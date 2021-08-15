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Новости Политика Украины
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Бойко (935) Ефименко (13) Калетник Игорь (331) Лавринович (522) Литвин (3111) Харьковский пакт (216) Хорошковский (743) Цушко (473) Борт Виталий (5)

Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу "Харьковских соглашений"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу

Служба безопасности Украины анонсировала серию допросов бывших политиков и действующих чиновников по делу о подписании "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года" от 21 апреля 2010 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на раздел "повестки" на сайте СБУ.

Отмечается, что на допросы в понедельник, 16 августа, вызываются:

- народные депутаты от ОПЗЖ Юрий Бойко и Виталий Борт;

- внефракционный избранник IX созыва Дмитрий Шпенов;

- первый заместитель министра инфраструктуры Украины (2010-2014 годы) Константин Ефименко;

- народный депутат нескольких созывов и председатель Государственной таможенной службы Украины (2010-2012 годы) Игорь Калетник;

- народный депутат VI созыва Юлия Ковалева;

- первый заместитель Председателя Верховной Рады VI созыва и трижды министр юстиции Александр Лавринович;

- председатель Верховной Рады (2008-2012 годы) Владимир Литвин;

- председатель Государственной пограничной службы Украины (2003-2014 годы) и родной брат бывшего спикера ВР Николай Литвин;

- глава СБУ (2010-2013 годы) Валерий Хорошковский;

- народный депутат четырех созывов Василий Цушко;

- министр финансов (2010-2012 годы) Федор Ярошенко.

По данным СМИ, указанные лица проходят свидетелями по статье о "Государственной измене" (ч.1 ст. 111 УК) в деле, которое расследуется с середины марта 2021 года.

Читайте также: Нардепы Бойко, Палица, Шпенов, Борту и Ларин вызваны на допрос по делу "Харьковских соглашений", - СБУ

Напомним, 12 марта 2021 года Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений". 16 марта СБУ провела обыки в ВР, СНБО, МИД и Кабмине. При этом выявлены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия "харьковских соглашений" осознавало их последствия.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
литвин- самая большая хитрожопая су ка после кравчука
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15.08.2021 09:52
+13
воно то все правильно, все так, потрібно розслідувати в інтересах України - але я не вірю, що в літінанта баканова зацікавлені в об'єктивному розслідуванні...
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15.08.2021 09:58
+13
А спросите судью Чауса, он Вам столько интересного расскажет. 2 года клован у руля а Вам все еще Порох виноват...
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15.08.2021 10:10
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литвин- самая большая хитрожопая су ка после кравчука
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15.08.2021 09:52 Ответить
Просто Литвин....*канкретна ПРофурсетка * Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу "Харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 8513
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15.08.2021 09:55 Ответить
Якщо не помиляюсь то і А.Портнова треба викликати.
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15.08.2021 10:27 Ответить
Портнова викликати ніззя, бо він після обрання ЗЕленого зрадника повернувся з вигнання та рулить судовою системою в турборежимі ...
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15.08.2021 11:34 Ответить
Хитрая или не хитрая жопа Литвин, но если по видеозаписям и свидетельствам прежних депутатов подтвердится что 27 апреля 2010 года не было кворума, то голосование по Харьковским соглашениям было фальсификацией. За это полагается весьма суровое наказание и Литвину не отвертеться от статьи государственная измена.
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15.08.2021 11:42 Ответить
Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу

Насиров им поможет....
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15.08.2021 22:02 Ответить
Скорее перед ним. По хитрожопости он всех "политиков" в Украине переплюнул.
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15.08.2021 11:46 Ответить
Боже, як їм буде страшно!
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15.08.2021 09:56 Ответить
З нашим Веніціанським правосуддям кожній багатій людині при відкритій кримінальній справі дюже. дюже страшно. А в комісії без сумніву прагнули зробити в нас унікальне правосуддя. От і зробили.
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15.08.2021 10:13 Ответить
воно то все правильно, все так, потрібно розслідувати в інтересах України - але я не вірю, що в літінанта баканова зацікавлені в об'єктивному розслідуванні...
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15.08.2021 09:58 Ответить
Головне, як і в сексі. для зєйлюрінців - процес, а не результат. Піар, рейтинги...
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15.08.2021 10:14 Ответить
Если этих людоедов выпустят обратно - так и знайте - власть гавно. Уже было время подготовиться к переменам.
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15.08.2021 09:59 Ответить
Шо влада гавно відомо ще з 19 року.
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15.08.2021 10:08 Ответить
С 91 го )) Сразу как убили Черновола.
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15.08.2021 10:11 Ответить
Чорновола вбили дещо пізніше, а от ***** Кравчук збудував клєптомансько-олігархічну державу.
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15.08.2021 10:16 Ответить
Да,но предпосылки к этому активно готовились. Он был обречен. Окруженный кгбэшниками.А народ не имел ему замены. Да и Черновол глупо поступил,не окружив себя надежными преемниками.
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15.08.2021 10:21 Ответить
Это да, выбрали б его- жили б сейчас как в Чехии и Польше. Но тогдашние 73% умникоф выбрали старого красного директора Кравчука- и прочих "новых" лиц того времени
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15.08.2021 16:49 Ответить
Конечно поздно, но очень правильно!
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15.08.2021 10:00 Ответить
Отлично,крышевавший всю эту регионаловскую банду потрох ослаб,пора тащить их в камеры.
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15.08.2021 10:06 Ответить
А спросите судью Чауса, он Вам столько интересного расскажет. 2 года клован у руля а Вам все еще Порох виноват...
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15.08.2021 10:10 Ответить
Да эта тварь из Моржовии строчит ,для них главный враг - Порох
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15.08.2021 10:38 Ответить
Да эта тварь из Моржовии строчит ,для них главный враг - Порох

Закрыл шоколадную фабрику в Липецке!
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15.08.2021 22:05 Ответить
Тебе уже в затылок дышат,чтоб шею скрутить,сраная тварь,но оно все про Пороха))))
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15.08.2021 10:15 Ответить
По делам судят, а не воплям ботов.
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15.08.2021 11:06 Ответить
Краiнi потрiбен Литвин
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15.08.2021 10:07 Ответить
Нащо ? ))
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15.08.2021 10:12 Ответить
Щоб посадити в громадський сортир і тримати в дєрьмі до самої смерті.
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15.08.2021 10:17 Ответить
І цей Вовочка. Всі вовочки мудаки.
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15.08.2021 10:09 Ответить
А чому ж *папередніки * не розлідували цю справу !? Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу "Харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 5040
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15.08.2021 10:11 Ответить
Если не происходит желаемых действий - тут только одно,значит власть соучастник. Других вариантов нет.
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15.08.2021 10:17 Ответить
То есть,это не ты ,мерзость зесратая,не ты,чмошник зерыговский,вечно голосующий против Украины,соучастник сегодняшней гибели Украины,а кто то там?)не получится ни на кого ничего свалить -ответите за все)
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15.08.2021 10:23 Ответить
А чего ругаться ? Я никого ваще не хвалил. Потому,что некого. И как можно мне приписывать то,что совершенно мне не свойственно ?
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15.08.2021 10:25 Ответить
Потому что задолбали про "попередников",которые с 2014го бились за то,чтоб страну оставить на плаву и кацапов "до Киева " не допустить,и у них получилось!А теперь ,когда зекрыса уже третий год все просырает,все равно лезут к ПАП
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15.08.2021 10:31 Ответить
Просто никто не любит критику. А я критикую всех. Без исключения,кто совершает ошибки. Простительные и умышленные. В этом нет ничего плохого. Власть должна быть готова ответить на вопросы граждан,которые их беспокоят.
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15.08.2021 10:35 Ответить
А как ты думал, что покырувал и концы в воду. Отвечать за дела надо всегда.
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15.08.2021 11:07 Ответить
Почему чмо,которое ты выбрал, дегенерат,пошел на госизмену?
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15.08.2021 10:19 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=919497455493096
Тут петро олексійович, на своєму рідному йому і його дітям "ізикє", дає пояснення як ці ганебні і продажні харківські угоди "выгодны и паРаше и Украине". Тут же він підтверджує, що європейські країни теж мали такі ж як і Україна, кабальні умови постачання газу в Європу. От тільки є один ньюансік: європейці відразу звернулися до суду і змусили паРашу переглянути ці угоди, а тодішнє керівництво України пішли на державну зраду. Петра олексійовича також треба за кучері брати і тягти на допит в СБУ.
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15.08.2021 10:29 Ответить
К Баканову? Тот патриет конечно сразу разоблачит зраду.
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15.08.2021 11:27 Ответить
Завтра в СБУ чекають на допит ексспікера ВР Литвина, нардепа Бойка і деяких колишніх чиновників і політиків у справі "Харківських угод" - Цензор.НЕТ 2533 Та ото ж! Треба ще розібратися, хто для баканова - зрадник і ворог. Наприклад - мертвечук, підозрюваний в держ.зраді - під домашнім арештом, а Семенченко - в одиночній камері. При чому - перший явно працює проти інтересів України, на користь паРаші, а другий, зі своїми побратимами, виступив на захист України, "проти сруського міра" весною 14 року, коли силові структури здавали без бою міста Донбасу прокацапській нечисті.
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15.08.2021 11:55 Ответить
Петра олексійовича також треба за кучері брати і тягти на допит в СБУ.

Будете у Бутусова личным врагом.
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15.08.2021 22:08 Ответить
Бо попередні боялись вийти на себе. Завтра в СБУ чекають на допит ексспікера ВР Литвина, нардепа Бойка і деяких колишніх чиновників і політиків у справі "Харківських угод" - Цензор.НЕТ 4975
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15.08.2021 14:03 Ответить
Какой суммой закроют вопрос и делопроизводство.
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15.08.2021 10:16 Ответить
И вопрос там будет только один: "За сколько Родину продали?". И тут же всех повязать и в камеру СИЗО. Остальные (те, что еще на воле) разбегутся, как тараканы. Такая вот очистка... И никто не помешает нам строить светлое будущее
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15.08.2021 10:25 Ответить
Ну вот подошло время и этих за вымя потрогать.)
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15.08.2021 10:28 Ответить
Завтра СиБиУ заявить, що громадянин Литвин на допит не з'явився, і встановити його місцеположення неможливо. Банківські рахунки закриті, бабло виведене в офшори, а нерухомість продана
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15.08.2021 10:29 Ответить
..та не боятся эти ванючие крысы нихххт.., - увы..((((((((((((
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15.08.2021 19:42 Ответить
Литвина сразу под стражу брать и его братца -погранца ,который запускал через кордон рашистских диверсантов с оружием
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15.08.2021 10:32 Ответить
..и бросил-сбежал свой сектор...(((((((((((((((((((((((
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15.08.2021 19:43 Ответить
ЗЕлень так скоро и дела откроет на Петлюру и Коновальца- за поднятие антигетьманского повстання и подрыв обороноздатности держави в момент когда нужно было рубить большевиков на окраинах Стародуба и Новгород-Сиверского. И к стати в результате Стародубщину через год присоединили к рашке, по референдуму на штыках, так же как и крым только Стародубщина это такая же украинская земля как и Полтавщина, но заяистили ее от всего украинского так же как Холмщину или Брестщину
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15.08.2021 10:43 Ответить
Коли Кучму з Кравчуком за "Будапешт" викликати вже будете?
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15.08.2021 10:53 Ответить
клали они на ваш допрос мелким оптом
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15.08.2021 10:55 Ответить
отмываются гады
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15.08.2021 10:57 Ответить
Хто голосував за Харківські угоди. Тирнет пам"ятає всьо.Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу "Харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 9900Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу "Харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 5705
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15.08.2021 11:08 Ответить
Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу "Харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 2969
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15.08.2021 11:09 Ответить
Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников и политиков по делу "Харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 7083
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15.08.2021 11:09 Ответить
Предлагаю всех их ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ ( или право голосовать и быть избранными)
Пора привести в порядок законодательство
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15.08.2021 11:14 Ответить
І серед них такий "герой України" як Богуслаєв. Мотор-Січ. Про Ахметку я вже не кажу.
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15.08.2021 11:33 Ответить
саме цікаве: то були нардепи, обрані виключно по партійним спискам, з яких 227 осіб одразу після обрання утворили "проєвропейську" (так вони себе називали) коаліцію в складі БЮТ+НУНС...
Мораль: не вір, не довіряй передвиборчим обіцянкам! Довіряй реальним справам, які кандидати продемонстрували до свого чергового балотування!
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15.08.2021 11:30 Ответить
Серед нардепів ВО "Батьківщина", яка була другою за розміром фракцією з 154 народними обранцями, знайшлось дев'ять, які підтримали ратифікацію вигідного Росії договору. Це Сергій Зубов, Володимир Іваненко, Петро Кузьменко, Олег Маліч, Святослав Олійник, Володимир Писаренко, Ігор Савченко, Іван Сідельник та Олег Черпіцький.
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15.08.2021 11:39 Ответить
і в НУНСі такі були...
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15.08.2021 12:10 Ответить
пуганный зеленский это позор украины. он позорит украину и украинцев.
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15.08.2021 11:11 Ответить
16 марта СБУ провела обыки в ВР, СНБО, МИД и Кабмине. При этом выявлены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия "харьковских соглашений" осознавало их последствия.Источник: https://censor.net/ru/n3282817

А какие именно последствия? В чем там ущерб от них?
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15.08.2021 11:30 Ответить
посилення присутності касапів в Криму. В результаті - окупація і анексія
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15.08.2021 11:31 Ответить
на счет - усиления - вряд ли. То есть - в перспективе - возможно, но оккупация произошла раньше. в 13 году, и без харьковских соглашений их в Крыму было столько, сколько им было нужно для захвата.
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15.08.2021 12:08 Ответить
в харківських угодах появилися пункти, яких не було в попередніх. Наприклад, такий: Україна вже не мала права перевіряти кількість військових РФ, які були на службі на базах РФ, відповідно, щоб не перевищувався встановлений договором ліміт.
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15.08.2021 12:13 Ответить
А где это в тексте можно прочитать, а то я что-то такого не увидел? Там вроде 3 статьи всего. может еще какое то дополнение?
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15.08.2021 12:29 Ответить
там продления срока вмф касапии(((((((((((((((((((
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15.08.2021 19:45 Ответить
Пошло говно по трубам. Щас будут выяснять о чем говорил Гришка-самозванец с отцом Варлаамом на литовской границе. Своевременно. Дело вагнеровцев нах никому не надо.
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15.08.2021 11:38 Ответить
Чергове гівношоу з циклу "ми не зрадники, бубося патріот"
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15.08.2021 11:42 Ответить
За Литвином много чего водится (и за остальными Литвинами). Кроме предательства на Харьковских угодах и подстрекательства в деле Гонгадзе. Лучше поздно эту блондинистую шлюху прижать, чем никогда.
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15.08.2021 11:42 Ответить
Странно, а я думал, что зе-упыри уже посадили литвина за соучаствие в убийстве Гонгадзе. Неужели зелох опять ****** своих 73% идиотов, когда два года назад обещал посадить убийц Гонгадзе
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15.08.2021 11:49 Ответить
а чо невжели..???- як завжди!!))))
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15.08.2021 19:46 Ответить
"Завтра в СБУ ждут на допрос экс-спикера ВР Литвина, нардепа Бойко и ряд бывших чиновников".

Завтра в СБУ чекають на допит ексспікера ВР Литвина, нардепа Бойка і деяких колишніх чиновників і політиків у справі "Харківських угод" - Цензор.НЕТ 4017

Завтра в СБУ чекають на допит ексспікера ВР Литвина, нардепа Бойка і деяких колишніх чиновників і політиків у справі "Харківських угод" - Цензор.НЕТ 6321
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15.08.2021 11:51 Ответить
Ой, какие страсти по поводу вызываемых в СБУ тут разгорелись.
Но почему-то никто не заинтересовался вопросом, а где же в этом списке пан Демченко, который и является автором, писавшим Харьковские соглашения, а сейчас успешно трудящийся в в офисе президента заместителем Ермака.
Это никого не интересует?
Зато почему-то сюда стараются обязательно приплести Порошенко, который к данному вопросу вообще не имел отношения.
Странная всё-таки логика у комментаторов.
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15.08.2021 12:16 Ответить
А порошенко не був при владі,не займав посади міністрів і його підпис відсутній на тих угодах? 06.08.21 13:22 Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь Може пані кацапка з початку почне поважати закони України а вже потім свинарник. пес.?
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15.08.2021 14:10 Ответить
Порошенко до підготовки та підписання Харківських угод не має ніякого стосунку.
Щодо української мови, то я ій володію так само, як й російською
Просто якщо я відповідаю на коментар, написаний російською, то на тій же мові й відповідаю.
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15.08.2021 14:49 Ответить
Або пані помиляється коли каже що діючий міністр закордонних справ не причетний до міжнародних угод,або навіщо утримувати таких бездіяльних міністрів у владі.
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16.08.2021 08:01 Ответить
Как были пророссийская 5 колона, так и сейчас все удивляются типа " а что было, чего повлияло". Вот из-за таких продавшихся путлеру мы и имеем теперь погибших наших защитников. Когда вы уже уберетесь отсюда в свою "империю"?
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15.08.2021 13:13 Ответить
Черговий пук у калюжу сьогоднішньої влади. Побачили, що рейтинги падають у найвеличнішого разом з його, мяко кажучи, відстоєм у вигляді СН, отже пора починати чергову кампанію проти "ворогів народу". Олігархат, треба розуміти, вже успішно здолали, тепер черга за цими... Переконаний, що це все закінчиться тим, що будуть викликати до сбу і не один раз, навіть кримінальні справи заведуть на деяких і коментувати це все будуть від літінанта старшОго до ухилянта оманського на всіх ТВ каналах. І не більше. Посадити знову ж таки зможуть Стерненка, Семенченка чи ще якогось патріота чи ветерана, а ось якогось ублюдка з того списка, то навряд. Не по феньшую. Це буде грубим порушенням негласних правил, які діють вже на протязі 30-ти років. Про посадки нам обіцяв ще ющер під лозунгом "Бандитам -тюрми", але як говорить народна мудрість: "Обіцяти - не означає женитись". Правда наступний президент з повадками зека порушив по своїй недолугості правила посадивши двох недоторканих, тому і рванув до Ростова коли смаженим запахло. Сивочолий не захотів цими питаннями займатись, мабуть не до того було. А нелох вже дещо знає про спецслужби і добре розуміє, що від претензій наступників може врятувати тільки програма захисту свідків. Але ж хто її організує? Тому він буде роздувати щоки і нещадно ізоблічать врагов, клейміть їх пазором по всім каналам, обіцяти їм суровиє вирокі аж до пажизнєнного з канфіскацієй і пр. Так безпечніше. Ну і знову ж таки: Явамнічегонєдолжен.
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15.08.2021 18:39 Ответить
Вагнерівці то таке,можна на себе вийти.А от справа 11 річної давності,з потенційних фігурантів якої можна зрубати грошики і підняти рейтинги,то ая!
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15.08.2021 19:13 Ответить
В нашей истории вообще *зрад* было много конечно. Пора сказать вслух и давно. Но эта с учётом разных факторов тактического и стратегического уровня одна из самых позорных! Даже отказ в Вильнюсе шапкокрада от евроинтеграции не был таким по значению в 2013г. Запад отвернулся от нас сразу с весны 2010г, увидав произошедшее. Только за это стоило бы шапкокрада и его ближних проклять на века! Конечно известная дешёвая логика *лучше позже--чем никогда* тут уместна. Всех по фамильно голосовавших и кто готовил в МИДе матерьял обьявить вслух и пропечатать в СМИ. Так делали в Эстонии в 90гг когда убирали своё кгб---всех штатных и не штатных пропечатали---но не сажали стукачей тихарей. А здесь гос-чиновники высшего уровня сдали страну стратегически. Уму не постижимо что за эти последние как минимум 5-6 лет этот вопрос был замят. Ведь это причина базовая и последних неудач наших!
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15.08.2021 19:54 Ответить
Лохторату приготовили очередное цирковое представление
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16.08.2021 08:04 Ответить
Нічим це не закінчиться.
Вірніше, закінчиться нічим.
Бо фсбушники і судді того самого пропарашного розливу, що й литвин.
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16.08.2021 12:14 Ответить
 
 