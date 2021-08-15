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В поисках потерянного на Говерле мальчика задействовали 150 человек, квадрокоптер и собак, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Для поиска шестилетнего мальчика Алексея Стефанцива, который потерялся вчера во время восхождения на Говерлу, используют квадрокоптер и служебных собак.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.
"Всего к поисковым работам привлечено 156 человек и 19 ед. техники, 3 собаки, квадрокоптер, а именно:
- ГСЧС - 57 человек, 2 собаки, 10 ед. техники (из них 1 квадрокоптер);
- Нацполиция - 37 человек, 4 ед. техники и 1 собака;
- НГУ - 30 человек и 2 ед. техники;
- ВСУ - 11 человек;
- волонтеры - 13 человек и 2 ед. техники;
- работники Карпатского национального природного парка - 8 человек и 1 ед. техники", - отмечается в собщении.
Топ комментарии
+12 Владимир Пономаренко 336ef173
показать весь комментарий15.08.2021 12:10
+10 Igor Budnik b2adf589
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+8 Надія Врублевська
показать весь комментарий15.08.2021 12:47
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Пожалуйста, подождите...
щоб знайшли швидко загубленого хлопчика живим і
здоровим.
там були батьки хлопчика , куди вони дивилися , чорти би їх побрали !
Родители мальчика - ослы.
Для восхождения обычно нанимают проводников.
Плотят им 1000 грн в сутки.
Те дюже хотят заработать и гонят так, что 40-летние мужики падают.
Вода, которой обеспечивают проводники туристов, вызывает дизентерию.
Никаких аптечек у проводников не имеется.
Ребенок мог на привале отойти в кустики и заблудиться, а тупые родители в это время тоже дристали неподалеку..
До вершины дойти не смог. 39 лет, здоровый мужик.
"По словам матери мальчика Марьяны Стефанцивой, на Говерлу шли ее сестра с мужем, мамой и двумя детьми Марьяны, а также сыном сестры. Родители Алексея тогда еще ехали в Яремче, планировали отправиться на следующий день, потому что опаздывали."
"И в дороге сестра говорит, что она с детьми оторвалась вперед, а наша мама с младшим сыном - позади, им труднее было идти. Конечно, было очень много людей. Одни поднимались, другие - спускались. Потеряться среди людей было легче, чем просто в лесу. Мама звала Алешу, время от времени он возвращался, а потом бежал вперед, хотел догнать старшего брата. А уже в какой-то момент она его не увидела", - рассказывает мама потерявшегося мальчика.
Из выше Вами опубликованого как вариант исчезновения ребенка может быть и работа отца,исключать это тоже нельзя и нужно перекрыть все въезды и выезды из этого региона.
Рада несказанно!!!