянути ці угоди, а тодішнє керівництво України пішли на державну зраду. Петра олексійовича також треба за кучері брати і тягти на допит в СБУ.
Будете у Бутусова личным врагом.
Пора привести в порядок законодательство
Мораль: не вір, не довіряй передвиборчим обіцянкам! Довіряй реальним справам, які кандидати продемонстрували до свого чергового балотування!
А какие именно последствия? В чем там ущерб от них?
Но почему-то никто не заинтересовался вопросом, а где же в этом списке пан Демченко, который и является автором, писавшим Харьковские соглашения, а сейчас успешно трудящийся в в офисе президента заместителем Ермака.
Это никого не интересует?
Зато почему-то сюда стараются обязательно приплести Порошенко, который к данному вопросу вообще не имел отношения.
Странная всё-таки логика у комментаторов.
Щодо української мови, то я ій володію так само, як й російською
Просто якщо я відповідаю на коментар, написаний російською, то на тій же мові й відповідаю.
Вірніше, закінчиться нічим.
Бо фсбушники і судді того самого пропарашного розливу, що й литвин.