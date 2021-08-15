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Новости За рубежом
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визит (2805) Зеленский (16534) США (23185) Сергей Никифоров (122)

Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров

Подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в США находится на завершающей стадии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Сейчас детализируется программа визита.

"Уже могу сказать, что в программе не только Вашингтон. Там будут и другие города на обоих побережьях - и на западном, и на восточном. Больше сейчас пока не могу сказать, потому что согласовывается все. То есть не потому что я что-то скрываю, а потому то еще окончательно не известно", - рассказал Никифоров.

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Он уточнил, что планируются встречи "с большим американским бизнесом и с политиками, и, естественно, с президентом".

"Вот пришло письмо от президента Байдена с поздравлением ко Дню Независимости. Мы его опубликуем немного позже, потому что оно пришло чуть-чуть загодя. Но там по-прежнему указано, что очень ждут президента Зеленского 30 августа в Вашингтоне", - сказал пресс-секретарь президента Украины.

Никифоров дополнил, что поездка готовится "очень интенсивно".  "Вышла на завершающую фазу. Сейчас оформляются визы и так далее. То есть все будет. Будет очень хорошо. Будет насыщено и верим, что продуктивно", - считает он.

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Среди тем, которые будет подниматься на встрече в США - "Северный поток-2".

"Я уверен, что будут затрагивать тему "Северного потока" в США в более широком контексте, в контексте энергетической безопасности Европы. Потому что в США же понимают, что это проект политический, а не энергетический, и не экономический для России. Для Европы он может быть и энергетически прибыльный, но она таким образом попадает в определенную зависимость, нарушает свои же принципы диверсификации энергоносителей. Поэтому, естественно, будет обсуждаться "Северный поток-2" в Вашингтоне. Но, я думаю, в более широком контексте общей энергетической безопасности Европы. По поводу Польши, по поводу Украины. Например, у Польши там огромные претензии по поводу "Северного потока-2", - рассказал Никифоров.

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Топ комментарии
+33
Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6850 Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 835
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15.08.2021 15:50
+19
Зачем ?
Очередной отпуск ?
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15.08.2021 15:45
+19
Клован решил отдохнуть на вси гроши.
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15.08.2021 15:47
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Зачем ?
Очередной отпуск ?
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15.08.2021 15:45 Ответить
да. а для видосика заснимут встречу с каким нибудь библиотекарем или уборщиком конгресса
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15.08.2021 15:57 Ответить
Как зачем? А ленку выгулять? Ленка в Америке еще не была...а тут такой случай...вон по Парижу он ее неделю выгуливал..
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15.08.2021 16:44 Ответить
Гастроли. Будет , как всегда, гундосить, кривляться, оскорблять и позорить Украину.... А в завершение, на бис игра на пианино пис-юном...
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15.08.2021 18:15 Ответить
И кому там нужен этот клоун?

У них своих полно, но они не называют себя президентами.
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15.08.2021 15:46 Ответить
тУрыст с дипломом еще несколько позиций закрыл.

Главное, - магнитики привези, ледащо)
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15.08.2021 15:46 Ответить
Клован решил отдохнуть на вси гроши.
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15.08.2021 15:47 Ответить
МАбуть буде показувать Лєнці і дітям Америку - звідти передачі возить легше у американську тюрму
Пройдуть роки : і десь в Айові чи у Мені
Побачать люди напис на стіні:
Тут двом засудженим - Зеленському і "Бені"
Давали їсти сало в вихідні!"
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15.08.2021 15:55 Ответить
селфики привезёт зебилкам.... до нового года обсасывать будут
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15.08.2021 15:48 Ответить
Клоун и квартальная гопота едет на гастроли!!!!
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15.08.2021 15:49 Ответить
Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6850 Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 835
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15.08.2021 15:50 Ответить
це чиє?...квітка-основяненко, глібов?
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15.08.2021 16:23 Ответить
Продовження за мотивами Павла Глазового.
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15.08.2021 17:12 Ответить
А шо такое, шо за манси? Шо, за бюджетный кошт и Диснейленд посетить уже таки нельзя и шаурмы покушает?
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15.08.2021 15:50 Ответить
"Let them choose something normal, then we'll talk ...". Так все это будет выглядеть в реальности…
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15.08.2021 15:52 Ответить
Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5053
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15.08.2021 15:54 Ответить
А в Чикаго чому не поїде? Там найбільша українська діаспора. Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9300
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15.08.2021 15:55 Ответить
Їм до Голівуду кортить...
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15.08.2021 17:13 Ответить
Главное выступление на пианино - в Лас Вегасе...
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15.08.2021 18:18 Ответить
у нього буде зустріч з іншою діаспорою.А,можливо і з родичами.
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16.08.2021 07:28 Ответить
God save Аmerica !
😇
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15.08.2021 15:56 Ответить
Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3746

Національну гвардію в усіх штатах на час візиту треба привести в готовність №1.
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15.08.2021 15:59 Ответить
Не допопоже...тіль евакувація...))
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15.08.2021 16:05 Ответить
Куди? Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6290
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15.08.2021 16:07 Ответить
Так ти, каца, з Лахти?
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15.08.2021 16:39 Ответить
Может, останется?....
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15.08.2021 15:57 Ответить
Він, ще не виконав всі пункти беніного плану.
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15.08.2021 16:00 Ответить
Толку от этих его катаний нет,тупо ггуляет,веселит свою жопу,а мы за это платим.
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15.08.2021 15:59 Ответить
Голливуд,Атлантик сити,Флорида,Йелустоун,нармаль актеришко отдохнет,а в это время агент московиии гетьманович перепишет у засрашки еще пару законов и протащит их через зал с идиотами.
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15.08.2021 16:00 Ответить
Тримайтесь друзі ! І нікуди не пускайте це зелене нещастя!
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15.08.2021 16:01 Ответить
Нехай їде. Якнайдалі і якнайдовше.
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15.08.2021 17:15 Ответить
Ну, короче, Ниагарский водопад, Большой каньон, Лас-Вегас и, конечно, Голливуд. Володя, ниче не забудь!
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15.08.2021 16:02 Ответить
Ніагарський водопад стане ледь дзюрчати,великий каньйон засипе піском,у Лас Вегасі перегорять усі лампочки,а щеж і Голівуд? Вовочка,зелененький НЕ їдь!! 🤯😡🤬
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15.08.2021 16:39 Ответить
Just not in Yellowstone...
God save Аmerica ..
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15.08.2021 16:03 Ответить
поехал шарится по синагогах
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15.08.2021 16:04 Ответить
Так воно безбожник
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15.08.2021 16:08 Ответить
чтобы выгоды добиться они готовы даже крестится
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15.08.2021 17:34 Ответить
Крещених євреїв та іншх релігій назвали ВИХРЕСТАМИ..😇
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15.08.2021 21:46 Ответить
Це політичний візіт чи туристичний тур? Знову бідна Лєнка буде оплачувати як поїздку в Оман?
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15.08.2021 16:07 Ответить
Катастрофічний..))
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15.08.2021 16:12 Ответить
В программе визита также отмечены Лас-Вегас, Голливуд, Диснейленд... Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7574
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15.08.2021 16:10 Ответить
Во время визита в США Зеленский посетит города на восточном и западном побережье страны, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1674
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15.08.2021 16:10 Ответить
Під час візиту в США Зеленський відвідає міста на східному і західному узбережжі країни, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5681https://i.ytimg.com/vi/HRjOk7YeNqw/sddefault.jpg
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15.08.2021 18:54 Ответить
По возвращению опять услышим про невидимые инвестиции в миллиардах! Как было с оманами и катарами. Помните про обещанные миллиарды от зедебилов и не лоха? Все уже увидели их?
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15.08.2021 16:12 Ответить
В хате уже складывать некуда!
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15.08.2021 20:30 Ответить
Что будет обсуждаться в Вашингтоне косвенно можно будет понять по итогу визита Меркель в Украину.
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15.08.2021 16:12 Ответить
Он уточнил, что планируются встречи "с большим американским бизнесомИсточник: https://censor.net/ru/n3282846
Нам уже деньги от оманских инвесторов девать некуда , наверное ослик решил поддержать американских бизнесменов на излишки
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15.08.2021 16:14 Ответить
Дайте угадаю Майами и Лос Анджелес?
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15.08.2021 16:15 Ответить
Фриско и ЛА, там большая еврейская диаспора, где живут его знакомые.
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15.08.2021 16:25 Ответить
?а нью-ёрк, увидеть контрасты воочию
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15.08.2021 16:27 Ответить
Та воно ще там відпочине за наш рахунок.
Зелі не так до Байдена їде, як у диснейленд і на голівудські холми.
В казино Лос-Анжелесу зазирне...
Крутяк.
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15.08.2021 16:29 Ответить
В общем вже говорили, що Зеля планує зустрічі з якимись акторами, з представниками корпорації АррІе, тощо.
Воно до політики ніяк не дотичне.
Тому від цієї зустрічі чекаю чергового провалу, ганьби для держави.
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15.08.2021 16:31 Ответить
Да нет, Ленке хату на Лонг-Бич присматривает. Посмотрит возможные варианты, выберет ту что во дворе с бассейном 50 х 50 метров, с пальмами, на берегу океана. А нам привезет очередную сказку - для дебилов, которые верят в сказки - типа, агроменная американская поддержка получена! Скоро я вам верну Крым и очищу Донецк от басурмана.
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15.08.2021 16:34 Ответить
Чи планує він під час поїздки, оплаченої за гроші платників податків, зробити щось корисне для країни?
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15.08.2021 16:39 Ответить
Фотки та відосики у сімейний архів з турне по США!
Мрія всього житя.
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15.08.2021 20:28 Ответить
Під час візиту в США Зеленський відвідає міста на східному і західному узбережжі країни, - Никифоров - Цензор.НЕТ 407
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15.08.2021 16:43 Ответить
а що політик загубив на західному узбережжі?! ви колись таке чули, щоби Джонсон, Меркель, Макрон, не кажучи вже про керівників менших країн, витрачали час на поїздки кудись в сторону голівуда?
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15.08.2021 16:50 Ответить
Мрія всього житя недолугого коміка - потрапити до Голівуду може здійснитися.
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15.08.2021 20:26 Ответить
Господи
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15.08.2021 16:54 Ответить
Єллоустоун позеленів. Мабуть від злості. Мабуть іпане ... Під час візиту в США Зеленський відвідає міста на східному і західному узбережжі країни, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9280
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15.08.2021 17:04 Ответить
Зеля! Бажаю успыхiв у всьому!
А порошенкiвцi нехай скавчать...
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15.08.2021 17:17 Ответить
Плюнь в глаза, скажет Божья роса

Как же можна так ничего не понимать? Наверно легко Вам живется?
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16.08.2021 10:54 Ответить
Хороший Зеленскому туроператоп попался!
Уйма прикольных фоточек главному туристу страны обеспечено
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15.08.2021 17:29 Ответить
Орел и решка. Новый сезон! По богатому! Знакомьтесь - новая дорожная карта Зеленского или как выжить президенту за государственный счет в Америке. Під час візиту в США Зеленський відвідає міста на східному і західному узбережжі країни, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7873
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15.08.2021 19:09 Ответить
Когдаб еще оно поездило по США,да еще и на шару?!!!
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15.08.2021 20:24 Ответить
Під час візиту в США Зеленський відвідає міста на східному і західному узбережжі країни, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2757
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15.08.2021 20:43 Ответить
Тьфу, мерзость какая.
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16.08.2021 10:54 Ответить
 
 