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Новости За рубежом
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США (23185) Талибан (168) терроризм (18674) Блинкен (749)

США добились основной цели операции в Афганистане в борьбе с организаторами терактов 11 сентября 2001 года, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США добились основной цели операции в Афганистане в борьбе с организаторами терактов 11 сентября 2001 года, - Блинкен

США выполнили главную цель своего пребывания в Афганистане - нейтрализовали угрозу со стороны организаторов терактов 11 сентября 2001 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в воскресенье телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы были в Афганистане c одной главной целью - разобраться с теми, кто атаковал нас 11 сентября 2001 года. Вот почему мы отправились туда 20 лет назад", - сказа он.

"С учетом условий, которые в первую очередь стояли перед нами при входе в Афганистан, мы наших целей добились", - подчеркнул Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается скрыть факты выплат афганским талибам за убийство американских военных, - ИноСМИ

При этом Блинкен отверг сравнения ухода США из Афганистана с окончанием Вьетнамской войны. Он отметил, что для Вашингтона не имеет смысла продолжать поддерживать военное присутствие в этой стране.

"С точки зрения наших стратегических соперников в мире, нет ничего другого, что они желали бы больше, чем видеть нас (США - ИФ) в Афганистане еще пять, 10, 20 лет", - сказал он.

В то же время госсекретарь признал, что, несмотря на масштабное выделение средств и подготовку, афганские войска не смогли защитить страну. Он сказал, что продвижение по стране боевиков движения "Талибан" оказалось быстрее ожидаемого.

Он также предупредил движение "Талибан", что, если его боевики вмешаются в процесс эвакуации американского персонала из Афганистана, они получат быстрый и решительный ответ. Блинкен уточнил, что США не просили талибов о чем-либо в связи с эвакуацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США за 72 часа эвакуируют свое посольство в Афганистане, - CNN
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Топ комментарии
+23
"С точки зрения наших стратегических соперников в мире, нет ничего другого, что они желали бы больше, чем видеть нас (США) в Афганистане еще пять, 10, 20 лет", - сказал Блинкен.

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Это точно. Именно рашка и Китай хотели бы что бы штаты вечно сидели в Афганистане и тратили свои силы и средства там.
А вот теперь пускай рашка начнёт страдать от талибов, которые рано или поздно начнут защищать своих единоверцев в Средней Азии от неверных - русских... Например в Таджикистане самая большая рашистская военная база за рубежом - 7 тысяч. Неминуемо будет атакована талибами со временем.
Рашисты уже говорят, что талибы не полезут к ним в Среднюю Азию, ибо талибан это в основном пуштуны и им хватит Афганистана.
Но Талибан это не только пушутуны, это и таджики и узбеки и туркмены.
Тех же таджиков и узбеков в Афганистане до 30% населения. Они воссоединятся со своими единоверцами таджиками, узбеками из Средней Азии и будет там шариат и великий исламский Эмират.
А рашисты будт гибнуть в Средней Азии за свои имперские амбиции, а значит ослабнут и развалтся как совок.
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15.08.2021 17:31
+21
Давно пора было свалить из этого средневекового болота. Теперь пусть скрепные Иваны порядок наводят, за свои деньги и своими жизнями
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15.08.2021 17:26
+20
США добьются ещё большего, если добьют Рашку в новой афганской войне..
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15.08.2021 17:25
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Подивимось, що таліби будуть робити в Афганістані... Якщо почнуть звіріти, то сусідам залишиться тільки одне - об'єднатись і гаситись до перемоги чи смерті з ними.
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15.08.2021 20:40 Ответить
Ну це як подивитись: зараз з'явилась країна для підготовки терористів. Очікуйте на нове "11 вересня", яке може трапитись в будь-якій країні світу.
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15.08.2021 21:01 Ответить
О, нет, конечно! Вовсе не в любой, а именно там где надо путлеру.
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15.08.2021 21:51 Ответить
Делегация Талибан приехав на Мацковию предупредила,полезете в Афган получите по роже Мавзолейной,следом Байден подарит РАБссиянским баранам Ирак,да и весь Ближний Восток....Быдло Мавзхолейное придет парядак навидеть... типа как в Чечне 2 раза и в Сирии 5 раз...США домоглися основної мети операції в Афганістані в боротьбі з організаторами терактів 11 вересня 2001 року, - Блінкен - Цензор.НЕТ 8362
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15.08.2021 21:22 Ответить







Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU 3 ч

Їхній Аваков

Бойовики Талібану заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Перехідний уряд країни очолить колишній очільник міністерства внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
Про це повідомляє Al Arabiya.
Бойовики заявили, що всі іноземці мають покинути країну або зареєструватися у представників організації. При цьому вони не уточнили, скільки часу на це відведено.
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15.08.2021 21:25 Ответить
Ну и зашибись. Местный министр МВД в душе оказался еще тем талибом.
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15.08.2021 21:34 Ответить
Для американцев смысл находиться в той жопе планеты потерялся еще в 2012 году, сразу после того, как Бин Ладена пустили на корм рыбам. Американцы конечно пытались для приличия навести там порядок, но оказался не в коня корм. Хотят афганцы быть талибами, и единственный способ это изменить - родить их заново, причем желательно в другом месте.
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15.08.2021 21:28 Ответить
Если бы упоротость ограничивалась границами Афгана, то никаких проблем бы не возникло. Но это не тот случай - не сильно-то талибы уважают границы.
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16.08.2021 00:17 Ответить
Талибы в отличии от ИГИЛ не сильно рвутся за пределы своей естественной среды обитания.
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16.08.2021 07:10 Ответить
"...и жалкий лепет оправданья" (с)
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15.08.2021 21:58 Ответить
залишається тільки не зрозумілим навіщо було витрачати фантастичні 2200 мільярдів доларів на афганську війну, бо вбити Усаму бін Ладена коштувало 0,01% від цієї суми
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16.08.2021 01:47 Ответить
Вот и УСЕ. Варвары побеждают"цивилизацию". ( разнежившихся на перинах общество). Далее ВСЯ средняя Азия( там где живут братья- таджики,узбеки..) И помню я передачу 303 БМП от американцов узбекам в 201..4 году. Нет не Украине,Узбекистану. А новые мусульмане порядок наведут,СВОЙ. Россия умоется,у Китая "один шелковый путь" только через Рашу останется,у Украины исчезает возможность стать транзитером. Многоходовочка.
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16.08.2021 06:59 Ответить
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