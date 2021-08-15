Вакцинацию в Киеве приостановят 23-24 августа в связи с празднованием Дня Независимости, - КГГА

В Киеве из-за празднования Дня независимости Украины не будут вакцинировать население от коронавируса. Центры вакцинации и пункты прививки не будут работать 23 и 24 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Внимание! В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа (понедельник-вторник) не будут работать центр массовой вакцинации в МВЦ и вакцинальные пункты в медицинских учреждениях столицы", - заявили в КГГА.

Киевлянам, в частности тем, кому нужно получить вторую дозу, предлагают вакцинироваться 21-22 августа. Вакцинация населения возобновится уже начиная с 25 августа.

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