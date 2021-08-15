С начала суток 15 августа на Донбассе соблюдается режим перемирия, - штаб ООС
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С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.
Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня".
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+3 Trot91
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+2 mrSmith
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+1 Панас Стець
показать весь комментарий15.08.2021 17:22
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путин скоро скажет и не стрелять на время, формула штаймайера на носу.
А потом, всё начнётся. Ведь для путина нет Украины.
Нахрена вы делаете акцент на этом "перемирии"?!
Практически каждый день, стреляют и как итог - убитые и раненные солдаты и офицеры ВСУ!
Если уже сегодня не стреляли, то напишите что боевые действия сегодня не велись.
Террористы ОРДО ликвидировали и уволили задним числом наемника Цуприка, убившего спьяну семь человек, - разведка
............бурьяном и амброзией
Л\с (снайперские группы) 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) в количестве 28 в\с прибыл из Донбасса на место постоянной дислокации.
Как всегда.
Кто б сомневался???