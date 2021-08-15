РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11496 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
707 12
Донбасс (26945) перемирие (1476)

С начала суток 15 августа на Донбассе соблюдается режим перемирия, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток 15 августа на Донбассе соблюдается режим перемирия, - штаб ООС

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки нарушений режима "тишины" на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Что не сделаешь, для подписания формулы штаймайера.
путин скоро скажет и не стрелять на время, формула штаймайера на носу.
А потом, всё начнётся. Ведь для путина нет Украины.
показать весь комментарий
15.08.2021 17:24
+2
Какого на уй перемирия?
Нахрена вы делаете акцент на этом "перемирии"?!
Практически каждый день, стреляют и как итог - убитые и раненные солдаты и офицеры ВСУ!
Если уже сегодня не стреляли, то напишите что боевые действия сегодня не велись.
показать весь комментарий
15.08.2021 17:25
+1
затишье перед бурей? нужно особое внимание и боевая готовность.
показать весь комментарий
15.08.2021 17:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
затишье перед бурей? нужно особое внимание и боевая готовность.
показать весь комментарий
15.08.2021 17:22 Ответить
Что не сделаешь, для подписания формулы штаймайера.
путин скоро скажет и не стрелять на время, формула штаймайера на носу.
А потом, всё начнётся. Ведь для путина нет Украины.
показать весь комментарий
15.08.2021 17:24 Ответить
Какого на уй перемирия?
Нахрена вы делаете акцент на этом "перемирии"?!
Практически каждый день, стреляют и как итог - убитые и раненные солдаты и офицеры ВСУ!
Если уже сегодня не стреляли, то напишите что боевые действия сегодня не велись.
показать весь комментарий
15.08.2021 17:25 Ответить
Это какое-то особенное "перемирье", второй год продолжается, с убитыми и ранеными.
показать весь комментарий
15.08.2021 19:48 Ответить
У жопочленцев траур - скорбят по восьмерке убитых обезьян.

Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом наемника Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка
показать весь комментарий
15.08.2021 17:25 Ответить
Кацапы и подкацапники готовятся к визиту Меркельши, которая будет нагибать Вазелина на формулуШтангенциркуля- провести выборы в Лугандоне уже сейчас
показать весь комментарий
15.08.2021 17:26 Ответить
Донецк без Украины расцвёл.........
............бурьяном и амброзией
Від початку доби 15 серпня на Донбасі дотримуються режиму перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7974
показать весь комментарий
15.08.2021 17:40 Ответить
15.‎08.‎2021
Л\с (снайперские группы) 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) в количестве 28 в\с прибыл из Донбасса на место постоянной дислокации.
показать весь комментарий
15.08.2021 18:47 Ответить
"Готовятся" к 24-му?
показать весь комментарий
15.08.2021 19:42 Ответить
Просто у штаба докладчики торопливые. Часа полтора-два назад, из моего окна было слышно войну. Завтра будет написано про нарушение перемирия 15 числа.
показать весь комментарий
15.08.2021 20:08 Ответить
Ну конечно же перемирие соблюдается.
Как всегда.
Кто б сомневался???
показать весь комментарий
15.08.2021 20:47 Ответить
 
 