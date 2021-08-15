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Новости Политика Украины
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Зеленский (16534) Меркель (2121) Сергей Никифоров (122)

"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Визит 22 августа канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Украину — это продолжение череды контактов на высшем уровне президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Этот визит нельзя рассматривать отдельно. Это продолжение тех контактов, которые сейчас поддерживает Офис президента Украины, Владимир Зеленский. Это и телефонный разговор с Джо Байденом, это и визит (Владимира Зеленского) в Берлин, это теперь будет контакт в Киеве с Ангелой Меркель, а потом будет визит в Вашингтон к Джо Байдену. То есть визит Ангелы Меркель в Киев - это один эпизод из серии контактов на высшем уровне", - сказал он.

Никифоров отметил, что весь этот поток визитов и контактов посвящен все тем же актуальным вопросам: безопасность в Украине, кибербезопасность в Украине и в мире, в США, "Северный поток-2", вооружение, энергетическая безопасность Европы и так далее.

Относительно запуска "Северного потока-2", о котором договорились канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден, Украина во время визита канцлера хочет услышать конкретные гарантии Германии по защите украинских национальных интересов.

Также читайте: Меркель посетит Украину 22 августа, - Никифоров

"В случае с Германией и Украиной - у нас интересы, можно сказать, даже противоположные. Потому что Германия заинтересована в функционировании "Северного потока-2", а мы как раз нет. Для этого и существуют переговоры... В том совместном заявлении Байдена и Меркель Германия взяла на себя довольно-таки громкие обязательства на случай, если Россия каким-то образом после запуска "Северного потока-2" будет использовать свое отчасти монопольное положение (на европейском рынке газа). И именно Германии выпадает роль как-то это сдерживать… Вот (во время визита) услышим от госпожи канцлера, какие конкретно шаги будет предпринимать Германия, если Россия все-таки попробует злоупотребить своим монопольным положением", - подчеркнул пресс-секретарь президента Украины.

Именно по поводу "Северного потока" вряд ли удастся найти окончательный ответ в ходе однодневного визита Меркель.

"Я не думаю, что президент и канцлер расставят прямо все точки над "i". Это будут переговоры, и посмотрим, к чему они приведут", - заявил Никифоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит Меркель в Киев доказывает, что без прямых переговоров с Зеленским важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить, - Никифоров

Также нужно учитывать, что осенью в Германии пройдут выборы, и Ангелу Мергель, скорее всего, заменит ее соратник по политическому союзу Армин Лашет, с которым также будут продолжены переговоры.

"И мы слышали заявление Армина Лашета, который является самым вероятным следующим канцлером Германии после осенних выборов этого года. Он находится в одном блоке с Ангелой Меркель. Он сказал, что не даст России это делать", - отметил Никифоров.

По его мнению, основной же посыл визита Меркель — нельзя решать вопросы Украины без участия самой Украины.

"Потому что со всех сторон неслось, что вот Меркель с Байденом обсудили, договорились о будущем Украины без ее участия. А это не так. Теперь просто по отдельности встречаются лидеры - Меркель с президентом Зеленским, а потом президент Зеленский с Джо Байденом", - резюмировал Никифоров.

Также читайте: В ближайшее время станет известно, останется ли Меркель на саммит "Крымской платформы", - Никифоров
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Топ комментарии
+18
"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 5972
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15.08.2021 15:27
+13
Зеленський взагалі не розуміє де ставити ті крапки..Краще би на своєму президенстві крапку поставив.
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15.08.2021 15:27
+11
Смотря с чьей точки зрения
"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 6068
"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 3604
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15.08.2021 15:27
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Намекает на то, что потерпевший вiслюк снова засцыт подписать капитуляцию?
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15.08.2021 15:19 Ответить
бене не дали гарантий безопасности в рашке.
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15.08.2021 15:19 Ответить
ну, мацкалі можуть і дати гарантії, але через рік-другий ті гарантії відізвати.
Тільки закінчений деградант може повірити в гарантії від рашкі.
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15.08.2021 15:54 Ответить
Какие точки? Над какими "i"? Меркель уже никто. Скажите об этом трепачу никифорову кто-нибудь.
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15.08.2021 15:21 Ответить
Ну не то, чтобы прямо совсем никто.
Возможно скоро войдет в топ-менеджмент Газпрома, как Шредер.
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15.08.2021 15:49 Ответить
Смотря с чьей точки зрения
"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 6068
"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 3604
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15.08.2021 15:27 Ответить
отуди, довбню "Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 205
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15.08.2021 15:28 Ответить
Рояль там.
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15.08.2021 17:09 Ответить
"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 5972
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15.08.2021 15:27 Ответить
Зеленський взагалі не розуміє де ставити ті крапки..Краще би на своєму президенстві крапку поставив.
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15.08.2021 15:27 Ответить
В його абетці і це "и". Крапки там немає.
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15.08.2021 17:11 Ответить
Меркель и после отставки останется "титаном" в политике Германии. И контакты с ней будут определять дальнейшее развитие наших двусторонних отношений. Поговорить есть о чем.... Хватит ли ума ,знаний и политического опыта у нашего пересидента ? Сомнения есть....
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15.08.2021 15:32 Ответить
Ні.
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15.08.2021 16:33 Ответить
Вона ще Президентом Німеччини обереться.
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15.08.2021 18:35 Ответить
Немцы за весь этот ущерб экономике и безопасности Украины - должны в Украину инвестировать дополнительно 3 миллиарда в год!
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15.08.2021 15:34 Ответить
Простите,о каком "ущербе" идет речь ? Что именно задолжали нам немцы? Какие обязательства нарушили? А папуасы нам ничего не задолжали?
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15.08.2021 15:40 Ответить
Украина потеряет из за Северного поток 2 прокачку своим газопроводом и убытки 3 миллиарда долларов ежегодно! А без прокачки Украинским газопроводом, РФ может напасть и не беспокоится о убытках в случае остановки транзита газа и потерь доходов этих ибо будет обходными путями газ транспортировать. Потому немцы должны Украине и 3 миллиарда и вооружения свои!!!
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15.08.2021 17:16 Ответить
Стало быть ,Германия обязана покупать расейский газ через нашу трубу ?А ежели по другой ,то приплатить нам 3 миллиарда евро? Да еще дать (??) какое -то оружие!? По-видимому,есть неизвестная миру договоренность между Германией и школьником с ником Апокалипсис....Тогда другое дело! Тогда требуй с них ,сукиных детей ! Шоб не нарушали....
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15.08.2021 18:32 Ответить
Не думаю, что Германия что-то должна гнилому цирку.
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15.08.2021 15:48 Ответить
"весь этот поток визитов и контактов..."))))))
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15.08.2021 15:34 Ответить
..... напоминает переливание с пустого в порожнее. Нелоха разводят.
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15.08.2021 15:41 Ответить
"Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 4690 "Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 4690 "Не думаю, что Зеленский и Меркель расставят все точки над і", - пресс-секретарь президента Никифоров о визите канцлера - Цензор.НЕТ 4690
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15.08.2021 15:45 Ответить
Саша шо это за поц? Он шо, таки действительно существует? "Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над і", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера - Цензор.НЕТ 2743
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15.08.2021 15:48 Ответить
такі да
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15.08.2021 15:56 Ответить
Я на минуточку в шоке! "Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над "і"", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера - Цензор.НЕТ 5439
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15.08.2021 17:17 Ответить
"Потому что со всех сторон неслось, что вот Меркель с Байденом обсудили, договорились о будущем Украины без ее участия. А это не так- а это именно так, ибо работа рашистской газовой трубы ,или остановка ее работы касается будущего Украины,и об этом будущем американцы с фрицами договорились без Украины,но четко отрисовали будущее рашистского оккупата Украины - продавай газ и вооружайся для ведения войны с Украиной
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15.08.2021 15:42 Ответить
Слабенько прозвучало заявление. Неубедительно. Рассуждения притянуты за уши. И вот почему:
1. Вопрос судьбы СП2 уже решен с американцами. Обсуждать с Украиной что либо относительно этого вопроса не более чем декоративный реверанс.
2. Мервель ничего гарантировать Украине не может потому как через три месяца максимум она уже будет никто в политике Германии и соответственно влияния на политические процессы не будет иметь никакого.
3. Ввиду того что Меркель уходит из политики и активного ей лоббирования СП2 могу сделать вывод, что послу ухода фрау по традиции хочет занять местечко рядом со Шредером в Газпроме.
4. Т.к. вопрос СП2 уже решенный, то у зуйлуши остается только одна больная тема - санкции. А львиная их доля зависит от судьбы Донбасса. Ему нужно спихнуть как можно скорее Донбасс Украине, но на своих условиях. Этим самым он снимает с себя бремя кормить и восстанавливать Донбасс плюс оставляет в Украине короткий поводок в виде пятой колонны за который он и будет ее смыкать регулярно и благодаря которому будет иметь прямое влияние на внешнюю и внутреннюю политику Украины.
5. Перед визитом в Киев Меркель едет к ******* в кремль. Показательно весьма. Т.с. уточнить хотелки Кремля и согласовать действия перед встречей с нашим Вовой.
6. После договоренностей нашего Вовика с Меркель Вовик поедет в Штаты к Байдену рассказать, что все договорено и т.с. закрепить статус кво.
Исходя из всего что изложил, делаю вывод - Меркель едет только с одним вопросом. Тихая капитуляция Украины. Прав я или нет - выяснится в ближайшее время. Но мои рассуждения и выводы выглядят логичнее чем у Никифорова.
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15.08.2021 15:42 Ответить
А для чого США потрібна "капітуляція" України?
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15.08.2021 15:47 Ответить
США потрібно розрулити ситуацію з Україною. Чи Ви вважаєте, що окрім України у Штатів проблем немає? Ось вони і намагаються знайти золоту середину в цьому питанні. Їх зараз дуже турбує Китай. І вони дуже не хочуть зближення Китаю з рашкою. Дивіться ширше на геополітичні речі. Зараз Штати на порозі економічної та політичної війни з Китаєм. На цьому фоні Україна та її інтереси для Штатів другорядні. Вони он навіть на ситуацію в Афганистані зараз не зважають. А там відкрита війна та зміна влади.
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15.08.2021 15:59 Ответить
А зачем США воевать с Китаем ? Они на разных континентах
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15.08.2021 20:10 Ответить
Вы прикалываетесь или как? Да хотя бы передел основных мировых рынков. Сфер влияния. Китай и США довольно крупные мировые игроки. Афганистан по сравнению с ними дворовая шпана.
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15.08.2021 20:31 Ответить
Как Вы представляете войну с 1,5 млрд населения Китая?
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15.08.2021 20:58 Ответить
Экономически естественно. Ни Штаты, ни Китай не настроены на ведение реальной войны. Но вот экономические и политические сферы влияния они хотят перестроить.
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15.08.2021 21:12 Ответить
Та она не нужна. Никто не будет разговаривать с капитулянтами во главе с зеледентом...
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15.08.2021 15:59 Ответить
"Вопрос судьбы СП2 уже решен с американцами."
Не можу стверджувати, але по матеріалам ЗМІ Конгрес проти ПП2, тобто, питання відкрите.
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15.08.2021 15:49 Ответить
Вже існує домовленність з Німеччиною. Зараз для Вашингтону стоїть лише одне питання - зберегти політичне обличча. Так я бачу ситуацію. Як воно насправді побачимо ближчим часом.
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15.08.2021 16:00 Ответить
Точніше - домовленість суто з Меркель, котру прослуховували США (і не помилилися) на протязі декількох років. Конгрес цю домовленість, не підтримав, наскільки відомо з ЗМІ. Чим це закінчиться для ПП2 невідомо.
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15.08.2021 18:12 Ответить
Нвідомо кажете? Ню-ню....
Россия готовится к сертификации "Северного потока - 2", поэтому искусственно снижает транзит газа для Европы через Украину, - Оператор ГТС

Прикро це визнавати, але факти говорять самі за себе. Все інше ялинкова мішура, щоб хоч якось пристойно виглядати серед світової спільноти.
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15.08.2021 18:19 Ответить
Тут ключове слово "готовится".
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16.08.2021 12:36 Ответить
Если бы не было предпосылок, то не готовилась бы.
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16.08.2021 12:42 Ответить
Так і я про те. "предпосилкі" то як "сердце красавици склонно к изменне и к перемене..."
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16.08.2021 12:46 Ответить
Ну покуда сердце Меркелицы верно кацапам. Или жадность. ХЗ короче.
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16.08.2021 13:44 Ответить
Думаю, що США про це знають.
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16.08.2021 13:52 Ответить
Ну так еще бы не знать. Они же уже договорились. Штатам сейчас нужны союзники в Европе против Китая в экономической войне. А Германия считай основной игрок в ЕС.
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16.08.2021 14:03 Ответить
Почитайте про що дізналися США, прослуховуючи Меркель. Там мова йшла про протидію США віссю Німеччина, Китай, Рашка.
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16.08.2021 14:07 Ответить
Ну так а я о чем? Германия еще со времен петрухи первого с кацапами всегда свои оборудки мутила. Ну и что? Тем не менее это ничуть не помешало Меркель договориться с Байденом относительно СП2.
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16.08.2021 14:14 Ответить
Це суто "договорняк" двох осіб. Повторюю, по ЗМІ ясна річ, Конгрес США проти. А якщо Конгрес проти, то це означає, що проти США. І думаю, що США навряд чи пробачать гру проти себе Німеччиною, котру вони, США, побудували з НУЛЯ в 1945.
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16.08.2021 14:18 Ответить
Я не тешу себя иллюзиями. Думаю что СП2 кацапы таки запустят в обозримом будущем. Был бы очень рад ошибиться.
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16.08.2021 14:39 Ответить
Можливо так, можливо ні. Може то вже китайці будуть постачати той газ - і таке можливо. 2024 буде відомо.
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16.08.2021 14:45 Ответить
"И именно Германии выпадает роль как-то это сдерживать". Во-первых, а как именно? А во-вторых Россия плевала на международные обязательства, особенно по отношению к Украине.
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15.08.2021 15:45 Ответить
Сколько домыслов и фантазии по поводу приезда Меркель в Киев! Сколько экспрессии!
Узпагойтесь, просто бабушка перед дембелем решила посетить цирк за казённый кошт и посмотреть на фигляра без образования и диплома клоуна. "Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над і", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера - Цензор.НЕТ 1348
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15.08.2021 15:47 Ответить
В политике ничего просто так не делается. Всему есть причина.
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15.08.2021 18:25 Ответить
Совершенно точно. Фрау "Штаззи" будет впаривать найвЯличайшему формулу "Штайнмайера".
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15.08.2021 18:42 Ответить
Надо , чтобы ее нацкорпус встретил 😀😀😀
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15.08.2021 20:09 Ответить
Ну, ежели оплата будет соответствующая то встретят.
Где вы видели мальчиков и девочек по вызову на бесплатном коммунистическом субботнике?
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15.08.2021 20:32 Ответить
И нахрена эта жаба тут нужна? Пусть ******* подмахивает,а в Украине продажной немецкой старой шлюхе делать нечего
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15.08.2021 15:53 Ответить
Нардеп Ніколаєнко заявив, що Меркель їде в Україну, щоб захистити Кличка від політичного тиску "Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над і", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера - Цензор.НЕТ 112 "Не думаю, що Зеленський і Меркель розставлять всі крапки над і", - прессекретар президента Никифоров про візит канцлера - Цензор.НЕТ 5431
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15.08.2021 15:55 Ответить
ну по логике фрау штази поехала в масвабад вытоптать вове за капитуляцию местечко в грязьпроме..... не в ростов же найвэлычнейшому.....
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15.08.2021 15:55 Ответить
А зря - это плохо, когда ты не думаешь! Хотя, в администрации Зени это видимо принято - не думать.
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15.08.2021 16:37 Ответить
Цікаво буде подвитись, на якому віддалені від Меркель Єрмак посадить кулебу ... Бо ланцюжок Єрмак-вова-Меркель-уХйло достатньо гармонічно виглядає без кулеби ...
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15.08.2021 17:25 Ответить
Меркель едет в Украину не точки расставлять Она едет чтобы уговорить Зе чтобы не мешал Северному потоку 2 Ибо это её будущее
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15.08.2021 19:34 Ответить
Игорь Мосийчук
«Судите сами. Известно, что встреча Зеленского и Меркель длилась четыре часа. Но журналисты нам сообщали, о чем шла беседа - это все можно было обговорить минут за двадцать. Так о чем могли беседовать президент Украины и канцлер Германии еще 3 часа и 40 минут? Почему об этом молчат СМИ? Почему нам ничего не рассказывают?
У меня есть твердое убеждение: Зеленскому навязывали так называемую «формулу Штайнмайера»
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15.08.2021 20:06 Ответить
Предпосылок думать иначе нет, меркель делает вид что сидит на двух стульях, какие точки....
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15.08.2021 20:21 Ответить
 
 