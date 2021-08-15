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Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - глава окружного отделения Республиканской партии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - глава окружного отделения Республиканской партии

Конгрессмены ждут визита в США президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выразить поддержку Украине.

Об этом 14 августа в эфире телеканала "Украина 24" заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии по 45-му округу Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после договоренности США и Германии о снятии санкций с корпораций, поддерживающих строительство газопровода "Северный поток – 2", президент США Джо Байден "оказался под колоссальным давлением политической элиты Америки".

"И чем ближе визит Зеленского в Вашингтон, тем большее давление на него оказывается", – сказал Пинкус.

По его словам, общественность США активно поддерживает Украину.

"Несмотря на то, что большинство конгрессменов сегодня в отпусках, многие из них готовы встретиться с Зеленским, где бы это ни было, и выразить поддержку. Это непременно скажется на переговорах Зеленского с Байденом. Особенно будет делаться акцент на экономической и военной помощи", – заявил политик.

Читайте также: Украина - одна из немногих тем, которая объединяет обе партии в Конгрессе США, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
...для квартального ушлепка уже приготовили инструмент? Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - американский политик Пинкус - Цензор.НЕТ 1150
Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - американский политик Пинкус - Цензор.НЕТ 7586
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15.08.2021 14:12
+13
"Маестро,нажми на клавиши,продай товар!"!!!))))
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15.08.2021 14:15
+13
Выразите ему по самые гланды. И так раз пять.

Под утро конгрессмены семь-восемь раз
Из Вофки сделал пид...с.
Теперь Вован простой петух,
Ведь он давно уже протух.
Надул заранее себе,
Он памятник под той ОПэ.
Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - американский политик Пинкус - Цензор.НЕТ 2913
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15.08.2021 14:20
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...для квартального ушлепка уже приготовили инструмент? Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - американский политик Пинкус - Цензор.НЕТ 1150
Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - американский политик Пинкус - Цензор.НЕТ 7586
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15.08.2021 14:12 Ответить
"Маестро,нажми на клавиши,продай товар!"!!!))))
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15.08.2021 14:15 Ответить
Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - американский политик Пинкус - Цензор.НЕТ 8276
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15.08.2021 14:31 Ответить
Правильно поставлен Вопрос , - Сначала Украина , а затем Президент , - Президенты приходят и Уходят , а Украина жила и дудит Жить Вечно.
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15.08.2021 14:12 Ответить
Исходя из прочитанных комментариев- главное чтобы Зеленский осрамился и на его фоне Петру Алексеевичу можно было списать все его удачи с Иловайском с Дебальцево с Минскими соглашениями и он выглядел бы очень хорошим президентом. За деревьями уважаемые вы леса не видите.
А как же Украина? Ведь от того что Зеленский осрамится нам станет ещё хуже. Похоже что все зашлись в борьбе зебилов и порохоботов, доказывая кто хуже. А Украина - да не до неё.
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15.08.2021 17:21 Ответить
Полностью согласен с Вовкодавом.У конгресменов США совсем другой менталитет и они не понимают,как пезидент может хоть чем управлять в стране без их разрешения.Задача президента донести,рассказать народу Украины,что конгресмены поддерживают и знают Украину.А кто там едет Зе,Порох да кто угодно...им глубоко плевать.Так что не надо разгонять хоть какую "зраду".
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16.08.2021 09:29 Ответить
Зебіли думкою багатіют !!!)))
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15.08.2021 14:13 Ответить
Важко,навіть не можливо,допомогти неробі ,який сам не бажає нічого робити !!!)))
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15.08.2021 14:17 Ответить
Криворожскому дурачку надо мозги вправить,а не поддержку выражать.
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15.08.2021 14:18 Ответить
Чи є що вправляти ???)))
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15.08.2021 14:19 Ответить
он не дурачог он его играет и надо сказать справляется
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15.08.2021 16:01 Ответить
Байден боится этой встречи, которая может консолидировать Конгресс против СП-2 и следовательно против его заигрывания с рф. Дурень думает, что этим заигрыванием он оторвет рф от Китая.
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15.08.2021 14:20 Ответить
Чем встреча с дегенератом зелей может вообще что либо консолидировать?смешно)))
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15.08.2021 14:27 Ответить
шо,...ля)))))
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15.08.2021 14:38 Ответить
Выразите ему по самые гланды. И так раз пять.

Под утро конгрессмены семь-восемь раз
Из Вофки сделал пид...с.
Теперь Вован простой петух,
Ведь он давно уже протух.
Надул заранее себе,
Он памятник под той ОПэ.
Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - американский политик Пинкус - Цензор.НЕТ 2913
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15.08.2021 14:20 Ответить
когда вава посредством волшебного пэнделя стартанёт к звездАм собачьим это всё
прийдётся сносить.... кучу бабок на ветер
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15.08.2021 16:03 Ответить
Они хотят поддержать Бубу,когда он будет орать на Байдена?😂
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15.08.2021 14:21 Ответить
В Оральному кабінеті...
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15.08.2021 14:47 Ответить
Это же сколько зеленых президентов такое приглашение стоило?
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15.08.2021 14:26 Ответить
Для поддєржкі штанов?
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15.08.2021 14:27 Ответить
_Лучшая поддержка Украины (и самих США) - наденьте намордник на путинского агента в Белом Доме!
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15.08.2021 14:28 Ответить
Особенно будет делаться акцент на экономической и военной помощи", - заявил политик. Источник: https://censor.net/ru/n3282838
Этапы становления энергетической независимости Польши.
1. Убедить что сжиженный газ намного демократичней эффективней трубного.
2. Объяснить необходимость постройки терминала в Свиноустье.
3. Рассорить с Газпромом.
4. Перекупать у Газпрома газовозы из Усть-Луги и направлять в Польшу.
5. Начать рассказывать про солнечные панели.
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15.08.2021 14:30 Ответить
Интересно что они с кажут? Денег нет, вы держитесь мы душой и с сердцем с вами))).
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15.08.2021 14:32 Ответить
Меломани вони..
******* гру на роялі..
Одним "пальцем"..
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15.08.2021 14:45 Ответить
Это не Хантер Байден. Это Эрнст Кальтенбрунер. Разве не видно?
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15.08.2021 16:00 Ответить
А всретится с путинским губернатором бидоном нет желания?
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15.08.2021 15:06 Ответить
Трампісти знову хочуть використати тупого наркомана для боротьби з Байденом.Передбачувано.
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15.08.2021 15:37 Ответить
Дурень ти, Юра(((
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15.08.2021 18:26 Ответить
в эфире телеканала "Украина 24"


Уже по этому понятно, что это за политик. Очередной диспетчер Карлос.
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15.08.2021 15:39 Ответить
Обратите внимание, конгрессмены хотят выразить поддержку украинскому народу, а не тупому клоуну, который нынче през в Украине
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15.08.2021 15:40 Ответить
Будуть конгресмени проводити виховну роботу...Походу це в плани зе не входило
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15.08.2021 15:48 Ответить
Давай Зеленский. Не предай Украину московитам подлым.
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15.08.2021 16:31 Ответить
Зе планує розважитися за наш рахунок після зустрічі з Байденом, фоток зробити з Маском, Ленку по Америці покатати, то на конгресменів часу не буде
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15.08.2021 16:41 Ответить
лох43зє💩 не піде до конгресу ні за який хрін.
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15.08.2021 16:42 Ответить
Конгрес на канікулах. Саме тому Байден так і планував візит.
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15.08.2021 18:27 Ответить
Поддержку Зенелоху в чём не понятно 😏
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15.08.2021 18:31 Ответить
 
 