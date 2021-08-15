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Говерла (50) пропажа (84) ГСЧС (4482)

В поисках потерянного на Говерле мальчика задействовали 150 человек, квадрокоптер и собак, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В поисках потерянного на Говерле мальчика задействовали 150 человек, квадрокоптер и собак, - ГСЧС

Для поиска шестилетнего мальчика Алексея Стефанцива, который потерялся вчера во время восхождения на Говерлу, используют квадрокоптер и служебных собак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

"Всего к поисковым работам привлечено 156 человек и 19 ед. техники, 3 собаки, квадрокоптер, а именно:
- ГСЧС - 57 человек, 2 собаки, 10 ед. техники (из них 1 квадрокоптер);
- Нацполиция - 37 человек, 4 ед. техники и 1 собака;
- НГУ - 30 человек и 2 ед. техники;
- ВСУ - 11 человек;
- волонтеры - 13 человек и 2 ед. техники;
- работники Карпатского национального природного парка - 8 человек и 1 ед. техники", - отмечается в собщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мальчик 2015 года рождения потерялся при подъеме группы туристов на Говерлу. Идет поиск, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+12
Вот надо родителям счет выставить за поисковую операцию!
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15.08.2021 12:10
+10
Не, до меня не доходит как можно потерять 6-летнего ребенка
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15.08.2021 12:34
+8
Милостивий Боже! Всесильний Батьку ! Допоможи ,
щоб знайшли швидко загубленого хлопчика живим і
здоровим.
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15.08.2021 12:47
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Вот надо родителям счет выставить за поисковую операцию!
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15.08.2021 12:10 Ответить
Счьот виставляють, якщо задіяно вертоліт. Принаймі так у Татрах і на Кавказі
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15.08.2021 12:21 Ответить
Бред. Особенно про вертолёт. Его же не скроешь, невозможны нелегальные полёты. В Кавказе, любые расходы на спасработы, проводятся до тех пор, пока есть надежда на спасение человека, и финансируются только из государственного бюджета.
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15.08.2021 13:31 Ответить
Ща набегут моралфаги-яжатца, семейку шельмовать, да себя выгораживать.
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15.08.2021 12:12 Ответить
В связи с этим, только один вопрос, зачем родители брали с собой 6-ти летнего ребёнка для восхождения на Говерлу, чем они вообще думали?
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15.08.2021 12:19 Ответить
Подивись відосіки зеленського ішака, не лізь у теми від яких ти далекий
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15.08.2021 12:23 Ответить
Яке тобі діло кацапчику ? В тебе свої скрепи. І тут вони не в пошані.
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15.08.2021 12:28 Ответить
Не, до меня не доходит как можно потерять 6-летнего ребенка
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15.08.2021 12:34 Ответить
Мельчик убежал куда подальше от таких мук как лезть в гору а родители были заняты своими делами...
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15.08.2021 12:45 Ответить
Милостивий Боже! Всесильний Батьку ! Допоможи ,
щоб знайшли швидко загубленого хлопчика живим і
здоровим.
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15.08.2021 12:47 Ответить
Звісно , що це прикрий випадок - зникнення шестирічноі дитини в лісі , де повно диких звірів , але ж
там були батьки хлопчика , куди вони дивилися , чорти би їх побрали !
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15.08.2021 12:55 Ответить
Докладаю.
Родители мальчика - ослы.
Для восхождения обычно нанимают проводников.
Плотят им 1000 грн в сутки.
Те дюже хотят заработать и гонят так, что 40-летние мужики падают.
Вода, которой обеспечивают проводники туристов, вызывает дизентерию.
Никаких аптечек у проводников не имеется.
Ребенок мог на привале отойти в кустики и заблудиться, а тупые родители в это время тоже дристали неподалеку..
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15.08.2021 13:02 Ответить
Суровое описание , но взможно вы правы🤨
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15.08.2021 13:06 Ответить
Дык один мой знакомый вчера оттуда.
До вершины дойти не смог. 39 лет, здоровый мужик.
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15.08.2021 13:09 Ответить
Моя дружина з грижею хребта змогла.
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15.08.2021 13:16 Ответить
Але сказала, що це перший і останній раз)
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15.08.2021 13:17 Ответить
То она не пила той воды, а имела свою.
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15.08.2021 13:20 Ответить
На Говерлу маршрут нескладний, тим більше, там завжди купа народу. Як можна дитину загубити- не знаю. Дуже переживаю, як батько троїх хлопців.
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15.08.2021 13:15 Ответить
На Говерле можно потеряться? Её со времён специалиста по пчёлам обошли, засрали, обосрали...Может ребёнка не там ищут?
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15.08.2021 13:26 Ответить
Ніяк не можу зрозуміти куди поділася дитина,адже і доросла людина зранку до тепер по горах не пройшла би і 10км а тут дитина.А чи не забули ,,горе батьки ,,дитину ще в потязі,в автобусі або вдома?Якщо вони не помітили відразу пропажу то уявляю в якому вони були стані.
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15.08.2021 13:30 Ответить
P.S.Та чи була дитина?
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15.08.2021 13:31 Ответить
Не було б зайвим перевірити ,,батьків,, на алкоголь та наркоту.Не дай Бог але може вони самі так зробили щоби дитина щезла.
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15.08.2021 13:36 Ответить
В группе было 6 человек, т.е., кроме родителей, было еще трое...
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15.08.2021 13:50 Ответить
...в смысле: трое свидетелей.
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15.08.2021 13:51 Ответить
Если и они небыли в адеквате.
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15.08.2021 14:25 Ответить
... или соучастников.
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15.08.2021 14:26 Ответить
Ничего, к сожалению, не пишут, был ли инструктор с ними. Это, конечно, ничего сейчас не меняет, но комментариев с подозрениями точно было бы меньше. Хотя и это тоже не важно сейчас. Хоть бы мальчик нашелся живым и здоровым!
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15.08.2021 14:52 Ответить
Я тут поискала и нашла, где работает отец: г. Коломыя, исправительная колония №41, младший инспектор-кинолог отдела охраны. По крайней мере все совпадает: ФИО ребенка об этом свидетельствует, а также в обратном порядке: у этого мужчины есть сын Алексей.
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15.08.2021 15:08 Ответить
Семья вроде бы благополучная: мать - предприниматель-стоматолог, отец - я уже написала. Беспечными оказались скорее всего. Дневное время заканчивается, а сведений до сих пор нет. Единственный сын у родителей...Беда...Хоть бы живым нашли мальчика. Так тревожно!..
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15.08.2021 19:26 Ответить
Нет, ошибка в первом источнике - не единственный. А вот сейчас уже пишут, что есть еще старший брат.
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15.08.2021 19:30 Ответить
И еще подробность: родителей там не было и в полицию сообщила тетя мальчика.
"По словам матери мальчика Марьяны Стефанцивой, на Говерлу шли ее сестра с мужем, мамой и двумя детьми Марьяны, а также сыном сестры. Родители Алексея тогда еще ехали в Яремче, планировали отправиться на следующий день, потому что опаздывали."

"И в дороге сестра говорит, что она с детьми оторвалась вперед, а наша мама с младшим сыном - позади, им труднее было идти. Конечно, было очень много людей. Одни поднимались, другие - спускались. Потеряться среди людей было легче, чем просто в лесу. Мама звала Алешу, время от времени он возвращался, а потом бежал вперед, хотел догнать старшего брата. А уже в какой-то момент она его не увидела", - рассказывает мама потерявшегося мальчика.
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15.08.2021 19:39 Ответить
Дай то Бог.Только странно как-то.Шесть взрослых человек не заметили пропажу,в 19 часов еще совсем светло да и думаю что ребенок пропал раньше и родители дали знать спасателям только после того как сами отыскать не смогли.
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15.08.2021 19:45 Ответить
Родителей там не было /см. цитаты.../
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15.08.2021 19:49 Ответить
Потерялся в 15-30. Сообщили в полицию в 22-50. До этого времени искали сами.
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15.08.2021 19:55 Ответить
"Бабушка с внуком отставали от остальных родственников, а ребенок все время то бегал к дяде с тетей, то есть вперед, то возвращался к бабушке. Поэтому бабушка подумала, что он в это время там, впереди, идет с родственниками. А когда поняли, что ребенка нет, бросились на поиски. Они в горы поднимались впервые, никого не предупреждали", - рассказала корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович.
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15.08.2021 20:02 Ответить
Находился впереди бабушки,значит на ее глазах.Вряд ли молодые родственники упускали из виду отстающую бабушку.Что-то вся эта история все обростает и обростает все новыми подробностями противоречащими друг другу.Да и куча туристов тоже не слепые и кто-то да что-то должен был видеть.Но почему-то все оказались слепыми.
Из выше Вами опубликованого как вариант исчезновения ребенка может быть и работа отца,исключать это тоже нельзя и нужно перекрыть все въезды и выезды из этого региона.
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15.08.2021 20:45 Ответить
Уже нашли!!!
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15.08.2021 20:47 Ответить
Ну Слава Богу,а живого?Еще не успел прочитать.
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15.08.2021 20:49 Ответить
Верьте не верьте но после Вашей информации у меня мужика слеза сама накотилась от радости.
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15.08.2021 20:56 Ответить
А то ж не верить?У меня весь день этот малыш из головы не выходил. Все искала доп. информацию. Даже запрос у меня был такой: нашелся...Все обновляла и обновляла, но ничего не появлялось. И тут такая радость! Писали еще, что мальчик очень коммуникабельный и активный, уже занимается спортом) Дай Бог ему всего хорошего!
Рада несказанно!!!
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15.08.2021 21:10 Ответить
...что ж*
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15.08.2021 21:11 Ответить
Надеюсь и желаю, чтобы мальчишку поскорее нашли целым и невредимым, но такой заголовок не дает пройти мимо: все-таки, интересно, кто кого: 156 человек против 3х собак и против 1 квадрокоптера, - кто же первым найдет ребенка?
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15.08.2021 14:55 Ответить
Главное не кто а чтоб живым и здоровым.
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15.08.2021 19:47 Ответить
В 19:27 группа волонтеров из Коломыи на маршруте в сторону горы Кукул нашли 6-летнего мальчика, заблудившегося 14 августа на Говерле вблизи поселка Ворохта. Он в удовлетворительном состоянии.Источник: https://censor.net/ru/v3282866
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15.08.2021 23:08 Ответить
 
 