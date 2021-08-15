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Евросоюз пересмотрит правила миграции и предоставления убежища из-за ситуации в Афганистане и Беларуси, - еврокомиссар Схинас
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Заместитель председателя Еврокомиссии, комиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас заявил о необходимости скорейшего пересмотра правил ЕС по миграции и предоставления убежища из-за ситуации в Афганистане.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.
"Есть одна вещь, которую показали ситуация в Афганистане и действия Беларуси, - это то, что прошло время того, как долго мы можем ожидать полного просмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе", - написал европейский чиновник.
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+12 PREDATOR PREDATOR
показать весь комментарий15.08.2021 17:00
+8 Алекс Фишер
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+7 Ksenia VB
показать весь комментарий15.08.2021 17:36
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Пожалуйста, подождите...
бо, хто його знає, скільки у одних лише братів наєм цих родичів
Ужесточения, то есть отстрела нелегалов на границе ЕС?
Естественно, нет. А значит это простое сотясание воздуха со стороны европейских чиновников.
Значит, как и раньше, нелегалы будут лезть в больших количествах в Европу. А с учётом Афганистана, нелегалов ещё больше будет. Физически не будут справляться с такой толпой нелегалов.
Лукашенко потирает руки. Европа только возмущается но ничего не может или вернее не хочет делать ни с этими "беженцами" ни с этими диктаторами типа Лукашенко или пуйла.
Простыми словами можно сказать:
Хотят ли европейцы жить европейской жизнью, или будут принимать у себя тех, кто презирает их образ жизни и живёт своей жизнью, в основном, не работая и удовлетворяясь пособием, а иногда и криминальными приработками?
Треба зачиняти ворота. Нам теж. Думаєте до нас не приїдуть ???
Здебільшого вони в'їжджають за контрактом на навчання, але порушують умови перебування і влаштовуються на роботу чи відкривають бізнеси на підставних українців. Влада, зокрема, міграційна служба мишей не ловить. Але це не влада оформлює фіктивні контракти на навчання. І не влада подає на реєстрацію їх бізнеси. І не влада замовляє в них товари і послуги. Проте це й не останній рік почалося.
Влаштували прохідний двір в країні.