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Афганистан (599) Германия (6013) Талибан (168)

Германия отправляет военный транспортный самолет с десантниками для эвакуации своих граждан из Кабула, - Bild

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германия отправляет военный транспортный самолет с десантниками для эвакуации своих граждан из Кабула, - Bild

Немецкая армия отправляет в Кабул транспортный самолет А400М с 30 десантниками на борту для эвакуации сотрудников посольства Германии и их афганских помощников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники.

По данным издания, самолет вылетит в воскресенье, а в понедельник за ним отправится еще один транспортный борт Airbus A310.

По данным издания, самолеты отправятся в ближайший транспортный узел, вероятно, столицу Узбекистана Ташкент.

На борту каждого самолета будут немецкие десантники, которые обеспечат эвакуацию.

По данным Министерства иностранных дел Германии, в Кабуле все еще находятся 30 сотрудников посольства и полицейских, а также 80 граждан Германии, которые, среди прочего, работающих в организациях по развитию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США за 72 часа эвакуируют свое посольство в Афганистане, - CNN

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
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Топ комментарии
+9
как там в Талибане относятся к правам человека, гейпарадам, неграм, бабам и феминисткам ? и где озабоченность?
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15.08.2021 16:04
+8
Лукашенко потирает руки. Теперь через Среднюю Азию и рашку он направит новые потоки беженцев, ещё в больших количествах из того же Афганистана в ЕС.
А ЕС и дальше будет жевать сопли.
На месте Литвы или Польши, было бы справедливо переправлять новые потоки беженцев, направленные Лукашенко, далее на запад в Германию, Францию, итд.
Ведь именно Меркль защищает пуйла, строя Северный поток-2, не взирая ни на что.
Так, вот захотела дружбы с фюрером пуйлм - то получи миллионы беженцев у себя в Германии.
И будет от них бульше убытков чем от прибылей Северного потока - 2, которыми Меркль думает обеспечить немцев.
И это было бы справедливо - защищаешь убийцу и оккупанта пуйла, тем самым потворствуешь другу пуйла - диктатору Лукашенко, который наводняет ЕС беженцами, то получи экономический убыток... Может тогда немцы и другие одумаются?
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15.08.2021 16:00
+7
Соромно читати: неначе криси із тонучого корабля.
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15.08.2021 15:59
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Соромно читати: неначе криси із тонучого корабля.
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15.08.2021 15:59 Ответить
Геоплітика. Вона така геополітика. Зауважте, не дивлячись ні на що, різких заяв з осудженням дій талібів поки що не спостерігаєм. Навіть не зважаючи на те, що їх визнано терористами.
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15.08.2021 16:33 Ответить
Лукашенко потирает руки. Теперь через Среднюю Азию и рашку он направит новые потоки беженцев, ещё в больших количествах из того же Афганистана в ЕС.
А ЕС и дальше будет жевать сопли.
На месте Литвы или Польши, было бы справедливо переправлять новые потоки беженцев, направленные Лукашенко, далее на запад в Германию, Францию, итд.
Ведь именно Меркль защищает пуйла, строя Северный поток-2, не взирая ни на что.
Так, вот захотела дружбы с фюрером пуйлм - то получи миллионы беженцев у себя в Германии.
И будет от них бульше убытков чем от прибылей Северного потока - 2, которыми Меркль думает обеспечить немцев.
И это было бы справедливо - защищаешь убийцу и оккупанта пуйла, тем самым потворствуешь другу пуйла - диктатору Лукашенко, который наводняет ЕС беженцами, то получи экономический убыток... Может тогда немцы и другие одумаются?
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15.08.2021 16:00 Ответить
поторопитесь Германия отправляет военный транспортный самолет с десантниками для эвакуации своих граждан из Кабула, - Bild - Цензор.НЕТ 8892
Рейх талибов ждать не любит..
72 часа всего - и часики тикают..
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15.08.2021 16:03 Ответить
Рейх талибов Германия отправляет военный транспортный самолет с десантниками для эвакуации своих граждан из Кабула, - Bild - Цензор.НЕТ 1335 Германия отправляет военный транспортный самолет с десантниками для эвакуации своих граждан из Кабула, - Bild - Цензор.НЕТ 598
А между прочим, талибы таки организовали блиц-крик, который никто не ожидал.
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15.08.2021 16:10 Ответить
ага
вот в этом то и дело
- где вся эта хваленная аналитика ЦРУ и НАТО, планирование, разведка и все такое
- чему эти бездари могут научить наших обстрелянных хлопцев с ВСУ?
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15.08.2021 16:13 Ответить
вот і путін гаваріт - зачєм вам ета амєріка???
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15.08.2021 16:20 Ответить
ну как руське воюют мясом и бабыещенарожают это известно
- нам нужно учится у талибов и турков
- у турков технологической войне, у талибов партизанской..
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15.08.2021 16:23 Ответить
А в НАТО треба вступати?
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15.08.2021 16:37 Ответить
тут і наші аналітики стверджували що таліби не придатні для вуличних боїв і жодного великого міста не захоплять
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15.08.2021 16:54 Ответить
А які там були бої після виходу американців?
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15.08.2021 17:02 Ответить
Талибы его организовали после того, как в Москву смотались. Так что кое-кто ожидал и, вполне вероятно, что и финансировал.
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15.08.2021 16:24 Ответить
как там в Талибане относятся к правам человека, гейпарадам, неграм, бабам и феминисткам ? и где озабоченность?
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15.08.2021 16:04 Ответить
Заставлять деда Джо ходити в чадрі.
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15.08.2021 16:13 Ответить
Надеюсь уважаемые талибы приватизирует этот швабский самолёт
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15.08.2021 16:11 Ответить
Германия отправляет военный транспортный самолет с десантниками для эвакуации своих граждан из Кабула, - Bild - Цензор.НЕТ 5096
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15.08.2021 16:12 Ответить
_Путлеровка меркель, убившая армию Германии и атомные электростанции, отправила в Кабул всех десятерых десантников.
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15.08.2021 16:13 Ответить
Два залишилися на лікарняному, пошкодили після гейської шлюбної ночі задній прохід.
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15.08.2021 16:15 Ответить
Чомусь хочеться, щоб талібан зробив з тих десантників громадян Афганістану.
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15.08.2021 16:14 Ответить
Незрозуміло, чому тягнули до останнього.
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15.08.2021 16:20 Ответить
У дойченШЛЮХЭН есть свой военный самолет? И шо там у них за десантники? Німеччина відправляє військовий транспортний літак із десантниками для евакуації своїх громадян із Кабула, - Bild - Цензор.НЕТ 2403
Или это самолет и десантники НАТО? Німеччина відправляє військовий транспортний літак із десантниками для евакуації своїх громадян із Кабула, - Bild - Цензор.НЕТ 5526
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15.08.2021 16:26 Ответить
Таке враження,що форумчани радіють захопленню Афганістану талібами.Ви подивіться,що вони з жінками роблять.Вже є повно нових відео.Це ж нелюди.
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15.08.2021 16:41 Ответить
А чому чоловіки, батьки, сини, брати цих жінок не воюють з талібами? Значить всіх це влаштовує?
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15.08.2021 16:52 Ответить
А чому ми не викинемо москалів з Києва.Нас також влаштовує?
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15.08.2021 16:55 Ответить
Король Афганистана Аманулла-хан и рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург. 1928 год, Берлин

Німеччина відправляє військовий транспортний літак із десантниками для евакуації своїх громадян із Кабула, - Bild - Цензор.НЕТ 6291
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15.08.2021 16:50 Ответить
Там буде тотальний шаріат,а жінки це якісь безправні істоти.
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15.08.2021 16:52 Ответить
работать в афганистане и что там творить это как с гомна канфетку...их даже совковая 40 я армия не сделала..так как сша помогли а теперь наоборот
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15.08.2021 17:15 Ответить
И это всё, что курица меркель оставила от некогда самой мощной армии(бундесвер) в Европе.
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15.08.2021 17:17 Ответить
 
 