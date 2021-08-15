Из-за наводнений в Турции погибли 57 человек, 76 - пропали без вести, - местные СМИ

Число погибших вследствие вызванных проливными дождями наводнений в Турции достигло 57-ми человек.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), в провинции Кастамону погибли 48 человек.

Еще восемь человек погибли в провинции Синоп, один погибший в провинции Бартын.

Пропавшими без вести считаются 62 человека в Кастамону и 14 в Синопе.

В трех провинциях по меньшей мере 454 здания были разрушены или серьезно повреждены.

Из зоны стихийного бедствия на вертолетах и ​​лодках эвакуированы свыше 2 тысяч местных жителей, в том числе 341 человек в Бартыне, 1 580 жителей Кастамону и 533 человека в Синопе.

В пострадавших от наводнения районах продолжаются спасательные и гуманитарные операции.

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