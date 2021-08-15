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Страны Евросоюза сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Страны Евросоюза сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев

Из государств ЕС, представленных в Афганистане, поступает противоречивая информация, и они стараются показать, что нет никакой паники в связи с приходом боевиков "Талибана" в Кабул,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в воскресенье телеканал "Франс 24".

Тем не менее, канал указывает на то, что признаки паники всё-таки имеются: некоторые европейские страны в настоящий момент эвакуируют сотрудников своих посольств и намерены их закрывать или обеспечить работу минимальным составом персонала.

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В частности, "Франс 24" отметил, что такие планы рассматриваются Германией и Италией, к временному закрытию своего диппредставительства приступила Дания. По данным ТВ-канала, девять стран Европейского союза в настоящее время имеют свои посольства в Кабуле. Некоторые из них будут пытаться продолжить работу в сокращенном составе.

После заседания Совета НАТО в минувшую пятницу альянс заявил о сохранении своего дипломатического присутствия в Кабуле, там решено оставить гражданского представителя организации с его командой.

В ЕС, по сообщению "Франс 24", также опасаются наплыва в Европу афганских беженцев, в частности, через Турцию.

В интервью итальянской газете "Стампа" заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что ситуация в Афганистане и действия Беларуси показали настоятельность "полного пересмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе".

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Топ комментарии
+8
Вонючие дикари
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15.08.2021 15:36
+7
"Страны Евросоюза сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев"
_Опасаться что путлер устроит вам наплыв беженцев не надо - надо быть в этом уверенными! Продолжайте умиротворять фюрера, дегенераты... Страны Евросоюза сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев - Цензор.НЕТ 1355
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15.08.2021 15:35
+6
Не надо превращать Европу в Афганистан, Сирию или Ирак, поэтому не жуйте сопли и закрывайте границы, а то будет вам очередное "переселение народов" с предсказуемым результатом
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15.08.2021 15:33
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А чего им бежать? Посмотрите на эти счастливые лица!

Страны Евросоюза сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев - Цензор.НЕТ 8707
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15.08.2021 15:32 Ответить
Вонючие дикари
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15.08.2021 15:36 Ответить
а насколько глубоко они опасаются ?
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15.08.2021 15:33 Ответить
Не надо превращать Европу в Афганистан, Сирию или Ирак, поэтому не жуйте сопли и закрывайте границы, а то будет вам очередное "переселение народов" с предсказуемым результатом
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15.08.2021 15:33 Ответить
европу очистят от населения через вакцинацию, а душманов наберут....
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15.08.2021 16:22 Ответить
"Страны Евросоюза сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев"
_Опасаться что путлер устроит вам наплыв беженцев не надо - надо быть в этом уверенными! Продолжайте умиротворять фюрера, дегенераты... Страны Евросоюза сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев - Цензор.НЕТ 1355
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15.08.2021 15:35 Ответить
Лукашенко потирает руки. Теперь через Среднюю Азию и рашку он направит новые потоки беженцев, ещё в больших количествах из того же Афганистана в ЕС.
А ЕС и дальше будет жевать сопли.
На месте Литвы или Польши, было бы справедливо переправлять новые потоки беженцев, направленные Лукашенко, далее на запад в Германию, Францию, итд.
Ведь именно Меркль защищает пуйла, строя Северный поток-2, не взирая ни на что.
Так, вот захотела дружбы с фюрером пуйлм - то получи миллионы беженцев у себя в Германии.
И будет от них бульше убытков чем от прибылей Северного потока - 2, которыми Меркль думает обеспечить немцев.
И это было бы справедливо - защищаешь убийцу и оккупанта пуйла, тем самым потворствуешь другу пуйла - диктатору Лукашенко, который наводняет ЕС беженцами, то получи убыток... Может тогда немцы и другие одумаются?
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15.08.2021 15:50 Ответить
Лукашенка патіраєт рукі...
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15.08.2021 15:48 Ответить
В 2003 году Талибан признано террористической организацией Советом Безопасности ООН[8] и Верховным судом России[9][10].
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15.08.2021 15:49 Ответить
И тем не менее резких заявлений не наблюдается - ни от ООН, ни от рашки.
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15.08.2021 16:28 Ответить
Автобусные туры Кабул - Минск?😁😁😁😁
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15.08.2021 16:10 Ответить
Канада уже готова принять 20 тыс.с Афганистана,а Европа значит "опасается"? Нет,это неприемлемо!
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15.08.2021 16:28 Ответить
Украине тоже пора полностью закрыться со стороны раши , Беларуси и Азии
Могут рвануть афганские беженцы .
Что об этом думает Новый Министр МВД .
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15.08.2021 20:03 Ответить
Там прикордонники "думать" повинні!
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15.08.2021 20:16 Ответить
 
 