Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в США находится на завершающей стадии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Сейчас детализируется программа визита.
"Уже могу сказать, что в программе не только Вашингтон. Там будут и другие города на обоих побережьях - и на западном, и на восточном. Больше сейчас пока не могу сказать, потому что согласовывается все. То есть не потому что я что-то скрываю, а потому то еще окончательно не известно", - рассказал Никифоров.
Он уточнил, что планируются встречи "с большим американским бизнесом и с политиками, и, естественно, с президентом".
"Вот пришло письмо от президента Байдена с поздравлением ко Дню Независимости. Мы его опубликуем немного позже, потому что оно пришло чуть-чуть загодя. Но там по-прежнему указано, что очень ждут президента Зеленского 30 августа в Вашингтоне", - сказал пресс-секретарь президента Украины.
Никифоров дополнил, что поездка готовится "очень интенсивно". "Вышла на завершающую фазу. Сейчас оформляются визы и так далее. То есть все будет. Будет очень хорошо. Будет насыщено и верим, что продуктивно", - считает он.
Среди тем, которые будет подниматься на встрече в США - "Северный поток-2".
"Я уверен, что будут затрагивать тему "Северного потока" в США в более широком контексте, в контексте энергетической безопасности Европы. Потому что в США же понимают, что это проект политический, а не энергетический, и не экономический для России. Для Европы он может быть и энергетически прибыльный, но она таким образом попадает в определенную зависимость, нарушает свои же принципы диверсификации энергоносителей. Поэтому, естественно, будет обсуждаться "Северный поток-2" в Вашингтоне. Но, я думаю, в более широком контексте общей энергетической безопасности Европы. По поводу Польши, по поводу Украины. Например, у Польши там огромные претензии по поводу "Северного потока-2", - рассказал Никифоров.
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Очередной отпуск ?
У них своих полно, но они не называют себя президентами.
Главное, - магнитики привези, ледащо)
Пройдуть роки : і десь в Айові чи у Мені
Побачать люди напис на стіні:
Тут двом засудженим - Зеленському і "Бені"
Давали їсти сало в вихідні!"
😇
Національну гвардію в усіх штатах на час візиту треба привести в готовність №1.
God save Аmerica ..
Нам уже деньги от оманских инвесторов девать некуда , наверное ослик решил поддержать американских бизнесменов на излишки
Зелі не так до Байдена їде, як у диснейленд і на голівудські холми.
В казино Лос-Анжелесу зазирне...
Крутяк.
Воно до політики ніяк не дотичне.
Тому від цієї зустрічі чекаю чергового провалу, ганьби для держави.
Мрія всього житя.
А порошенкiвцi нехай скавчать...
Как же можна так ничего не понимать? Наверно легко Вам живется?
Уйма прикольных фоточек главному туристу страны обеспечено