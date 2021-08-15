Конгрессмены США хотят встретиться с Зеленским, чтобы выразить поддержку, - глава окружного отделения Республиканской партии
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Конгрессмены ждут визита в США президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выразить поддержку Украине.
Об этом 14 августа в эфире телеканала "Украина 24" заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии по 45-му округу Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, после договоренности США и Германии о снятии санкций с корпораций, поддерживающих строительство газопровода "Северный поток – 2", президент США Джо Байден "оказался под колоссальным давлением политической элиты Америки".
"И чем ближе визит Зеленского в Вашингтон, тем большее давление на него оказывается", – сказал Пинкус.
По его словам, общественность США активно поддерживает Украину.
"Несмотря на то, что большинство конгрессменов сегодня в отпусках, многие из них готовы встретиться с Зеленским, где бы это ни было, и выразить поддержку. Это непременно скажется на переговорах Зеленского с Байденом. Особенно будет делаться акцент на экономической и военной помощи", – заявил политик.
Пожалуйста, подождите...
А как же Украина? Ведь от того что Зеленский осрамится нам станет ещё хуже. Похоже что все зашлись в борьбе зебилов и порохоботов, доказывая кто хуже. А Украина - да не до неё.
Под утро конгрессмены семь-восемь раз
Из Вофки сделал пид...с.
Теперь Вован простой петух,
Ведь он давно уже протух.
Надул заранее себе,
Он памятник под той ОПэ.
прийдётся сносить.... кучу бабок на ветер
Этапы становления энергетической независимости Польши.
1. Убедить что сжиженный газ намного
демократичнейэффективней трубного.
2. Объяснить необходимость постройки терминала в Свиноустье.
3. Рассорить с Газпромом.
4. Перекупать у Газпрома газовозы из Усть-Луги и направлять в Польшу.
5. Начать рассказывать про солнечные панели.
******* гру на роялі..
Одним "пальцем"..
Уже по этому понятно, что это за политик. Очередной диспетчер Карлос.