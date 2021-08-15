Британские парламентарии прерывают каникулы и собираются на экстренное заседание в связи с ситуацией в Афганистане
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство Великобритании на следующей неделе созовет находящийся на каникулах парламент для обсуждения ситуации в Афганистане и дальнейших действий Лондона.
Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию распространил телеканал Sky News, ссылаясь на источники в канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона.
Время заседания будет подтверждено спикером Палаты общин сэром Линдси Хойлом. Британские депутаты разошлись на летние каникулы 22 июля и должны были вернуться только 6 сентября.
Призывы к депутатам вернуться в Вестминстер в последние дни усиливаются, поскольку талибы продолжают добиваться успехов на фоне вывода войск США, Великобритании и НАТО.
Лидер лейбористов сэр Кейр Стармер был среди тех, кто призывал к такому шагу, заявив ранее в воскресенье: "Ситуация в Афганистане глубоко шокирует и, кажется, ухудшается с каждым часом".
Великобритания в настоящее время эвакуирует британских граждан и местных переводчиков – 600 военнослужащих отправляются для помощи в этой работе.
Как сообщает The Sunday Telegraph, посол Великобритании в Афганистане сэр Лори Бристоу вылетает из страны в воскресенье вечером.
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🤣
Так это хорошо, значит талибы будут мстить рашистам а значит ослаблять нашего врага и оккупанта - рашку.
Китай помогает талибам в расчёте на то,что талибы не будут устраивать шухер в уйгурском округе,тоже кстати муслимским.
а рашка помогает в расчёте на то,что талибы не полезут в Среднюю Азию.
но и Китай и рашка,очень скоро пожалеют об этой помощи. ещё давно в Афгане один мулла говорил,что русские сначала оставят Афганистан,потом южные республики,а потом вообще уйдут на Север. пока всё сбывается!
Сначала Андропов организовал государственный переворот в Иране, а через несколько месяцев и в Афганистане и СССР оккупировал Афганистан. С тех самых времён это горячая точка планеты и её никак не удаётся погасить.
Даже укуренному ежу понятно, что после ухода из Афгана американцев и НАТО талибы быстро захватят власть.
Але, може це і на краще для нас - туди обов"язково влізе Московщина і це дасть Україні час і тимчасову передишку на Донбасі.
Так что, если бы Западу удалось быстро навести в Сирии порядок, то это экономически ослабило бы и РФ и Германию.