"Самое главное - сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция", - Чалый о визите Зеленского в США

Визит Президента Украины Владимира Зеленского в США планируется на 30 августа. Накануне визита нужно детально подготовиться к встрече с американским президентом Джо Байденом.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение экс-посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый выразил в эфире 24 канала.

За время своей деятельности в посольстве и Офисе Президента он участвовал в подготовке примерно 70 визитов. Учитывая свой опыт, экс-посол дал несколько советов Зеленскому перед визитом в США. "Самое главное - сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция", - отметил Чалый.

Он добавил, что "повышенные тона" или новейшие способы коммуникации в Белом доме не сработают. Важно подготовить презентацию достижений Украины, видение ее развития и ситуации в регионе.

По мнению экс-посла, стоит также четко указать на вероятные направления деятельности совместно с Джо Байденом, Конгрессом и США в целом. Все эти моменты следует прописать в "повестке дня".

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Положительный момент может оказать и первая встреча в Белом доме. Таких возможностей даже у президента будет немного, но поговорить с Байденом Зеленскому нужно.

"Джозеф Байден - это чрезвычайно опытный политик. Он является глубоким специалистом во внешней политике и человеком, который имеет мудрость", - подчеркнул Чалый.

Чтобы понять масштаб истории США и их лидера, следует пообщаться с как можно большим количеством людей из окружения Байдена. С его советниками, которые будут что-то подсказывать, с другими доверенными людьми. Тогда сформируется понимание, о чем стоит говорить с президентом США.

"Вопросы взаимодействия с Соединенными Штатами - ключевым стратегическим партнером - должно быть шире в обсуждении, чем просто внутри каких кабинетов", - пояснил Чалый.

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