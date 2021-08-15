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акция (2402) журналистика (3166) нападение (2123) Офис Президента (1692) Цыба (9)

В "Слуге народа" требуют строгого наказания для напавших на фотокорреспондента издания "Буквы" Кужельного

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

В

Партия "Слуга народа" считает категорически недопустимым нападения на представителей СМИ и требует строгого наказания виновных в нападении на фотокорреспондента издания "Буквы", которое произошло 14 августа во время акции на улице Банковой. По факту преступления уже открыто уголовное производство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Подобная ситуация является недопустимой для Украины, демократической и цивилизованной страны, где каждый гражданин имеет право выполнять свою работу, не опасаясь за свое здоровье и жизнь. В этом году мы уже приняли закон, которым сделали наказание за воспрепятствование осуществлению журналистской деятельности жестче. Только так можно остановить подобный произвол. Каждый украинец должен быть в безопасности ", - заявила председатель подкомитета по вопросам информационной политики Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию Комитета ВРУ по вопросам свободы слова Татьяна Цыба добавила, что по этому поводу будет проведено заседание комитета, по результатам которого депутаты подготовят соответствующие запросы в правоохранительные органы.

"Нельзя бить людей! Недопустимо мешать профессиональной деятельности журналистов. Свобода слова является одной из основных ценностей демократии. Я как гражданка Украины, как член Комитета по вопросам свободы слова не могу сдержать возмущение по этому поводу. По этому вопросу обязательно проведем заседание комитета, по результатам которого будут сделаны соответствующие обращения к министру внутренних дел Денису Монастырскому и руководителю Национальной полиции Украины Игорю Клименко, чтобы это дело было расследовано в кратчайшие сроки и доведено до логического завершения", - сказала Цыба.

Читайте также: Напавшие на журналиста Кужельного возле Офиса Президента извинились перед ним, - Нацкорпус. ВИДЕО

Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
А Мендель вже сидить за напад на двох журналістів?
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15.08.2021 16:26
+10
Зелайно, так чиї ж були тітушки?
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15.08.2021 16:24
+7
Секундочку. Когда мендель хер@чила журналиста своим бюстом(ну или что-то там у нее) никто и слова за журналиста не замолвил. А тут целая истерика. Зебилоиды, это что за двойные стандарты?
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15.08.2021 16:31
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Правила форума Совет форумчан
Правильно. Гопота должна сидеть.тем более что гопота сама спалилась и извинилась
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15.08.2021 16:14 Ответить
А Мендель вже сидить за напад на двох журналістів?
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15.08.2021 16:26 Ответить
Лучше бы в слуге урода задумались над своим будущем на фоне происходящего в Афганистане.
Если коррупция, воровство, повышение тарифов, нищета населения, сдача интересов Украины пуйлу, итд... не прекратится... а в ближайшее время это не прекратится, то будет подобие талибана в Украине... какого нибудь радикально движения, которе сметёт эту дерьмовую власть.
И никто не выйдет защищать эту воровскую власть... доказано Афганистаном.
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15.08.2021 16:15 Ответить
"Патриот талибана", прививку сделал от бешенства? В "Слузі народу" вимагають суворого покарання для тих, хто напав на фотокореспондента видання "Букви" Кужельного - Цензор.НЕТ 6166
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15.08.2021 16:29 Ответить
любишь воровать? Отвыкай.
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15.08.2021 16:42 Ответить
В "Слузі народу" вимагають суворого покарання для тих, хто напав на фотокореспондента видання "Букви" Кужельного - Цензор.НЕТ 3118"
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15.08.2021 17:23 Ответить
Бандиты избивают человека, потом снимают на камеру где он всем все прощает. Маразм. Никакого закона, точнее закон джунглей.
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15.08.2021 16:15 Ответить
Уверен с хулиганами НК полиция раберется по закону!
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15.08.2021 16:32 Ответить
Как бы ту полицию не начали находить слегка неживыми.
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15.08.2021 18:23 Ответить
Так тітушки зеленського ж і напали.
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15.08.2021 16:17 Ответить
Лечи голову порохоботина. Уже все знают кто были нападавшие.
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15.08.2021 16:20 Ответить
Зелайно, так чиї ж були тітушки?
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15.08.2021 16:24 Ответить
Павло! Так кто же напал, расскажи зеленую версию?
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15.08.2021 16:44 Ответить
Требуйте наказания для ахметки,бени,фиртуша,потроха,они главное зло в стране,требовальщики драные.
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15.08.2021 16:18 Ответить
Главное зло -это ты,зерыгосрань...я б простила той школоте,если бы они тебя,к примеру,на камеру отмудохали)
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15.08.2021 16:22 Ответить
Хахаха,какая злая порохоботка,езжай строить фабрику на засрашке,петя тебя заметит и наградит.
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15.08.2021 16:32 Ответить
Это провокатор "на работе", никакая "она" не порохоботка. Погугли по нику. Стиль один и тот же, от однотипных комментариев вонь стоит, как от помойной ямы. Беспринципный и безыдейный бот студент, отрабатывает свое грязное российское бабло. А их цель - втоптать в грязь нашего Президента (кто бы им не был и кем бы он ни был) и привести к власти условного "бойко".
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15.08.2021 17:06 Ответить
Шура! "Твой президент" у Кремлі сидить!
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15.08.2021 17:25 Ответить
О, еще один отметился... Или тоже провокатор (пришел поддержать товарища) или кретин (который не уловил суть моего поста и то, что я не намерен разводить срач на радость кацапам). В любом случае нам не по пути. Адью, не пиши мне больше.
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15.08.2021 17:30 Ответить
Шура - саме "срачем" ти і займаєшся! А писать - чи не писать - це моя справа!
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15.08.2021 17:42 Ответить
Их тут дохрена сейчас. Прячутся под нашими флагами. Война идет не только на фронте, а и тут.
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15.08.2021 17:08 Ответить
Извинились в присутствии Билецкого! Это что за моральный авторитет такой?
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15.08.2021 16:25 Ответить
просто авторитет, серед тих бандюків
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15.08.2021 17:23 Ответить
А вони (Слуга на роду )яким боком до боротьби громадян України за долю своєї країни, чи знову свій гешефт побачили.
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15.08.2021 16:28 Ответить
Побачили що гешефт можуть прикрити, а в них ще внукам не вистачає.
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15.08.2021 16:30 Ответить
Мордовать невиных в деле Шеремета годами и пенсионеров тарифами ценами это они не замечают , а тут на харанта голос повысилии как же на кормушку замахнулись. Упыри плеснявые.
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15.08.2021 16:29 Ответить
Секундочку. Когда мендель хер@чила журналиста своим бюстом(ну или что-то там у нее) никто и слова за журналиста не замолвил. А тут целая истерика. Зебилоиды, это что за двойные стандарты?
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15.08.2021 16:31 Ответить
В "Слузі народу" вимагають суворого покарання для тих, хто напав на фотокореспондента видання "Букви" Кужельного - Цензор.НЕТ 1225"
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15.08.2021 17:26 Ответить
СН наказано піарити владу у стремлінні до законапаслушанія , читай боротися з першими кроками до протестів... Так-так , тим самим слугам , які просто безкарно зашкварені на порушеннях законів ...
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15.08.2021 16:39 Ответить
Эти лицемерные вопли сцук урода не интересны...интересно откуда столько школоты,которую заявляли,как ветеранов АТО...это просто капец -я б ,на месте их родителей,не только "деточку",но и того Билецкого отп#ла .
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15.08.2021 17:05 Ответить
"Школоты" - разшифруйте, пожл..
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15.08.2021 17:23 Ответить
заплатили... школоті, як по малолєтсву - менше, зекономили; зате кількістю більше було.
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15.08.2021 17:25 Ответить
Ття я зрозумів,мені б хотілося щоб "Це" чудо спробувало пояснити🤭
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15.08.2021 18:48 Ответить
Та.
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15.08.2021 18:50 Ответить
Цікаво, від чого нас відволікають беленюками-кужельними?
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15.08.2021 17:07 Ответить
Как насчет наказания охранников ЗЕ и Мендель за нападения на журналистов?
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15.08.2021 18:20 Ответить
эту гадость посадить)
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16.08.2021 06:36 Ответить
 
 