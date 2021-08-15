"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера
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Визит 22 августа канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Украину — это продолжение череды контактов на высшем уровне президента Украины Владимира Зеленского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
"Этот визит нельзя рассматривать отдельно. Это продолжение тех контактов, которые сейчас поддерживает Офис президента Украины, Владимир Зеленский. Это и телефонный разговор с Джо Байденом, это и визит (Владимира Зеленского) в Берлин, это теперь будет контакт в Киеве с Ангелой Меркель, а потом будет визит в Вашингтон к Джо Байдену. То есть визит Ангелы Меркель в Киев - это один эпизод из серии контактов на высшем уровне", - сказал он.
Никифоров отметил, что весь этот поток визитов и контактов посвящен все тем же актуальным вопросам: безопасность в Украине, кибербезопасность в Украине и в мире, в США, "Северный поток-2", вооружение, энергетическая безопасность Европы и так далее.
Относительно запуска "Северного потока-2", о котором договорились канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден, Украина во время визита канцлера хочет услышать конкретные гарантии Германии по защите украинских национальных интересов.
"В случае с Германией и Украиной - у нас интересы, можно сказать, даже противоположные. Потому что Германия заинтересована в функционировании "Северного потока-2", а мы как раз нет. Для этого и существуют переговоры... В том совместном заявлении Байдена и Меркель Германия взяла на себя довольно-таки громкие обязательства на случай, если Россия каким-то образом после запуска "Северного потока-2" будет использовать свое отчасти монопольное положение (на европейском рынке газа). И именно Германии выпадает роль как-то это сдерживать… Вот (во время визита) услышим от госпожи канцлера, какие конкретно шаги будет предпринимать Германия, если Россия все-таки попробует злоупотребить своим монопольным положением", - подчеркнул пресс-секретарь президента Украины.
Именно по поводу "Северного потока" вряд ли удастся найти окончательный ответ в ходе однодневного визита Меркель.
"Я не думаю, что президент и канцлер расставят прямо все точки над "i". Это будут переговоры, и посмотрим, к чему они приведут", - заявил Никифоров.
Также нужно учитывать, что осенью в Германии пройдут выборы, и Ангелу Мергель, скорее всего, заменит ее соратник по политическому союзу Армин Лашет, с которым также будут продолжены переговоры.
"И мы слышали заявление Армина Лашета, который является самым вероятным следующим канцлером Германии после осенних выборов этого года. Он находится в одном блоке с Ангелой Меркель. Он сказал, что не даст России это делать", - отметил Никифоров.
По его мнению, основной же посыл визита Меркель — нельзя решать вопросы Украины без участия самой Украины.
"Потому что со всех сторон неслось, что вот Меркель с Байденом обсудили, договорились о будущем Украины без ее участия. А это не так. Теперь просто по отдельности встречаются лидеры - Меркель с президентом Зеленским, а потом президент Зеленский с Джо Байденом", - резюмировал Никифоров.
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Тільки закінчений деградант може повірити в гарантії від рашкі.
Возможно скоро войдет в топ-менеджмент Газпрома, как Шредер.
1. Вопрос судьбы СП2 уже решен с американцами. Обсуждать с Украиной что либо относительно этого вопроса не более чем декоративный реверанс.
2. Мервель ничего гарантировать Украине не может потому как через три месяца максимум она уже будет никто в политике Германии и соответственно влияния на политические процессы не будет иметь никакого.
3. Ввиду того что Меркель уходит из политики и активного ей лоббирования СП2 могу сделать вывод, что послу ухода фрау по традиции хочет занять местечко рядом со Шредером в Газпроме.
4. Т.к. вопрос СП2 уже решенный, то у зуйлуши остается только одна больная тема - санкции. А львиная их доля зависит от судьбы Донбасса. Ему нужно спихнуть как можно скорее Донбасс Украине, но на своих условиях. Этим самым он снимает с себя бремя кормить и восстанавливать Донбасс плюс оставляет в Украине короткий поводок в виде пятой колонны за который он и будет ее смыкать регулярно и благодаря которому будет иметь прямое влияние на внешнюю и внутреннюю политику Украины.
5. Перед визитом в Киев Меркель едет к ******* в кремль. Показательно весьма. Т.с. уточнить хотелки Кремля и согласовать действия перед встречей с нашим Вовой.
6. После договоренностей нашего Вовика с Меркель Вовик поедет в Штаты к Байдену рассказать, что все договорено и т.с. закрепить статус кво.
Исходя из всего что изложил, делаю вывод - Меркель едет только с одним вопросом. Тихая капитуляция Украины. Прав я или нет - выяснится в ближайшее время. Но мои рассуждения и выводы выглядят логичнее чем у Никифорова.
Не можу стверджувати, але по матеріалам ЗМІ Конгрес проти ПП2, тобто, питання відкрите.
Россия готовится к сертификации "Северного потока - 2", поэтому искусственно снижает транзит газа для Европы через Украину, - Оператор ГТС
Прикро це визнавати, але факти говорять самі за себе. Все інше ялинкова мішура, щоб хоч якось пристойно виглядати серед світової спільноти.
Узпагойтесь, просто бабушка перед дембелем решила посетить цирк за казённый кошт и посмотреть на фигляра без образования и диплома клоуна.
Где вы видели мальчиков и девочек по вызову на бесплатном коммунистическом субботнике?
«Судите сами. Известно, что встреча Зеленского и Меркель длилась четыре часа. Но журналисты нам сообщали, о чем шла беседа - это все можно было обговорить минут за двадцать. Так о чем могли беседовать президент Украины и канцлер Германии еще 3 часа и 40 минут? Почему об этом молчат СМИ? Почему нам ничего не рассказывают?
У меня есть твердое убеждение: Зеленскому навязывали так называемую «формулу Штайнмайера»