С начала суток 15 августа на Донбассе соблюдается режим перемирия, - штаб ООС

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки нарушений режима "тишины" на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС