Предварительная версия трагедии в жилом доме Днепра - взрыв газовоздушной смеси. Открыты 2 производства, - Нацполиция
15 августа около 8:50 в полицию поступило сообщение о взрыве в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе г.Днепр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
В результате взрыва погибли мужчина и женщина, которые в момент взрыва находились в квартире.
По предварительной информации, в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси.
Правоохранители начали два уголовных производства по ст. 115 (с пометкой "несчастный случай") и ч. 2 ст. 367 (cлужебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и представители газовой службы.
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