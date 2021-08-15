В поисках потерянного на Говерле мальчика задействовали 150 человек, квадрокоптер и собак, - ГСЧС

Для поиска шестилетнего мальчика Алексея Стефанцива, который потерялся вчера во время восхождения на Говерлу, используют квадрокоптер и служебных собак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

"Всего к поисковым работам привлечено 156 человек и 19 ед. техники, 3 собаки, квадрокоптер, а именно:

- ГСЧС - 57 человек, 2 собаки, 10 ед. техники (из них 1 квадрокоптер);

- Нацполиция - 37 человек, 4 ед. техники и 1 собака;

- НГУ - 30 человек и 2 ед. техники;

- ВСУ - 11 человек;

- волонтеры - 13 человек и 2 ед. техники;

- работники Карпатского национального природного парка - 8 человек и 1 ед. техники", - отмечается в собщении.

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