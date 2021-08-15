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Новости Происшествия
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В квартире жилой двухэтажки Днепра произошел взрыв с последующим пожаром. Обнаружены тела двоих человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня, 15 августа, в 08:55 произошел взрыв в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного жилого дома в городе Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники. 

В настоящее время обстоятельства и причина происшествия устанавливаются. 

При этом сообщается, что в результате взрыва возник пожар, после локализации которого в указанной квартире обнаружены тела двух человек. Данные по погибшим устанавливаются. Спасатели принимают меры по ликвидации возгорания.

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В то же время в пресс-центре ГСЧС Днепропетровщины сообщили о пожаре в многоквартирном доме, расположенном по улице Шмидта в Центральном районе города Днепр.

"Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в квартире, расположенной на первом этаже 2-этажного жилого дома. В помещении, где была оборудована кухня, горели домашние вещи и мебель на площади 10 кв.м. Внутри помещения пожарные обнаружили тела погибших мужчины и женщины 1980 и 1961 гг рождения", - следует из сообщения.

Пожар был локализирован в 09:01, а в 9:31 - ликвидирован.

В квартире жилой двухэтажки Днепра произошел взрыв с последующим пожаром. Обнаружены тела двоих человек 01
В квартире жилой двухэтажки Днепра произошел взрыв с последующим пожаром. Обнаружены тела двоих человек 02
В квартире жилой двухэтажки Днепра произошел взрыв с последующим пожаром. Обнаружены тела двоих человек 03
В квартире жилой двухэтажки Днепра произошел взрыв с последующим пожаром. Обнаружены тела двоих человек 04
В квартире жилой двухэтажки Днепра произошел взрыв с последующим пожаром. Обнаружены тела двоих человек 05
В квартире жилой двухэтажки Днепра произошел взрыв с последующим пожаром. Обнаружены тела двоих человек 06

Автор: Ірина Дашківська
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- Редактор, в чём смысл данной фразы? И ты бы хоть примерный адрес или район назвал, иначе нет смысла особого и в самой новости!
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15.08.2021 11:48 Ответить
на улице Шмидта в доме №37 в квартире на первом этаже
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15.08.2021 12:25 Ответить
ну шо сказать, пацики..- была пьянка, шум, драка..- имеем.((
это днепр, детка..(с)(((
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16.08.2021 05:53 Ответить
а в кр.рогу грохнули мэра ..- опзжоповца)))= это рог, детки))) (С)
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16.08.2021 05:56 Ответить
...Об этом сообщает Цензор со ссылкой на источники... - ???
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15.08.2021 11:49 Ответить
В Днепре на Шмидта горел двухэтажный дом: есть погибшие
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15.08.2021 12:42 Ответить
 
 