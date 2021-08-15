РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8250 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
758 5
вакцина (3815) карантин (16730) Минздрав (4828) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 76 тыс. человек, всего - 4 691 020, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 76 тыс. человек, всего - 4 691 020, - Минздрав

За минувшие сутки, 14 августа, в Украине от коронавируса вакцинировали 76 148 человек, при этом первую прививку получили 46 371 человек, еще 29 777 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. 

"В течение суток работали: 539 мобильных бригад, 1 545 пунктов прививки; 376 центров вакцинации", - сказано в сообщении.

Кроме этого, подчеркивается, что с начала прививочной кампании привиты 4 691 020 человек, из них получили одну дозу – 4 691 018 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 718 680 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 7 409 698 прививок", - резюмировали в Минздраве.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вчера чипировался модерной. Плечо болит. Температура 37.2 Жду прилета обновления.
показать весь комментарий
15.08.2021 11:28 Ответить
Есть подозрение, мил человек, что ты и за потерпевшего вiслюка не голосовал...

За добу в Україні вакцинували від коронавірусу понад 76 тис. осіб, загалом - 4 691 020, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9113
показать весь комментарий
15.08.2021 12:29 Ответить
Вакцинировался две недели назад модерной, температуры не было, плечо чуть побаливало два дня
Жду второе чипирование))
показать весь комментарий
15.08.2021 12:48 Ответить
Вакцину вкололи- и стал супермен,
Теперь моя гордость почти до колен,
Гипнозом владею, Вай Фай раздаю
И третью вакцину от Дельты колю!
показать весь комментарий
15.08.2021 21:58 Ответить
 
 