За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 76 тыс. человек, всего - 4 691 020, - Минздрав
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За минувшие сутки, 14 августа, в Украине от коронавируса вакцинировали 76 148 человек, при этом первую прививку получили 46 371 человек, еще 29 777 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"В течение суток работали: 539 мобильных бригад, 1 545 пунктов прививки; 376 центров вакцинации", - сказано в сообщении.
Кроме этого, подчеркивается, что с начала прививочной кампании привиты 4 691 020 человек, из них получили одну дозу – 4 691 018 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 718 680 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
"Всего проведено 7 409 698 прививок", - резюмировали в Минздраве.
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