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Новости
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Предварительная версия трагедии в жилом доме Днепра - взрыв газовоздушной смеси. Открыты 2 производства, - Нацполиция

Предварительная версия трагедии в жилом доме Днепра - взрыв газовоздушной смеси. Открыты 2 производства, - Нацполиция

15 августа около 8:50 в полицию поступило сообщение о взрыве в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе г.Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

В результате взрыва погибли мужчина и женщина, которые в момент взрыва находились в квартире.

По предварительной информации, в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси.

Правоохранители начали два уголовных производства по ст. 115 (с пометкой "несчастный случай") и ч. 2 ст. 367 (cлужебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и представители газовой службы.

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Автор: 

взрыв (6726) Днепр (4398) Нацполиция (16427)


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страшная смерть в родной квартире тихим утром...
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15.08.2021 15:12 Ответить
Эту газовую гадость надо срочно убирать из жилого сектора
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15.08.2021 15:28 Ответить
От костров в квартирах будет ещё больше пожаров.
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15.08.2021 15:41 Ответить
Причем тут костры.Газ в многоквартирном доме - это бомба.Счетчики удваивают количество стыков,которые надо герметизировать.В Европе газ только для отопления и котлы на автоматике.Сейчас индукционные электроплиты вполне экономичны и безопасны.
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15.08.2021 21:17 Ответить
Ага и все кастрюли выкинуть с казанами
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15.08.2021 21:22 Ответить
Это лучше,чем вылететь с казанами в космос при взрыве газа.Рядом стоит девятиэтажка,которая была разрушена взрывом газа.Погибло 70 душ.На этом месте построили храм,а полдома -восстановили.5 лет никто не хотел возвращаться в этот дом.Теперь живут.Человек ко всему привыкает.
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15.08.2021 22:03 Ответить
Намыв Николаев?
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16.08.2021 10:37 Ответить
 
 