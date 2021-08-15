Вакцинацию в Киеве приостановят 23-24 августа в связи с празднованием Дня Независимости, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве из-за празднования Дня независимости Украины не будут вакцинировать население от коронавируса. Центры вакцинации и пункты прививки не будут работать 23 и 24 августа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"Внимание! В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа (понедельник-вторник) не будут работать центр массовой вакцинации в МВЦ и вакцинальные пункты в медицинских учреждениях столицы", - заявили в КГГА.
Киевлянам, в частности тем, кому нужно получить вторую дозу, предлагают вакцинироваться 21-22 августа. Вакцинация населения возобновится уже начиная с 25 августа.
Топ комментарии
+7 Andriy Kalnyshevsky
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+6 Valery Greff
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показать весь комментарий15.08.2021 12:08
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https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
А точнее, как и до вакцинации...
https://youtu.be/uwjhSF8a0aU
Тогда правительства многих стран лишаться финансовых потоков в свои карманы...
То есть, воопше!
Слава педалику, ура!
В свободном доступе только короновак.
Все остальное отсутствует, даже для повторной привывки.
Ото, заруби себе на носу, продолжай колоться своим спутником и не свисти тут.
Он что Министр здравохранения или санврач ?
Это в других городах тупые меры пробивают вакцины для своих жителей.
В Израиле 95% заболевших - и Все после 2-й дозы вакцинации .. Как так может быть ваксеры !?
Если надо выехать в загранкоммандировку без геморроя.
То, есть - помогает только от одного заболевания.
Мошенники всех стран собрались и доят трудящихся всего мира!
Чем больше у нас вакцинируюется, тем больше спасем жизней!
Почему 2 дня мы должны терять из за праздника? Вы уж определитесь, или это обычное дело и тогда не нужно вводить локдауны, либо все таки реальная угроза здоровью нации и тогда и меры должны быть соответствующие.
Парады и праздники дело десятое в таком тяжелом положении. На первом месте должна быть вакцинация, пока не началось!
Так это естественная убыль. Просто каждой смерти приписывают ковид. А его там и близко нет!