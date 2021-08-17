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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) Талибан (168)

Президент Афганистана Гани сложит с себя полномочия 15 августа - власть официально передадут талибам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы должен будет оставить свой пост,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

"Согласно источникам "Аль-Арабийя", афганский президент откажется от своих полномочий в течение следующих нескольких часов после того, как "Талибан" в воскресенье вошло в Кабул", - передает телеканал.

В свою очередь агентство Khaama Press сообщило со ссылкой на собственные источники, что главой нового переходного правительства назначат Али Ахмада Джалали - бывшего главу МВД Афганистана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Талибан" захватил еще один большой город Афганистана и подошел к окраинам Кабула

Также, по данным источников, в президентском дворце в Кабуле уже идут переговоры о передачи власти движению "Талибан". Посредничество в этом процессе оказывает председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла.

Ранее в воскресенье министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал заявил, что столица будет передана талибам мирно.

В свою очередь талибы выступили с официальным заявлением, в котором также объявили, что намерены взять столицу "мирным путем". Талибы утверждают, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".
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Топ комментарии
+61
Ничего особенного. Если афганцы с талибами не хотят воевать то американцы тоже с ними воевать не будут! Это кстати урок украинцам! С кацапами за нас никто воевать не будет!
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15.08.2021 13:45
+38
Он должен был платить жизнями своих солдат за землю в миллионах километров от США? Если сами афганцы воевать с талибами не хотят!
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15.08.2021 13:47
+30
очень надеюсь, что Рашка получит у себя в Южном подбрюшьи, многолетнюю разорительную интенсивную войну с большим количеством жертв, с джихад/терактами, которые подорвёт её экономику, остановит её рост и развитие, и сфокусирует все её ресурсы сегодняшние и завтрашние на решение афганской проблемы..
я хочу наблюдать по ТВ разрушение Рашки у себя из уютного Харькова..
и Донбасс мы должны взять силой, бескомпромиссно поломав хребет "русскаму миру " в Украине!
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15.08.2021 13:58
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ЯО поряд - в мусульманському Пакистані...
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17.08.2021 00:53 Ответить
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