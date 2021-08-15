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Вакцинацию в Киеве приостановят 23-24 августа в связи с празднованием Дня Независимости, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Вакцинацию в Киеве приостановят 23-24 августа в связи с празднованием Дня Независимости, - КГГА

В Киеве из-за празднования Дня независимости Украины не будут вакцинировать население от коронавируса. Центры вакцинации и пункты прививки не будут работать 23 и 24 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Внимание! В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа (понедельник-вторник) не будут работать центр массовой вакцинации в МВЦ и вакцинальные пункты в медицинских учреждениях столицы", - заявили в КГГА.

Киевлянам, в частности тем, кому нужно получить вторую дозу, предлагают вакцинироваться 21-22 августа. Вакцинация населения возобновится уже начиная с 25 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 76 тыс. человек, всего - 4 691 020, - Минздрав
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Топ комментарии
+7
И чем одно другому мешает?
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15.08.2021 11:56
+6
Так речь НЕ о кацапстане, а о людских местах с людской вакциной, а не скотомицином спутник-вектор Вакцинацию в Киеве приостановят 23-24 августа в связи с празднованием Дня Независимости, - КГГА - Цензор.НЕТ 9777
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15.08.2021 12:21
+4
Смертность среди получивших полный курс прививок нормальной вакциной - на уровне статистической погрешности, т.е. ничтожна.
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15.08.2021 12:08
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И чем одно другому мешает?
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15.08.2021 11:56 Ответить
Смертность среди получивших полный курс прививок нормальной вакциной - на уровне статистической погрешности, т.е. ничтожна.
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15.08.2021 12:08 Ответить
Серед не отримавших жодної прививки, теж....
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15.08.2021 12:30 Ответить
А следи не вакцинированных, или не получивших полный курс прививки - 99%++ Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 5450

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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15.08.2021 12:31 Ответить
рейтерс- купленная помойка деБиллаГейца, а не источник Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 722
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15.08.2021 13:44 Ответить
Для вас, лаптей мокшанских, единственный авторитетный источник - это соловьиный помёт Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 4115
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15.08.2021 13:45 Ответить
Смертность среди получивших полный курс прививок нормальной вакциной - на уровне статистической погрешности,

А точнее, как и до вакцинации...
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15.08.2021 21:45 Ответить
Точнее, как до эпидемии. Но это для получивших полный курс вакцинации. А для НЕ получивших - как у вас на лаптестане сейчас:

https://youtu.be/uwjhSF8a0aU

Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 2368
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15.08.2021 21:49 Ответить
Вакцинацию в Киеве приостановят 23-24 августа в связи с празднованием Дня Независимости, - КГГА - Цензор.НЕТ 1797
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15.08.2021 12:26 Ответить
гениально))
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15.08.2021 12:04 Ответить
Вообще надо отменить вакцинацию. От неё никакой пользы. Уколы нужно каждые пол года делать. Проще переболеть. К тому же 40% уже переболели. Тем более, что здесь вакцины это шмурдяки, а не вакцины
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15.08.2021 12:11 Ответить
Так речь НЕ о кацапстане, а о людских местах с людской вакциной, а не скотомицином спутник-вектор Вакцинацию в Киеве приостановят 23-24 августа в связи с празднованием Дня Независимости, - КГГА - Цензор.НЕТ 9777
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15.08.2021 12:21 Ответить
Вообще надо отменить вакцинацию

Тогда правительства многих стран лишаться финансовых потоков в свои карманы...
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15.08.2021 21:47 Ответить
А парашутисти теж танцюватимуть в масках ************ присядку? Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 1602
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15.08.2021 12:36 Ответить
Но пилить ковидный фонд на постройке дорог не перестанут...
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15.08.2021 12:52 Ответить
Останавливай, не останавливай, а в Киеве кроме китайского фуфломицина, вакцин нет!
То есть, воопше!
Слава педалику, ура!
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15.08.2021 13:07 Ответить
Интересно, это Файзер китайский, или Модерна? А может АстраЗенека? Всё это в Киеве ЕСТЬ Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 4708
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15.08.2021 13:09 Ответить
Откуда тебе, лапоть, знать, что есть в Киеве?
В свободном доступе только короновак.
Все остальное отсутствует, даже для повторной привывки.

Ото, заруби себе на носу, продолжай колоться своим спутником и не свисти тут.
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15.08.2021 13:24 Ответить
Это у вас на лаптестане, винторогий, есть только скотомицин спутник-вектор! А у людей есть человеческие вакцины Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 6073
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15.08.2021 13:27 Ответить
При современном развитии печатного дела на Западе...
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15.08.2021 21:49 Ответить
А тебе-то что до Запада, восточный?
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15.08.2021 21:50 Ответить
И при чём тут Виталик?
Он что Министр здравохранения или санврач ?
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15.08.2021 13:11 Ответить
Оно понятно, что педалик в Киеве только для того, что бы разворовывать городской бюджет.
Это в других городах тупые меры пробивают вакцины для своих жителей.
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15.08.2021 13:33 Ответить
Тебе-то какая забота, лапоть? Вам кроме скотомицина спутник-вектор, ничего не положено. Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 657
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15.08.2021 13:35 Ответить
Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 5402
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15.08.2021 13:34 Ответить
більш недолугої заяви я ще не бачив. як пов,язана вакцинація з святом? у норм. людей розширюють кількість пунктів вакц. а у нас святкують при тому що вакциновано всього 14% населення.
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15.08.2021 13:28 Ответить
Які 14%?- Отримали дві дози - 2 718 680 осіб Джерело: https://censor.net/ua/n3282819
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15.08.2021 14:13 Ответить
тих кого мають вакцинувати. діти не рахуєм.
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15.08.2021 17:18 Ответить
Это вакцина эффективна на 100%. А если после нее и заболевают, то болеют легко. А если болеют не легко, то не умирают. А если умирают, то трупы очень хорошо выглядят. (с)

В Израиле 95% заболевших - и Все после 2-й дозы вакцинации .. Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 4500 Как так может быть ваксеры !?
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15.08.2021 13:36 Ответить
Ви, цей, головне, не вакцинуйтеся. Це, може, єдине, що ви можете зробити важливого для Всесвіту.
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15.08.2021 13:47 Ответить
а почему вы думаете что и вы не можете оказать услугу миру ... Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 1769
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15.08.2021 13:59 Ответить
Бо, давно, безнадійно, вакцинован двічі посіпаками Біла Гейтса. Тож на вас - принципових й стійких до міфів, що генерують підступні англо-сакси остання надія!
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15.08.2021 14:24 Ответить
Он намекает на то, чтоб вы сами избавили мир от его присутствия Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 2831
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15.08.2021 15:14 Ответить
Я ж гуманіст... Вакцинацію в Києві призупинять 23-24 серпня у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності, - КМДА - Цензор.НЕТ 8640
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15.08.2021 15:57 Ответить
Вакцина очень эффективна только в одном случае.
Если надо выехать в загранкоммандировку без геморроя.
То, есть - помогает только от одного заболевания.
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15.08.2021 13:48 Ответить
А шо з вакцинацією Спутніком-Ві у загранкомандіровку пускають? Вам до Бєларусі й так можна. Жєж.
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15.08.2021 13:51 Ответить
І ето заболєваніє - острибана загранітса...
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15.08.2021 14:40 Ответить
Ну когда же появится Саша Белый от медицины...
Мошенники всех стран собрались и доят трудящихся всего мира!
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15.08.2021 21:52 Ответить
Наша Епідемія два дні святкуватиме незалежність від зусиль нашої медицини...
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15.08.2021 14:38 Ответить
В Уйлостане каждый день по 800 умерших констатируют.
Чем больше у нас вакцинируюется, тем больше спасем жизней!
Почему 2 дня мы должны терять из за праздника? Вы уж определитесь, или это обычное дело и тогда не нужно вводить локдауны, либо все таки реальная угроза здоровью нации и тогда и меры должны быть соответствующие.
Парады и праздники дело десятое в таком тяжелом положении. На первом месте должна быть вакцинация, пока не началось!
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15.08.2021 15:17 Ответить
В Уйлостане каждый день по 800 умерших констатируют.

Так это естественная убыль. Просто каждой смерти приписывают ковид. А его там и близко нет!
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15.08.2021 21:53 Ответить
 
 