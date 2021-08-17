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Афганистан (599) Талибан (168)

"Кабул не подвергнется нападению", - глава МВД Афганистана заявил о мирной передаче столицы талибам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал заявил, что столица будет передана движению "Талибан" мирно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Министр выступил с видеообращением к населению столицы, в котором заверил, что Кабул не подвергнется нападению талибов. "Население не должно бояться, город Кабул не подвергнется нападению, и передача будет происходить мирно. Силы безопасности обеспечат безопасность города", - заявил глава МВД.

Ранее в воскресенье талибы выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что намерены взять столицу "мирным путем". "Поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намереваются вторгаться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно. Ведутся переговоры для обеспечения того, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо и без ущерба для жизни кабульцев", - говорится в официальном заявлении движения.

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Талибы утверждают, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город". "До завершения переходного процесса безопасность города Кабула перекладывается на другую сторону, которую необходимо поддерживать", - говорится в документе.

Отмечается, что талибы не "намерены никому мстить, все, кто служил в военном и гражданском секторах администрации Кабула, прощены и находятся в безопасности, никто не подвергнется репрессиям". "Все должны оставаться в своей стране, на своем месте и дома, и не пытайтесь покинуть страну", - говорится в заявлении.

"Мы хотим, чтобы все афганцы из всех слоев общества увидели себя в будущей исламской системе с ответственным правительством, которое служит всем и приемлемо для всех",- подчеркивают в "Талибане".

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Топ комментарии
+25
Как хорошо! Дорогие талибы, когда будите Волгоград брать? Я уже заждался. Аллаху акбар!
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15.08.2021 12:56
+23
_Так же тупые и близорукие евромещане думают за Украину, не понимая насколько всё взаимосвязанно на нашем крошечном обитаемом шарике, несущемся сквозь необъятный, враждебный жизни космос. И история прошлой Всемирной упёртых болванов ничему не научила.
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15.08.2021 13:01
+22
Есть мысль что сдал для того что бы создать проблемы китайцам и кацапам. Но уже всем понятно что байден мутный тип!
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15.08.2021 13:00
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Страница 2 из 2
Выводы: 1) За 40 лет непрерывной войны народ от неё устал и ему уже всё равно чей флаг будет развиваться над дворцом. ЛЮДИ УСТАЛИ УМИРАТЬ! 2) Для победы в войне главное не оружие, а готовность бойцов умирать за победу...Фанатики ТАЛИБАНа -это еще раз подтвердили.3) Ортодоксальный ислам -угроза для цивилизованного мира и это только начало....
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15.08.2021 14:07 Ответить
приближается очередная жопа.....
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15.08.2021 14:30 Ответить
От, що значить мирні домовленості, вчасно досягнуті у місті на букву "М"!
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15.08.2021 14:34 Ответить
Перекрыть наглухо наркотрафик оттуда и за 5 лет от этих талибанов ничего не останется
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15.08.2021 15:11 Ответить
А силу гравитации отменить - не хотите??? "Кабул не зазнає нападу", - очільник МВС Афганістану заявив про мирну передачу столиці талібам - Цензор.НЕТ 6353
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15.08.2021 15:57 Ответить
Кабул майбутня столиця *********. Але чи буде членоликий президентом того улусу, не думаю.
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15.08.2021 16:08 Ответить
Зеленский мечтает так же сдать Киев
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15.08.2021 19:49 Ответить
Ирак, Сирия, Афганистан. Отовсюду США уходят, оставляя бездарным коррумпированным местным правителям горы оружия и годы бесполезных консультаций и тренировок, которыми пытались создать дееспособные правительства и боеспособные вооруженные силы. Уходят потому, что эта черная дыра, поглотившая миллиарды долларов американских налогоплательщиков, способна только бесполезно сожрать ещё миллиарды. После поездки Зе в США приготовиться Украине?
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15.08.2021 22:26 Ответить
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