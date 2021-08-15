"Самое главное - сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция", - Чалый о визите Зеленского в США
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Визит Президента Украины Владимира Зеленского в США планируется на 30 августа. Накануне визита нужно детально подготовиться к встрече с американским президентом Джо Байденом.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение экс-посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый выразил в эфире 24 канала.
За время своей деятельности в посольстве и Офисе Президента он участвовал в подготовке примерно 70 визитов. Учитывая свой опыт, экс-посол дал несколько советов Зеленскому перед визитом в США. "Самое главное - сказать, почему Украина нужна Америке. Это ключевая позиция", - отметил Чалый.
Он добавил, что "повышенные тона" или новейшие способы коммуникации в Белом доме не сработают. Важно подготовить презентацию достижений Украины, видение ее развития и ситуации в регионе.
По мнению экс-посла, стоит также четко указать на вероятные направления деятельности совместно с Джо Байденом, Конгрессом и США в целом. Все эти моменты следует прописать в "повестке дня".
Положительный момент может оказать и первая встреча в Белом доме. Таких возможностей даже у президента будет немного, но поговорить с Байденом Зеленскому нужно.
"Джозеф Байден - это чрезвычайно опытный политик. Он является глубоким специалистом во внешней политике и человеком, который имеет мудрость", - подчеркнул Чалый.
Чтобы понять масштаб истории США и их лидера, следует пообщаться с как можно большим количеством людей из окружения Байдена. С его советниками, которые будут что-то подсказывать, с другими доверенными людьми. Тогда сформируется понимание, о чем стоит говорить с президентом США.
"Вопросы взаимодействия с Соединенными Штатами - ключевым стратегическим партнером - должно быть шире в обсуждении, чем просто внутри каких кабинетов", - пояснил Чалый.
Пожалуйста, подождите...
Вашу Московию еще и не начинали "учить", у вас еще все впереди, - сушите ягель.
Вообще-то Куба с 1960 находилась под санкциями США, а с 1962 года санкции были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. Именно таких санкций - "санкций из Ада" и боятся путинские кремляди
кому?))) зачем?) - зеленского учить только портить.
«30 серпня Зеленський їде на зустріч із Байденом. В цей час Україна - і досі об'єкт, а не суб'єкт в міжнародній політиці. Нас не чують. Нашу долю вирішують без нашої участі. Маємо це нарешті змінити.
ВИМОГИ НАЦІЇ:
* відмовитись від реалізації мінської капітуляції в будь-якій формі;
* ніякого особливого статусу для Донбасу;
* ніякого проведення виборів на окупованій території;
* ніякої «формули Штайнмаєра»;
* ніяких «мінських угод»;
* ніяких переговорів у нормандському форматі.
Вимагати від США, як основного гаранта за Будапештським меморандумом, конкретних дій для захисту суверенітету України:
- участі у переговорах щодо війни на Донбасі,
- прямої військової допомоги,
- статусу основного союзника США поза НАТО,
- блокування добудови Північного потоку-2.
Після 30 років відновлення своєї вистражданої Незалежності Україна та українці не збираються здаватися. Тому, якщо один гарант Будапештського меморандуму напав на Україну, а інші - «глибоко стурбовані», маємо право відновити свій ядерний потенціал.
Якщо не гарантують «гаранти», то гарантує ядерний статус!
28 серпня.
Субота.
Київ.
12:00.
Майдан Незалежності.
Приходь на акцію!
Озвучимо президенту ВИМОГИ НАЦІЇ!»
1. Требование участия США в переговорах обсасывалось уже тысячи раз. США-то могли бы принять участие, но паРаша с ними говорить не будет. Так какой толк от переговоров без участия агрессора?
2. Требование прямой военной помощи... У нас зеленое перемирие вообще-то. Помогают воюющим, а не миролюбцам. Или нужно, чтобы штаты вместо нас воевали?
3. Статус основного союзника... В чем здесь интерес США?
4. Блокирование СП2. И как на это может повлиять Байден? Кроме того для США ЕС вообще-то гораздо важней Украины. Нельзя зацикливаться на этом потоке. Гройсман утверждал, что мы не только себя можем газом обеспечивать, но и экспортировать его. И я уверен, что это реально. Может нужно на этом направлении сосредоточиться.
В жизни вожак ведёт .- в данном случае это партия Свобода
А разные варианты требований надо обсуждать на каких нибудь общественных форумах и конференциях . Которые на жаль в Украине никто не проводит
Свобода не ведет никуда. Пусть сначала разберутся со своей партийной верхушкой, а потом пробуют вести. Из требований согласен только с отменой формулы Штайнмайера и непроведением выборов на оккупированной территории.
Вони нікуди не збираються.
1. Здобути. Потребує вкладень грошей, інакше кажучи інвестицій. Які мають повертатись інвестору. Інвестором може бути держава, але в умовах зміни політичного керівництва на виборах і відсутності сталого політичного руху, що характерно для України, під цим способом швидко з'являється вибухівка. Прикалад - кардинальна зміна управління Нафтогазом заради виведення звідти капіталу.
2. Добувати. Тобто управляти бізнесом з добування у такий спосіб, щоби дохід перевищував витрати і забезпечував прийнятний рівень прибутку для сплати податків і повернення інвестицій. Перш за все, потребує можливості збувати газ за ринковою ціною. Що в умовах України є сумнівним, зважаючи на суспільний консенсус про те, що недобутий газ в надрах України належить народу і має йому продаватися за спеціальною ціною.
3. Реалізація газу в Україні є політичним процесом. Який стимулює виникненнія схем на газовому ринку, коли газ реалізується комерційно, але списується, як проданий населенню за спец. ціною.
Я не кажу, що питання не може бути вирішеним. Але, на мою думку, Гройсман мав на увазі створення чергової схеми, а не роботу прозорого ринку газу.
Я свідомий того, що Свобода послуговується тим електоральним полем, яке існує, і намагається розширити власну націоналістичну базу за рахунок ліво-консервативного електорату. По суті це утворює націонал-соціалістичну (в політекономічному сенсі) ідею, на противагу традиційній республіканській, яку б я від них очікував. Це їх вибір, але це не наш вибір.
Попри це, США мають інтерес в Україні, як союзнику, але лише тоді, коли існують умови, які ви виклали в пункті 2. І те саме стосується пункту 4. Хоча і не у прямий спосіб.
Зеленскому навязывали так называемую «формулу Штайнмайера» ( подробнее в АВТОТЕМА)
А вот зелёную власть волнует с большим опозданием
Так шо не сидите на диване
И ещё , Вы предложили кое кому тему организовать , а сами сачкуете и не заходите
Я захожу иногда на тему Яра, читаю. Но отписываться реально нет времени - я сейчас вообще редко комменты пишу.
Тут нужен Порошенко в качестве министра иностранных дел...
"За майже 20 років США вклалися в Афганістан більш, ніж на трильйон доларів - уявіть собі масштаб. Озброїли та навчили 300-тисячну армію. І ще багато всього. Багато хто в афганському уряді був впевнений, що підтримка триватиме вічно, незважаючи на широко розповсюджену корупцію. «Якщо ми важливі, то на нас заплющать очі». Тим не менше - в Білому Домі прийняли рішення залишити Афганістан афганцям.
....
Але для нас висновок має бути дуже простим: США цінують справжніх союзників, надійних та сильних. Їх не здають. Але одночасно ніколи не вибачають корупції та нездатності бути сильними і досягати цілей. Допомагають тільки тим, хто бореться за себе сам, і Афганістан - ще один приклад. Є над чим замислитися".
В этом балагане нет специалистов такого уровня, как Чалый и вообще нет специалистов по международной политике, если, конечно, кто-то не считает таковым завхоза и бывшего лерёчника Ермака.
Поэтому ничего из рекомендованного принято к сведению, а уж тем более реализовано, не будет, к сожалению.
Україна потрібна штатам, щоб було кому захищати Європу від вашої рашки.
Не лише ж американцям цим займатись.
До того ж, значно безпечніше жити в світі, де більше прогнозованих і адекватних країн.
"Вот и весь хрен до копейки"©