Германия отправляет военный транспортный самолет с десантниками для эвакуации своих граждан из Кабула, - Bild
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Немецкая армия отправляет в Кабул транспортный самолет А400М с 30 десантниками на борту для эвакуации сотрудников посольства Германии и их афганских помощников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники.
По данным издания, самолет вылетит в воскресенье, а в понедельник за ним отправится еще один транспортный борт Airbus A310.
По данным издания, самолеты отправятся в ближайший транспортный узел, вероятно, столицу Узбекистана Ташкент.
На борту каждого самолета будут немецкие десантники, которые обеспечат эвакуацию.
По данным Министерства иностранных дел Германии, в Кабуле все еще находятся 30 сотрудников посольства и полицейских, а также 80 граждан Германии, которые, среди прочего, работающих в организациях по развитию.
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
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А ЕС и дальше будет жевать сопли.
На месте Литвы или Польши, было бы справедливо переправлять новые потоки беженцев, направленные Лукашенко, далее на запад в Германию, Францию, итд.
Ведь именно Меркль защищает пуйла, строя Северный поток-2, не взирая ни на что.
Так, вот захотела дружбы с фюрером пуйлм - то получи миллионы беженцев у себя в Германии.
И будет от них бульше убытков чем от прибылей Северного потока - 2, которыми Меркль думает обеспечить немцев.
И это было бы справедливо - защищаешь убийцу и оккупанта пуйла, тем самым потворствуешь другу пуйла - диктатору Лукашенко, который наводняет ЕС беженцами, то получи экономический убыток... Может тогда немцы и другие одумаются?
Рейх талибов ждать не любит..
72 часа всего - и часики тикают..
А между прочим, талибы таки организовали блиц-крик, который никто не ожидал.
вот в этом то и дело
- где вся эта хваленная аналитика ЦРУ и НАТО, планирование, разведка и все такое
- чему эти бездари могут научить наших обстрелянных хлопцев с ВСУ?
- нам нужно учится у талибов и турков
- у турков технологической войне, у талибов партизанской..
Или это самолет и десантники НАТО?